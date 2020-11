Museums-Einbruch: Polizei informiert über Hinweise

Berlin/Dresden. Nachdem zwei Verdächtige im Zusammenhang mit dem spektakulären Juwelendiebstahl in Dresden zunächst entkommen sind, wollen Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstagnachmittag über bislang eingegangene Hinweise informieren. Die Fahndung nach den 21-jährigen Zwillingen aus einem Berliner Clan war am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy ..." erwähnt worden.

Zudem kündigten die Dresdner Ermittlungsbehörden eine Stellungnahme zu einem Bericht der "Bild"-Zeitung über Details der Pannen bei der Verhaftung der mutmaßlichen Täter in der Nacht zu Dienstag in Berlin an. Laut dem Zeitungsbericht soll die Polizei in der Nacht alle fünf verdächtigen jungen Männer aus dem arabischstämmigen Remmo-Clan observiert und abgehört haben. Es habe zuvor Hinweise auf eine akute Fluchtgefahr gegeben.

Nach der Verhaftung eines ersten Mannes gegen 3.00 Uhr habe einer der jetzt gesuchten Zwillinge gegen 4.30 Uhr seine Wohnung verlassen und sei mit dem Auto davon gefahren. Auch sein Bruder verschwand plötzlich. Beide wurden bis jetzt nicht gefunden.