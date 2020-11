Flughafen Tegel: Diesen Umbau planen die Architekten

Berlin. Die letzten Flieger sind gestartet, am Flughafen Tegel ist Ruhe eingekehrt. Doch längst laufen die Planungen für das, was auf dem Gelände des City-Airports künftig entstehen soll. Nun hat das Architekturbüro Gerkan, Marg und Partner (gmp) neue Entwürfe veröffentlicht, wie der Flughafenbau in Zukunft aussehen soll.

Flughafen Tegel: Zugang wird zum „Balkon der Republik“ Eine Freitreppe soll vom bisherigen Eingangsbereich zum neuen Campus-Platz führen.

Meinhard von Gerkan und Volkwin Marg waren es, die als junge Architekten den Wettbewerb zum Bau des Flughafens mit ihrem ikonischen Terminal gewannen. An ihrem Büro ist es nun auch, das Gebäude für die Zeit nach den Fliegern fit zu machen. Seit 2019 ist gmp mit der Sanierung und dem Umbau des ehemaligen Hauptgebäudes, der Vorfahrt sowie des Towers beauftragt. Jahrzehntelang diente der Gebäudeteil als zentraler Zugang zum Terminal. Im Rahmen der neuen Urban Tech Republic wird der Bau künftig ein Gründungs- und Innovationszentrum beherbergen und damit gewissermaßen das „Forum" des künftigen Forschungs- und Industrieparks bilden, wie gmp in einer Mitteilung schreibt. Neben einem Event- und Konferenzzentrum sollen sich hier Start-up-Unternehmen ansiedeln. Zudem wird die Tegel Projekt GmbH hier ihren Sitz beziehen. Schon der Zugang des Baus wird künftig einladender – und erhält einen klingenden Namen: „Balkon der Republik". Die großen Rampen, auf denen Busse und Autos einst zum Terminaleingang fuhren, entwerfen die Architekten dafür als Fußgängerbereich mit Bäumen und Sitzgelegenheiten. So entstehe „ein Ort der Begegnung", schreibt gmp. Die Asphaltfläche in der Mitte der Auffahrten erhält ebenfalls eine deutliche Aufwertung: Hier soll ein großer Teich, umrahmt von Bäumen, Platz finden. Breite Treppen verbinden die beiden Ebenen. Ähnlich großzügig sind auch die Freitreppen dimensioniert, die von der bisherigen Zugangsebene zum künftigen Campus-Platz auf der Nordseite des Terminals führen, dem bisherigen Flugfeld.

Flughafen Tegel: „Es bleibt ein besonderer Ort" Auf dem Dach des ehemaligen Flughafens könnten eine Bar und Gärten Platz finden Spektakulär geht es im Inneren weiter. Für die unteren Ebenen sind Konferenzbereiche, Showrooms sowie Werkstätten und Studios geplant, heißt es von gmp. Um den Eingangsbereich des Hauptgebäudes, in dem bislang Geschäfte und Gastronomie Platz fanden, planen die Architekten die zukünftige Agora des Gebäudes. Dort sollen repräsentative Bereiche sowie das Konferenzzentrum angeordnet werden. Eine neue Wendeltreppe verbindet die Büroetagen.

Im Bereich zwischen dem Hauptbau und dem ehemaligen Terminal A sollen Gastronomieangebote und Loungeflächen „einen fließenden Übergang" in die öffentlich zugänglichen Bereiche der Beuth-Hochschule entlang des Rings der ehemaligen Gatezugänge bieten. Die Büroebenen vom zweiten bis zum vierten Obergeschoss soll eine neue zentrale Wendeltreppe verbinden. Die Büroräume selbst sollen sich entlang einer Gemeinschaftsfläche aufreihen. Auf dem Dach könnten Bars, Restaurants und Gartenprojekte kommen.

Anders als für den Hauptbau war für die Entwicklung des bekannten Sechsecks und des Innenraums ursprünglich allein das Architekturbüro agn Niederberghaus & Partner zuständig. Geplant war zunächst, die dortigen Vorfahrten zu entfernen. Ein nun gemeinsam mit gmp entwickelter Entwurf bleibt näher am unter Denkmalschutz stehenden Bau. So soll die innere Vorfahrt Stege erhalten, die die ehemaligen Terminalgänge im Obergeschoss verbinden. Ein Schmankerl stellen sich die Architekten für die Dächer vor: Dort könnten gastronomische Einrichtungen wie Bars sowie Urban-Gardening-Angebote einziehen. Im Innern des Sechsecks sollen Stege die Eingänge verbinden.

