Wagen stößt mit Sattelzug zusammen: Ein Schwerverletzter

Bernau. Bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW bei Bernau (Landkreis Barnim) ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer eines mit Baumstämmen beladenen Sattelzugs am Mittwoch von der Wandlitzer Chaussee in einen Waldweg einbiegen und benutzte dafür auch die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Fahrzeug stieß mit dem Lastwagen zusammen, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. Das Auto wurde in einen Graben geschleudert. Dabei erlitt der 43-jährige Fahrer schwere Verletzungen. Für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße an der Unfallstelle zeitweise gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

( dpa )