Weihnachtsbeleuchtung in der City West eingeschaltet

Ein wenig Normalität in Corona-Zeiten: Am Montagabend wurde die Weihnachtsbeleuchtung an Kudamm und Tauentzien eingeschaltet.

Etwas Weihnachtsstimmung gibt es seit Montagabend an Kurfürstendamm und Tauentzien. Dort wurde die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Nach Angaben der AG City wird die 4,5 Kilometer lange Strecke von 140.000 LED-Lichtern erleuchtet. Rund 140 Kilometer Lichterketten würden zum Einsatz kommen.

„Es ist gut, dass wir uns trotz der schwierigen Zeiten, in denen wir zurzeit leben, Licht und Freude nicht nehmen lassen“, erklärte Berlins Innensenator Andreas Geisel laut einer Mitteilung.

Am Brandenburger Tor traf am Montagnachmittag zudem die Weihnachtstanne ein. Ein Schwertransporter brachte den rund 3,5 Tonnen schweren und etwa 15 Meter hohen Baum von Breitenworbis in Thüringen bis zum Pariser Platz in der Hauptstadt. Am Abend sollte nach Angaben des Transportunternehmens der Aufbau der etwa 45 Jahre alten Coloradotanne beginnen. Geschmückt werden soll die Tanne in den kommenden Tagen.

Thüringen liefert seit 2015 den Weihnachtsbaum für das Brandenburger Tor. Der nach Angaben der Thüringer Landesforstanstalt gut gewachsene Nadelbaum wurde am Samstag auf einem Privatgrundstück gefällt.