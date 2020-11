Mikro-Apartments in Berlin: Schöner Wohnen mit wenig Platz

Berlin. Keine Frage: Wohnen auf kleiner Fläche liegt im Trend, wenn es in den Städten immer voller wird. Das zeigt sich nicht nur am Wohnflächenverbrauch – der ist in den vergangenen zehn Jahren immerhin um knapp drei Quadratmeter pro Person auf 38 Quadratmeter gesunken – sondern auch an zahlreichen Neubauprojekten, in denen sogenannte Mikroapartments entstehen.

Während diese flächenoptimierten Kleinstwohnungen in den asiatischen Megacitys längst Standard sind, stellen sie in Berlin immer noch ein Nischenprodukt dar, das sich überwiegend an Studenten, Firmenmitarbeiter mit temporärem Wohnbedarf in der Hauptstadt oder Senioren richtet. Mit preiswertem Wohnen haben diese Mini-Apartments bislang oft wenig zu tun. Im Gegenteil, die 20 bis 30 Quadratmeter großen Wohnungen sind meist überdurchschnittlich teuer. Doch das soll sich ändern.

Musterwohnung misst ganze sieben Quadratmeter

Der Berliner Architekt Van Bo Le-Mentzel hat Anfang Oktober vor der Urania seine Vision vom platzsparenden, ökologischen und vor allem bezahlbaren Wohnen vorgestellt. Seine Musterwohnung „Tiny100“ kommt mit sieben Quadratmetern aus – inklusive Küche, Bad, Bett und Schreibtisch. Die Maße von zwei Meter mal 3,20 Meter und einer Höhe von 3,60 Meter sind mit Bedacht gewählt.

„Die Höhe orientiert sich an den klassischen Berliner Altbauwohnungen“, erläutert Le-Mentzel. Voraussetzung für die Bewohner ist allerdings eine gewisse Fitness: Über eine Leiter gelangt man in die Schlafkabine, die sich über dem Bad befindet. „Die Größe spielt für das Wohlbefinden keine Rolle, wichtig ist, dass ich einen Ort nur für mich habe“, ist Van Bo Le-Mentzel überzeugt. Dies gelte im übrigen auch für Ehepaare, Kinder und Geflüchtete: „Jeder sollte seinen individuellen Rückzugsraum haben.“

Von außen wirkt Le-Mentzels Musterwohnung wie eine holzverkleidete, auf Räder gestellte Gartenlaube. Doch im Inneren verbirgt sich ein vollfunktionales Wohnmodul, das seriell gebaut im „Co-Being House“ auch Menschen mit wenig Geld in der Innenstadt das Wohnen für 100 Euro Miete monatlich ermöglichen soll. Bis zu zwölf solcher Kleinstwohnungen, so seine Vision, für die er aktuell in mehreren Berliner Bezirken aktiv wirbt, sollen sich im „Co-Being-House“ um einen 42 Quadratmeter großen gemeinschaftlich genutzten Innenraum gruppieren.

Von außen würden diese Häuser sich nahtlos in die übliche Berliner Blockbauweise einfügen. Und falls die in Neubauten übliche Gebäudehöhe von 2,50 oder 2,60 Metern gewünscht ist, hat Le-Mentzel auch dafür eine Lösung: Das „Wonderhome“. Bei einer horizontalen Anordnung verbrauche diese Wohneinheit rund 15 Quadratmeter, sei aber genauso als Teil eines gemeinschaftlichen Wohnens geeignet, erläutert der 43-Jährige bei einer Führung durch seine Ausstellung Circular City in der Urania.

Bauordnung setzt der Vision noch Grenzen

Tatsächlich muss der Architekt noch viel Überzeugungsarbeit leisten, damit seine Tiny Homes nicht nur wie bisher entweder nur kurzfristig bei Ausstellungen oder Workshops wie etwa 2018 auf dem Ikea-Parkplatz in Lichtenberg oder aktuell als Mini-Büro für den sogenannten „Nachtbürgermeister“ im Schöneberger Regenbogenkiez an der Fuggerstraße aufgestellt werden dürfen.

Denn die Bauordnung – innenliegende Räume dürfen keine Wohnräume sein – und die Nutzung von Straßenland zu Wohnzwecken setzen seiner Vision bislang Grenzen. Und so verbinden viele mit den hölzernen Tiny Homes, die inzwischen von vielen Herstellern angeboten werden, eher ein schickes Wochenendhäuschen am See denn einen ernstzunehmenden Beitrag zur Linderung des Wohnungsmangels in den Metropolen.

