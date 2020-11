Corona-Newsblog Berlin: 1703 neue Infizierte, 19 Tote, Inzidenz bei 225,7

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

13.25 Uhr: Corona-Demo in Berlin - Impfgegner müssen Route ändern

Auch an diesem Wochenende wird Berlin wieder Schauplatz von Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Die voraussichtlich größte ist ein "Schweigemarsch" aus dem Lager der Impfgegner. Nach einem Gespräch mit der Polizei hat der Anmelder seine geplante Route allerdings ändern müssen. Ursprünglich sollte der Schweigemarsch zur Straße des 17. Juni ziehen.

Das ist nun nicht mehr der Fall. Treffpunkt ist laut Polizei zwar immer noch der S-Bahnhof Bornholmer Straße. Die Demonstration, die unter dem Titel „Schweigemarsch gegen Diskriminierung und für Menschenrechte“ von 12 bis 16 Uhr einer Einzelperson für 5000 Menschen angemeldet wurde, führt nun über die Schönhauser Allee, die Danziger Straße, die Greifswalder Straße, die Otto-Braun-Straße und schließlich zur Alexanderstraße, wo auch die Endkundgebung stattfinden wird.

13.16 Uhr: Polizei - Immense Brutalität bei Corona-Protest in Berlin

Der Protest gegen die deutsche Corona-Politik am Mittwoch im Berliner Regierungsviertel zeigt aus Sicht der Polizei eine Radikalisierung der Szene. „Wir sind vom ganz bunten Publikum weg und kommen immer mehr zu einem Spektrum von Menschen, die unser System ablehnen und dafür auch bereit sind, extreme Gewalt anzuwenden“, sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik dem „Tagesspiegel“. „Das Potenzial und die Brutalität der Gewalt war immens. Einzelne Stimmen haben gesagt, sowas haben wir in Berlin seit Jahrzehnten nicht erlebt.“

12.29 Uhr: Weiterhin hohe Zahl von Neuinfektionen in Brandenburg

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt in Brandenburg unvermindert hoch: Von Freitag auf Samstag wurden 536 neue Fälle registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Am Vortag hatte es mit 538 Neuinfektionen einen Höchststand seit Beginn der Pandemie gegeben. Seit März wurden in Brandenburg nun 16.217 Covid-19-Fälle gezählt. Im Zusammenhang mit Covid-19 starben in Brandenburg bislang 293 Menschen, das sind 6 mehr als am Freitag.

Bei der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage meldete die Stadt Cottbus am Samstag mit 195 den höchsten Inzidenzwert; es folgen die Landkreise Oberspreewald-Lausitz mit 192,9 und Spree-Neiße mit 180,3. Für ganz Brandenburg lag die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 113,8.

11.28 Uhr: Projektleiter - Mehr als 1000 Mitarbeiter für Impfzentren nötig

Für die geplanten Berliner Corona-Impfzentren werden nun Helfer gesucht. „Wir brauchen weit über 1000 Leute zum Betrieb der sechs Impfzentren“, sagte Projektleiter Albrecht Broemme dem Radiosender „rbb 88.8“. Dazu zählten Ärzte, Sanitäter und Betreuer für ältere Menschen. „Es ist ein Bündel von Feuerwehr, Rettungsdienst, Rotes Kreuz, Hilfsorganisationen, DLRG, THW. Da ist für jeden genug Arbeit.“

Er freue sich, wenn sich Helfer melden, sagte Broemme. „Dabei denke ich an ehemalige Krankenschwestern - ähnlich wie schon beim Corona-Behandlungszentrum.“ Es kämen aber auch ehemalige Flugbegleiter in Frage.

Laut Broemme sind Mitte Dezember die Impfzentren fertig. Bei Massenimpfungen in sechs großen Zentren sollen täglich bis zu 20.000 Dosen verabreicht werden. Diese Zentren entstehen bis Mitte Dezember in der Messehalle 11, in den ehemaligen Flughäfen Tegel (Terminal C) und Tempelhof (Hangar 4) sowie im Erika-Heß-Eisstadion in Mitte, im Velodrom in Pankow und in der Arena in Treptow-Köpenick.

