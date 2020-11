Corona: Silvesterparty am Brandenburger Tor wird abgesagt

Berlin. Noch tickt der Countdown herunter auf der Seite der Veranstalter: Noch 39 Tage sollen es sein, bis Berlins größte Silvesterparty am Brandenburger Tor beginnen soll. Doch angesichts der anhaltenden Pandemie-Lage und den sich abzeichnenden weiteren Verschärfungen, die die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch beschließen wollen, steht Deutschlands größte Feier zum Jahreswechsel vor der Absage.

„Es wird keine Riesenpartys und Familientreffen geben können. Sonst droht uns die nächste Infektionswelle im Februar“, sagte Berlins Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) der Morgenpost: „Es wird auch in Berlin am Brandenburger Tor zu keiner Party eingeladen.“

Auch der traditionelle Weihnachtsmarkt in der westlichen City am Breitscheidplatz, der anders als die Märkte am Gendarmenmarkt und vor dem Charlottenburger Schloss noch nicht offiziell abgesagt wurde, wird allenfalls in einer sehr verkleinerten Form stattfinden können. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) selbst hat nach Informationen der Berliner Morgenpost den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf aufgefordert, entsprechend zu handeln.

Kommentar: Keine Chance auf eine Silvesterparty in Berlin

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Welche Corona-Regeln im Teil-Lockdown in Berlin gelten, erfahren Sie hier. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Berlin gilt unter den Bundesländern als Corona-Hotspot

Müller steht unter Beobachtung der anderen Länder, weil er als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin in der Pflicht steht, eine gemeinsame Länderposition zu formulieren. Weil Berlin unter den Bundesländern als Corona-Hotspot gilt, will Müller in Abstimmung mit seinen Koalitionspartnern von Linken und Grünen vermeiden, eine zu großzügige Linie für die als Party-Metropole bekannte Hauptstadt vorzugeben.

Das sieht auch Wirtschaftssenatorin Pop so: „Ich sehe mit Skepsis, wenn suggeriert wird: Wir reißen uns jetzt noch mal zusammen und dann ist Weihnachten und Silvester Halligalli“, sagte Müllers Stellvertreterin im Senat: „Da wäre ich vorsichtig, den Menschen das zu versprechen.“

Für die Silvesterfeier am Brandenburger Tor waren die Veranstalter schon vor Wochen dazu übergegangen, von den Besuchern eine vorherige persönliche Anmeldung zu fordern. Da gingen sie noch davon aus, mit der offiziell noch zulässigen Höchstzahl von 5000 Menschen auf der Straße des 17. Juni feiern zu dürfen.

Inzwischen sieht die Perspektive nach Informationen der Berliner Morgenpost anders aus. Nur noch ein Geisterkonzert ohne Publikum sei derzeit am Brandenburger Tor geplant, hieß es. Die Verhandlungen darüber laufen. Das ZDF wird die Show zum Silvester-Countdown unter anderem mit Peter Maffay, Álvaro Soler, den Höhner und dem britischen Singer-Songwriter Tom Gregory in die deutschen Wohnzimmer übertragen. Publikum soll aber nicht live dabei sein.

So feierte Berlin Silvester 2019

Frohes neues Jahr, Berlin! Über dem Brandenburger Tor leuchtet das große Feuerwerk. Foto: dpa

Tausende Menschen feiern Silvester am Brandenburger Tor. Foto: Christophe Gateau / dpa

Es ist Deutschlands größte Party zum Jahreswechsel. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Ein Zugang zur Silvesterparty am Brandenburger Tor ist gesperrt. Foto: Christophe Gateau / dpa

Ein Kopfschmuck mit dem Wortlaut "Happy New Year" ist bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor zu sehen. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Wie jedes Jahr ist der Besucherandrang groß. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderieren die große Show. Foto: dpa

Die Band East 17 tritt auf der Bühne am Brandenburger Tor auf. Foto: dpa

Auch Orange Blue sind dabei. Foto: dpa

Für die Silvesterparty am Brandenburger Tor wurde ein Riesenrad aufgebaut, das sich auf der Partymeile dreht. Foto: Christophe Gateau / dpa



Viele Besucher aus dem In- und Ausland sind extra nach Berlin gereist.. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Tausende Menschen stehen an der Einlasskontrolle, um Silvester am Brandenburger Tor zu feiern. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Die Party findet zum 25. Mal statt. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Polizisten überwachen die Einlasskontrolle für die Silvesterparty am Brandenburger Tor. Foto: Christophe Gateau / dpa

Besucher gehen auf dem Weg zur Silvesterparty am Brandenburger Tor an Polizeiautos vorbei. Foto: Christophe Gateau / dpa



Polizeibeamte stehen an einer Durchfahrtssperre unweit der Pallasstraße. Foto: Paul Zinken / dpa

Dort herrscht an diesem Silvester Böllerverbot. Foto: Paul Zinken / dpa

Ein Polizeiwagen vor einer Absperrung am Alexanderplatz. Auch dort ist Böllern verboten. Foto: Paul Zinken / dpa



Weihnachtsmarktbuden sollen in der City verteilt werden

Am Breitscheidplatz haben die Weihnachtsmarkt-Veranstalter ihre Feier zum Jahreswechsel ebenfalls abgesagt. Auch der Markt selbst wird bestenfalls in einer Mini-Variante stattfinden. „Für die paar Teilnehmer, die es noch wollen“, werde es womöglich eine Chance geben, sagte Michael Roden, Vorsitzender des Berliner Schaustellerverbandes. Viele Anbieter hätten ohnehin schon abgesagt. Dass es die sonst üblichen Karussells und Glühwein-Zelte geben wird, hält auch der Schausteller-Chef für kaum denkbar, auch wenn das endgültige Aus erst nach der nächsten Senatsentscheidung voraussichtlich am Donnerstag feststehen werde. „Glühwein geht nur to-go“, sagte Boden, denn niemand dürfe ja an einer Bude stehen bleiben.

Im Bezirk ist Bürgermeister Reinhard Naumann (SPD) für eine Absage, weil man nicht ausgerechnet in Charlottenburg-Wilmersdorf den einzigen Weihnachtsmarkt der Stadt zulassen wolle. Gleichwohl sind die Kommunalpolitiker bestrebt, einen Teil der Veranstaltung zu retten. Verkaufsstände seien als Einzelhandel grundsätzlich erlaubt, nun sollen sie stattdessen auf Straßen und Plätzen in der City West verteilt werden. Er habe dem Bezirksamt für die Sitzung am Dienstag vorgeschlagen, den Veranstaltern des Weihnachtsmarktes zu erlauben, ihre Buden etwa am Kurfürstendamm aufzustellen, sagte Ordnungs-Stadtrat Arne Hertz (CDU): „Weihnachten soll im Stadtbild sichtbar sein“, so Hertz.

Corona – Mehr Infos zum Thema