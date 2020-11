Clan-Razzia in Berlin: Warum die Fahnder handeln mussten

Nach der Razzia der sächsischen Polizei in Berlin wegen des Diebstahls von Juwelen aus dem Grünen Gewölbe werden weitere Details bekannt. So war der Hauptverdächtige Wissam Remmo vor der Festnahme kurzzeitig vom Radar der Behörden verschwunden. Am Dienstag wurde er kurz vor drei Uhr in Neukölln festgenommen und damit zeitiger als geplant. Er war mit überhöhter Geschwindigkeit in der Stadt unterwegs. Fahnder der Polizei erkannten ihn und nutzten die Gunst der Stunde. Ebenfalls festgenommen wurden am Morgen der 23 Jahre alte Rabih Remmo und der 26 Jahre alte Bashir Remmo.

( mit dpa )