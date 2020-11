BVG-Pflichtticket und City-Maut in Berlin: CDU und FDP - Maßnahmen „unsozial“ und „unfair“

Berlin. Eine Studie im Auftrag des Senats schlägt vor, zur Finanzierung des Ausbaus des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ein BVG-Pflichtticket für 3,12 Millionen Berliner einzuführen. Kinder und Schwerbehinderte sind ausgenommen. Die Kosten sollen deutlich unter den aktuellen Abonnement-Preisen bei 285 bis 570 Euro pro Person und Jahr liegen. Die Verkehrsunternehmen können dadurch pro Jahr 172 bis 544 Millionen Euro mehr für den Netzausbau einnehmen.

Um den Pkw-Verkehr in der Innenstadt zu reduzieren, wird außerdem eine City Maut innerhalb eines definierten Raumes, etwa des S-Bahnrings, vorgeschlagen. Autofahrer sollen dort zwischen fünf und acht Euro am Tag zahlen. Für das die öffentliche Hand würde das laut Studie ein Plaus zwischen 337 und 880 Millionen Euro bedeuten.

Höhere Parkgebühren für Anwohner von 120 bis 240 Euro pro Jahr sollen dem Land weitere Mehreinnahmen von 362,5 bis 487,8 Millionen Euro bringen. Die Berliner Morgenpost hat bei den Politikern nachgefragt, die ihre Spitzenkandidatur bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in kommenden Jahr bereits angekündigt haben beziehungsweise bei denen sie am wahrscheinlichsten gilt. SPD-Politikerin Franziska Giffey, die für den Landesvorsitz ihrer Partei kandidiert, und die designierte Grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ließen die Anfrage jedoch unbeantwortet.

CDU spricht von einem Irrweg

Die Opposition lehnt die Pläne erwartungsgemäß ab. Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner sprach von einem „Irrweg“. „Das Zwangsticket setzt fatale Fehlanreize: Zum Beispiel werden Fahrradfahrer mit dem Zwangsticket dazu getrieben, auf das Rad zu verzichten.“ Stattdessen müsse man den ÖPNV etwa sicherer, pünktlicher und sauberer und damit attraktiver machen, um mehr Berliner zu überzeugen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Zum Ausbau des ÖPNV müssten stattdessen Steuergelder sowie Regionalisierungsmittel des Bundes eingesetzt werden.

Auch Sebastian Czaja Fraktionschef der FDP im Abgeordnetenhaus, ist das Geld nicht das Problem. „Für den gewünschten Ausbau des ÖPNV müssen nicht immer weitere Finanzierungsquellen und Belastungen erfunden werden.“ Wie Wegner plädiert auch Czaja dafür, Steuermittel zu nutzen. AfD-Fraktionschef Georg Pazderski sieht außerdem Einsparpotenzial darin, die Anschaffung von Elektrobussen oder dem Ausbau „des Relikts Straßenbahn“ zu stoppen.

Wie die CDU lehnen auch FDP und AfD das Pflichtticket ab. Pazderski spricht von einer „versteckten Steuer“. Das ÖPNV-Angebot am Stadtrand zu verbessern, würde mehr Menschen zum Umsteigen bewegen. Außerdem gebe es zu wenig Park & Ride-Plätze. Auch Czaja spricht sich für mehr dieser Orten an S-Bahnhöfen am Stadtrand aus, wo Pendler aus dem Umland ihren Wagen stehen lassen können, wenn sie in die Stadt wollen. Er schlägt außerdem einen Außenring der S-Bahn als Querverbindung der Außenbezirke vor.

Kultursenator Klaus Lederer, der als wahrscheinlichster Spitzenkandidat der Linkspartei gilt, steht dem Pflichtticket grundsätzlich positiv gegenüber, solange es mit einem „Angebotssprung“ beim ÖPNV einhergeht. „Alle sollten gleichermaßen die Möglichkeit haben, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.“ Das sei noch nicht der Fall. Daher sehe er auch eine City Maut für den Innenring als Benachteiligung der Bewohner der Außenbezirke kritisch, sagt Lederer.

Auch AfD-Mann Pazderski ist überzeugt, dass eine City Maut vor allem Menschen mit kleinen Einkommen belasten würde. „Sie trifft auch Hunderttausende tägliche Pendler und all diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, weil sie extrem früh anfangen zu arbeiten: Polizisten, Pflegepersonal, Gebäudereiniger und so weiter.“ Die würden in den Morgenstunden mit Bus und Bahn oft unverhältnismäßig lang brauchen. Auch CDU-Politiker Wegner verweist darauf, dass viele Berliner auf den Pkw angewiesen seien. „Die Maut wäre unsozial, weil sie gerade Geringverdiener besonders hart treffen würde. Ferner müsse der Einzelhandel in der City auch in Corona-Zeiten auch erreichbar bleiben.

CDU, Linke, FDP und AfD lehnen City Maut ab

Während die CDU höhere Parkgebühren als zusätzliche Belastungen der Bürger strikt ablehnt, unterstützt die Linke sie grundsätzlich für das Kurzzeitparken. „Aber wir müssen uns genau ansehen, was eine Erhöhung der Gebühren für Anwohnerparkausweise bedeutet und in welcher Höhe sie angemessen wäre.“, sagt Lederer. Es dürfe nicht der Gentrifizierung Vorschub leisten. Die FDP lehnt ab und plädiert für mehr Tiefgaragen. „Das würde auch Platz auf der Straße für Radwege oder Busspuren freimachen.“, sagt Czaja. Die AfD zeigt sich da etwas offener. „Wo ein hoher Parkdruck durch besonders viele Kurzzeitparker besteht, kann man über eine Erhöhung nachdenken.“, sagt Pazderski.

Lederer, der sich als einziger aus dem Regierungslager äußerte, plädiert für einen Dialog. „Das Thema ist komplex und wir müssen auch die Lebensrealität vor dem Hintergrund der Folgen der Corona-Pandemie berücksichtigen.“