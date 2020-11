Michael Müller und Dirk Behrendt streiten über Tierversuche

Mäuse im Labor: Berlin will den Einsatz von Versuchstieren vermindern.

Die Frage, wer in Berlin über die Zulassung von Tierversuchen entscheiden soll, ist im Senat immer noch umstritten. Noch am Mittwoch hatte der für Tierschutz zuständige Senator Dirk Behrendt im Ausschuss den Eindruck erweckt, die Meinungsverschiedenheiten seien behoben und die Tierschutzkommission im Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) werde am kommenden Donnerstag die Arbeit aufnehmen. Es seien sogar gleich zwei Kommissionen vorgesehen, um die Anträge von Wissenschaftlern auf den Einsatz von Labortieren schneller abzuarbeiten.