Dieb kehrt nach geglückter Flucht zurück und wird gefasst

Potsdam. Ein erfolgloser Ladendieb ist in Potsdam nach seiner Flucht an den Tatort zurückgekehrt und konnte so dingfest gemacht werden. Der 44-Jährige habe am Samstagabend versucht, in einem Elektronikmarkt mit Hilfe eines präparierten Rucksacks drei Kameras zu stehlen, berichtete die Polizei am Sonntag. Als das Sicherheitspersonal durch den ausgelösten Alarm beim Passieren des Kassenbereichs aufmerksam wurde, sei der mutmaßliche Dieb geflüchtet und habe dabei seinen Rucksack verloren.

Einige Zeit später meldete sich der 44-Jährige nach Angaben der Polizei bei Mitarbeitern des Marktes und forderte die Herausgabe seines Rucksacks. Das Sicherheitspersonal hielt den Mann daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den 44-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Ladendiebstahls aufgenommen.