Die Kita „Blaulichter“ öffnet 24 Stunden

Berlin. Der Gedanke reifte vor rund neun Jahren bei einer Pizza. Sebastian Bayer-Lemke saß mit einem Kollegen vom örtlichen Polizeiabschnitt beim Lieblingsitaliener, sie sprachen über ihre Arbeit auf dem Streifenwagen, über Kinder – und darüber, wie schwierig es sein kann, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. „Wir hatten festgestellt, dass viele Kolleginnen, die richtig gut und engagiert waren, nach ihrer Elternzeit nicht wieder zu uns zurück gekommen sind, sondern in einen Job im Innendienst wechselten“, sagt Bayer-Lemke.

Der Grund: Als Polizisten auf dem Abschnitt mussten die Kolleginnen im Schichtdienst arbeiten. „Die Kinderbetreuung zu organisieren, ist da natürlich ein Riesenproblem, gerade für Alleinerziehende“, sagt Beyer-Lemke. Schade sei das gewesen und ärgerlich. Für die Kolleginnen. Aber auch für die Polizei.

Denn die Beamtinnen hätten zwar weiterhin als Polizistinnen gearbeitet, aber eben nur noch im Innendienst. Ein Karriereknick für die Beamtinnen. Ein herber Verlust für die Kolleginnen und Kollegen, die weiter auf der Straße unterwegs waren. „Das war schon traurig“, sagt Bayer-Lemke.

Berlinern Kita "Blaulichter": Öffnungszeiten von 0 bis 24 Uhr

Mittlerweile blicken Bayer-Lemke und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter optimistischer in die Zukunft. Denn schon bald wollen sie die Kita „Blaulichter“ eröffnen. Die geplanten Betreuungszeiten: rund um die Woche von 0-24 Uhr.

Ein Team von Erzieherinnen und Erziehern haben die „Blaulichter“ schon gefunden, einen geeigneten Ort ebenfalls. Der Vertrag für die Räume auf dem Polizei- und Feuerwehr-Gelände an der Ruppiner Chaussee in Alt-Schulzendorf sei fast unterschriftsreif heißt es. „Eine solche Einrichtung hätte es eigentlich schon vor Jahrzehnten geben müssen“, sagt Bayer-Lemke.

Doch der Weg zum Ziel war steinig. Die Mitarbeiter bräuchten doch gar keine Rund-um-die-Uhr-Kita, hieß es anfangs aus der Führungsebene der Polizei. Oder auch: Für meine Kinder gab es so etwas ja auch nicht.

Abgeordnete unterstützten das Projekt

Doch Bayer-Lemke und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter ließen nicht locker. Sie suchten Unterstützer in den Reihen der Abgeordneten – und fanden diese mit den Parlamentariern Tom Schreiber (SPD), Clara West (SPD) und Benedikt Lux (Grüne), die als Türöffner agierten.

„Eltern im Schichtdienst brauchen Unterstützung“, sagt Schreiber. Großeltern könnten nicht immer helfen. Eine Kita mit flexiblen und erweiterten Betreuungszeiten könne für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie daher „ein wichtiger Mosaik-Stein“ sein. Lux sprach von einem „kleinen, aber wichtigen Projekt“, um die Familienfreundlichkeit für Einsatzkräfte zu verbessern. „Ich bin gespannt, ob und wie das Angebot weiter ausgebaut und angenommen wird“, sagte Lux.

Der Durchbruch bei der Polizei für das Projekt kam mit dem Wechsel an der Behördenspitze. Polizeipräsidentin Barbara Slowik habe ihr Anliegen sofort unterstützt, sagte Bayer-Lemke.

Angesichts der zunehmenden Personalbedarfs und des Mangels an qualifizierten Bewerbern, muss die Polizei sich seit einigen Jahren als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Die Behörde müht sich, neuen Mitarbeitern bezahlbarem Wohnraum zur Verfügung zu stellen oder bei der Finanzierung des Führerscheins zu helfen. Die Kita „Blaulichter“, so sagt ein Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres, füge sich in diese Maßnahmen gut ein.

"Blaulichter" als Anfang - Rund-um-die-Uhr-Kitas in der ganzen Stadt

Der Verein, der die „Blaulichter“ als freier Träger betreiben will, hat mittlerweile sieben Mitglieder, darunter sind zwei Feuerwehrleute und vier Polizistinnen und Polizisten. „Unsere Kita soll aber nicht nur Feuerwehrleuten und Polizisten offen stehen, sondern grundsätzlich allen, vor allem aber natürlich denen, die unsere Gesellschaft im Schichtdienst am Laufen halten und deswegen einen besonderen Betreuungsbedarf haben“, sagt Bayer-Lemke. Die Kita an der Ruppiner Chaussee soll erst der Anfang sein. „Am liebsten wären uns viele Kitas in der ganzen Stadt“, sagt Bayer-Lemke.

Noch aber müssen einige Fragen geklärt werden. Da wäre der Denkmalschutz, mit dem der nötige Umbau der Räumlichkeiten noch abgestimmt werden muss. Da wäre die Kita-Aufsicht, die den Betrieb noch genehmigen muss. Da wäre auch die Frage der Finanzierung. Der Betrieb im Mehrschichten-Modell sei teurer als bei herkömmlichen Kitas. Die „Blaulichter“ werden daher auf Fördergelder angewiesen sein. Die Gespräche dazu liefen bereits, etwa mit dem Bundesfamilienministerium.

Kita für Feuerwehrleute und Polizisten: Mehr Zeit für die Familie

Eines ist dem Verein besonders wichtig: Es sei nicht das Ziel, dass Eltern mit herausfordernden Arbeitszeiten ihre Kinder möglichst oft „wegorganisieren“ und „loswerden“ sollen. Wenn die Kinder aber zum Beispiel nachts in der Kita bleiben könnten, bliebe am Tag mehr Zeit für die Familie. „Wir wollen eine familiäre Einrichtung sein“, sagt Vereinsmitglied Kathrin Kammermeier, die als Lehrerin arbeitet. Mehr als 40 Kinder sollen in einer Einrichtung daher nicht betreut werden. Dass es den Bedarf für das Angebot gibt, davon sind Bayer-Lemke und Kammermeier überzeugt: „Als ich damals erfuhr, dass es eine solche Einrichtung nicht gibt, war ich fassungslos“, sagt Kammermeier.

Sebastian Bayer-Lemke könnte von dem von ihm ins Leben gerufenen Projekt selbst noch profitieren. In voraussichtlich wenigen Tagen wird er zum dritten Mal Vater. Ob seine Jüngste ein „Blaulicht“-Kind wird? „Das könnte schön sein“, sagte Bayer-Lemke.