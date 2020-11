Alba Berlin bezwingt Telekom Baskets Bonn souverän

Berlin (dpa) – Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin bleibt in der Bundesliga ungeschlagen. Der Double-Gewinner siegte am Sonntag ohne Zuschauer in eigener Halle gegen die Telekom Baskets Bonn auch dank eines starken dritten Viertels verdient mit 97:74 (48:38). Für den Titelverteidiger war es im dritten Spiel der dritte Sieg. Beste Berliner Werfer waren Kapitän Niels Giffey mit 17 und Luke Sikma mit 16 Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses musste auf die verletzten Marcus Eriksson und Louis Olinde verzichten. Sein Team startete aber gut in die Partie und ging schnell 16:9 in Führung. Gegen sehr physisch agierende Bonner hatten die Gastgeber aber zunächst einige Probleme – besonders unter dem eigenen Korb. Dort kamen die Gäste oft zu einfach zu Punkten. So kam Bonn schnell wieder heran.

Im zweiten Viertel gelang es Alba besser, den eigenen Korb zu verteidigen. Auch war die Wurfquote deutlich besser als noch bei dem müden Auftritt am Freitag in der Euroleague gegen St. Petersburg. Nach knapp 16 Minuten konnte sich Alba erstmalig zweistellig absetzen (43:33). Diesen Vorsprung hielten sie auch bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel kam Alba dann mit viel Schwung aus der Kabine. Besonders in der Defensive legten die Gastgeber zu und Bonn fand kaum noch gute Wurfpositionen. Mit einem 20:2-Lauf im dritten Viertel konnten sich die Berliner entscheidend absetzen (76:48). Danach schaltete Alba ein paar Gänge zurück und brachte den Erfolg problemlos ins Ziel.