Testfeld auf dem BVG-Betriebshof im Cicerokiez

Der grüne Baustadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, Oliver Schruoffeneger, sieht jedoch wie Le-Mentzel das Potenzial solcher alternativer Wohnformen. Der Ansatz Le-Mentzels sei zwar „sehr experimentell“, aber spannend. Der rund zwei Hektar große BVG-Betriebshof an der Cicerostraße könnte ein geeignetes Testfeld sein, findet der Stadtrat. „Eigentlich hatten wir schon Anfang des Jahres verabredet, dass ich mit der neuen BVG-Chefin rede“, sagt Schruoffeneger. Doch dann sei Corona dazwischen gekommen. Die Idee: „Der Betriebshof wird mit einem Gründach überbaut. Die Dachfläche wird zu einem öffentlichen Park. Am Rand des Hochgartens entstehen sechsgeschossige Wohnhausriegel mit Wonderhome-Grundrissen“, fasst Le-Mentzel zusammen. Die „Wonderhomes“ würden sicherstellen, dass mindestens 50 Prozent aller Wohnungen im Cicerokiez bezahlbar bleiben, ist Le-Mentzel überzeugt – und hofft, dass er davon auch die neue BVG-Chefin überzeugen kann.

Die meisten Mikroapartments richten sich an zahlungskräftige Klientel

Noch allerdings sind Mikroapartments in Berlin eher ein hochpreisiges Wohnangebot. Rechnet man die Errichtung von öffentlich geförderten Studentenwohnheimen heraus, dominieren meist komplett möblierte Investorenprojekte, die auch unter Berücksichtigung der Mietpreisbremse mit erheblichen Zuschlägen angeboten werden können. Da es sich häufig um Neubauten handelt, die ab 2014 bezugsfertig wurden, greift auch der Berliner Mietendeckel nicht, selbst wenn er der verfassungsrechtlichen Überprüfung stand hält. Dennoch können die Mikroapartments eine wichtige Funktion erfüllen – und politisch ausdrücklich gewollt sein.

Das Wohnhochhaus „The Fritz“ an der Lehrter Straße 23 in Moabit ist so ein Projekt. Im Mai 2020 hat die Berliner Groth Gruppe den 57 Meter hohen Turm fertiggestellt, alle Wohnungen sind bereits verkauft. Auf 18 Stockwerken sind 266 Wohneinheiten untergebracht – 150 und damit der größte Anteil der Apartments sind 22 bis 24 Quadratmeter groß. Auch die übrigen Einheiten sind winzig: 52 Apartments messen 30 Quadratmeter, und mit 52 Quadratmetern sind die 24 Zweizimmerwohnungen bereits die größten im Gebäude.

Die voll eingerichteten Wohnungen werden für eine Warmmiete inklusive aller Nebenkosten von 800 bis 1500 Euro im Monat angeboten. „Alle Wohnungen sind verkauft und auch vermietet“, berichtet Thomas Zabel von JLL Residential Development, die den Vertrieb der Wohnungen übernommen hat. Zabel hat selbst zwei 30 Quadratmeter große Wohnungen in dem Hochhaus erworben. Diese hat er an ein Unternehmen vermietet, die in den Apartments temporär ihre Mitarbeiter unterbringen. Die Wohnungen würden vor allem an Berufseinsteiger, Projektmitarbeiter, Pendler oder Angestellte mit befristeten Verträgen gehen. Die Mietdauer muss auf ausdrücklichen Wunsch der Stadt Berlin mindestens sechs Monate und darf höchstens zwei Jahre betragen.

Denn dass im Entwicklungsgebiet an der Lehrter Straße nicht nur insgesamt 1031 Wohnungen entstehen, sondern eben auch 266 Wohnungen, in den die Mietdauer befristet ist, ist in dem städtebaulichen Vertrag, den die Groth Gruppe mit dem damals noch rot-schwarz regierten Berliner Senat geschlossen hat, festgeschrieben. So soll der Bedarf an sogenannten Werkswohnungen in fußläufiger Nähe zu so großen Arbeitgebern wie der Charité, Bayer, dem Bundesnachrichtendienst oder auch der Deutschen Bahn wenigstens etwas gedeckt werden.

Familienwohnen auf 55 Quadratmetern

Für Le-Mentzel jedoch sind solche Bauvorhaben kein Thema. Er sieht in der Beschränkung der Wohnfläche eher die Chance, „bewohnte Parks zu errichten, die bezahlbare Wohnungen und zugleich gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten ermöglichen“. Der Vater zweier kleiner Kinder predigt dabei durchaus nicht nur Wasser und trinkt selbst Wein: In Kreuzberg bewohnt die vierköpfige Familie eine 55 Quadratmeter große Altbauwohnung mit zwei Zimmern. Die Eltern schlafen im Prototyp „Kitchenloft“, einem aufgeständerten Stelzenhäuschen über der Küche. „Damit hat zwar noch nicht jedes Familienmitglied seinen individuellen Rückzugsraum, aber die Kinder sind ja noch klein“, sagt der Architekt, dem bestimmt noch weitere Flächenoptimierungen einfallen.