4.01 Uhr Corona fördert Nachfrage nach Kleingärten in Brandenburg

Brandenburgs Kleingartenvereine blicken auf eine positive Saison 2020 zurück. Das hängt auch mit den Beschränkungen in der Corona-Krise zusammen. „Die Menschen wollten raus ins Grüne und haben sich mehr für Parzellen in den Kleingartenanlagen interessiert“, berichtet Fred Schenk, erster Vorsitzender des Landesverbands der Gartenfreunde in Brandenburg.

Im Verband sind derzeit gut 62.000 Kleingärtner in insgesamt 1250 Vereinen und 32 Mitgliedsverbänden organisiert. Die Zahlen seien konstant, die steigende Nachfrage könne das Ausscheiden älterer Kleingärtner kompensieren. Neben den Vereinen im Berliner Umland profitieren vor allem einige in der Peripherie. So etwa der Ortsverband der Gartenfreunde in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin). „Derzeit gibt es keine freien Parzellen mehr“, sagt der Vorsitzende Wolfgang Schönfeld.

+++ Freitag, 20. November 2020 +++

21.22 Uhr: Zehn Schulen in Berlin stehen nun auf Stufe „Rot“

Aktuell sind 1500 Schüler positiv auf Corona getestet worden, das sind 227 mehr als in der Vorwoche. Dazu kommen noch 438 Angehörige des Schulpersonals, auch hier eine Steigerung um 76 Personen. Damit fällt die Prozentsteigerung zwar geringer aus als in der Vorwoche, aber unter Schülern und Lehrern von allgemeinbildenden öffentlichen und beruflichen Schulen (OSZ) liegt sie immer noch bei annähernd 20 Prozent. Und dass, obwohl sich Berlin inzwischen in der dritten Woche des sanften Lockdowns befindet, in welchem viele Dinge geschlossen oder beschränkt sind. Zehn Schulen in Berlin stehen nun auf Stufe „Rot“ - lesen Sie hier den kompletten Bericht.

18.27 Uhr: Impfgegner erwarten 5000 Teilnehmer bei Demo am Wochenende

Auch an diesem Wochenende wird Berlin Schauplatz von Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Die voraussichtlich größte ist ein „Schweigemarsch“ aus dem Lager der Impfgegner. Für Sonntagmittag sind laut Polizei am S-Bahnhof Bornholmer Straße 5000 Teilnehmer angemeldet, die zur Straße des 17. Juni, also ins Regierungsviertel, ziehen wollen. Parallel sind zwei kleine Gegendemos angesetzt. Laut einer Polizeisprecherin ist der Einsatz nicht vergleichbar groß wie bei den jüngsten Protesten.

Am Mittwoch hatten nach Angaben der Polizei 9000 Menschen vor dem Brandenburger Tor gegen die Corona-Politik protestiert. Dabei seien Einsatzkräfte massiv angegriffen worden. Es habe 77 verletzte Polizisten und 365 Festnahmen gegeben. Da die Demonstranten gegen die Hygiene-Auflagen angesichts der Corona-Pandemie verstießen, verfügte die Polizei die Auflösung der Versammlung. Schließlich kamen mehrfach Wasserwerfer zum Einsatz, weil die Teilnehmer laut Polizei nicht abziehen wollten.

17.45 Uhr: Innenverwaltung hält generelles Böllerverbot für wenig realistisch

Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres sieht ein generelles Verbot von Böllern an Silvester kritisch, solange sie weiter zu kaufen sind. „Wer keine Silvesterböllerei haben will, muss verhindern, dass Böller überhaupt in den Handel kommen. Es erscheint einigermaßen weltfremd zuzulassen, dass Menschen Böller kaufen können, es ihnen aber verboten ist, sie anzuzünden“, sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres, Martin Pallgen, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der Corona-Pandemie haben mehrere Politiker und Polizei-Gewerkschafter ein Böller-Verbot an Silvester gefordert.

