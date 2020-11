365-Euro-Ticket für Berlin würde 300 Millionen Euro kosten

Verkehr in Berlin

Berlin. Einen Tag durch die Stadt fahren für einen Euro – so lautet die simple und zugleich medienwirksame Formel des 365-Euro-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Und so wünschen es sich insbesondere Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und die Berliner SPD auch für die Fahrgäste in der Hauptstadt.