Diejenigen, die ein Böllerverbot forderten, sollten eine entsprechende Initiative starten, empfahl Pallgen. Davon abgesehen werde es in der Hauptstadt auch in diesem Jahr wieder Böllerverbotszonen geben. Bis Ende des Monats soll Pallgen zufolge feststehen, welche Zonen geplant sind.

Das private Abbrennen von Feuerwerk sei bundesrechtlich nur an zwei Tagen im Jahr zugelassen. „Die Berliner Verwaltung geht im Rahmen ihrer Möglichkeiten deutlich darüber hinaus. Sie schränkt seit Jahren die bundesweit gesetzlich zulässige Abbrennzeit von 48 Stunden an Silvester und Neujahr nochmals ein“, sagte Pallgen. Böller dürften nur an Silvester ab 18 Uhr bis Neujahr um 7 Uhr gezündet werden.

16.22 Uhr: 19 weitere Tote, 1703 Neuinfektionen, 23,4 % Intensivbetten-Belegung, Inzidenz bei 225,7

In Berlin sind 19 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 441. 1703 neue Infektionen wurden bestätigt, 1251 waren es gestern. 20.726 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 20.065 waren es am Donnerstag. 33.850 Menschen gelten inzwischen als genesen.

293 Menschen werden auf den Intensivstationen behandelt, drei weniger als Donnerstag gemeldet. 1082 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 20 Patienten mehr als Donnerstag.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,95 wieder auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 225,7 weiter auf Rot, die Ampel für die mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten mit 23,4 Prozent weiterhin auf Gelb.

Die Corona-Fallzahlen aus den Berliner Bezirken:

16.14 Uhr: Bela B - Auch in Corona-Krise bestimmt Geld das Handeln

Der Musiker Bela B zeigt sich enttäuscht über die Entwicklung vieler Menschen während der Corona-Pandemie. „Am Anfang dachte ich noch, die Menschen würden anfangen, aufeinander Rücksicht zu nehmen“, sagte der Drummer der Berliner Punk-Band Die Ärzte der „Süddeutschen Zeitung“. „Aber mittlerweile bestimmt doch wieder Geld das Handeln.“

Die Band, zu der noch Gitarrist Farin Urlaub (57) und Bassist Rodrigo Gonzalez (52) gehören, versuche etwa beim Merchandising auf Umweltaspekte und Fairness zu achten, sagte der 57-Jährige. „Dass wir auch Geld damit verdienen, ist klar. Aber die Shirts müssen ja nicht unbedingt von Minderjährigen in Sweatshops genäht werden.“

Mit der Corona-Krise brechen der Musikbranche wegen gestrichener Konzerte gerade zentrale Einnahmequellen weg. „Die heutigen Generationen werden sich wohl damit abfinden müssen, dass mit Tonträgern kaum noch Geld zu machen ist. Eine Band wie die Beatsteaks verkauft ein Vielfaches mehr an Live-Tickets als an Tonträgereinheiten.“ Wegen Corona liege die bisher so selbstständige Industrie am Boden. „1,4 Millionen Menschen, die bisher so gut wie nie Unterstützung brauchten, sind jetzt quasi arbeitslos“, sagte Bela B. „Und ich meine nicht primär die Musiker, ich meine all die Roadies, Tontechniker, den Schlagzeugstimmer, Partydeejays, Tänzer und so weiter.“

Die Ärzte haben nach den Worten ihres Drummers gut gewirtschaftet. „Bei uns läuft der Plattenverkauf halbwegs.“ Bela B: „Aber das Glück haben zum Beispiel die Leute, die mit uns arbeiten, nicht.“

14.51 Uhr: Zwei Neuköllner Schulen als „Rot“ eingestuft

In Neukölln sind erstmals zwei Schulen als „Rot“ eingestuft worden: die Otto-Hahn-Schule, eine Sekundarschule, und das Albert-Einstein-Gymnasium. Von den weiterführenden Schulen sind 14 auf Orange gestuft, nur zwei auf Gelb. Die meisten Grundschulen stehen dagegen auf Gelb, haben also leichtere Hygienemaßnahmen an ihrer Schule. „Das allgemeine Infektionsgeschehen macht nicht vor den Schulen halt“, sagte Schulstadträtin Karin Korte (SPD). Wichtig sei, wie damit umgegangen wird. „Die Stufe rot ist kein Anlass zur Panik.“ Beide Schulen seien gut auf den Hybridunterricht vorbereitet. Gegenwärtig gebe es 134 positiv getestete Schüler, 50 Schulmitarbeiter seien positiv getestet. Betroffen sind 46 von 59 der allgemeinbildenden Schulen im Bezirk. Die Zahl der Infizierten ist ähnlich hoch wie in der Vorwoche.

14.43 Uhr: Bildungsgewerkschaft fordert schnelles Ende des Regelunterrichts

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat von der Senatsverwaltung für Bildung gefordert, den Wechsel zwischen Unterricht in der Schule und digital zu Hause zu ermöglichen. „Und das am besten sofort“, sagte der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann am Freitag. An den weiterführenden Schulen ab Klasse 7 sollten die Gruppen tage- oder wochenweise wechseln. An den Grundschulen ist aus Sicht der GEW eine Kombination aus Unterricht und Hortbetreuung mit entsprechend kleineren Gruppen besser, bei der die Kinder aber grundsätzlich in der Schule sind.

13.42 Uhr: Expertengespräch zu länderübergreifender Gesundheitsversorgung

Die Länder Brandenburg und Berlin wollen sich auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie über die gesundheitliche Versorgung fachlich mehr austauschen. Dazu liefen an diesem Freitag digitale Gespräche in einer „Zukunftswerkstatt Innovative Versorgung 2020“, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Teilnehmer seien neben Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Berlins Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz auch Virologe Christian Drosten und Christof von Kalle vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung der Versorgung im Gesundheitswesen.

13.23 Uhr: Corona-Verharmloser besprühen Info zur Maskenpflicht

Polizisten haben in der vergangenen Nacht einen Mann festgenommen, der eine Bushaltestelle an der Sonnenallee in Neukölln beschmiert hatte. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte flüchten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde an der Haltestelle eine Information zur Maskenpflicht mit einem Schriftzug unkenntlich gemacht. Direkt daneben wurde eine Kennzeichnung mit gegenteiliger Aussage aufgesprüht. Zuvor hatte ein Anwohner gegen 0.30 Uhr zwei Männer in der Haltestelle beobachtet, die mit Farben sprühten. Der Anwohner verständigte die Polizei.

Als die Beamten die Männer aus dem Auto heraus ansprachen, sprintete einer der beiden los und konnte entkommen. Ein 36-Jähriger wurde festgenommen. Bei der Absuche der Umgebung fanden die Beamten eine Schablone mit Farbanhaftungen, eine Spraydose und offensichtlich zurückgelassene Kleidungsstücke mit Farbanhaftungen des zuvor geflüchteten Mannes. Der festgenommene 36-Jährige wurde nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Staatsschutz ermittelt.

11.45 Uhr: Rekordwert an Neuinfektionen in Brandenburg

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages hat in Brandenburg einen neuen Höchststand erreicht. Von Donnerstag auf Freitag seien 538 neue Fälle hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Zuletzt waren am 6. November 525 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 starben bislang 287 Menschen; 3 neue Todesfälle kamen hinzu. Am Donnerstag waren es 15 Todesfälle innerhalb eines Tages und damit der höchste Anstieg seit Beginn der Pandemie.

434 Patienten werden derzeit im Krankenhaus behandelt; davon befinden sich 116 in intensivmedizinischer Behandlung; 70 Patienten müssen beatmet werden. Aktuell sind im Land 5285 Menschen erkrankt - ein Anstieg um 184. Seit März haben sich damit 15 681 Menschen in Brandenburg mit dem Coronavirus angesteckt; 10 109 Menschen gelten als genesen - das sind 351 mehr als am Vortag.

9.59 Uhr: Sozialsenatorin Breitenbach in Quarantäne

Der Berliner Senat hat erneut einen Quarantäne-Fall. In der Abgeordnetenhaus-Sitzung fehlt Sozialsenatorin Elke Breitenbach. Die Linken-Politikerin sei in Quarantäne, bestätigte eine Senatssprecherin. Sie wird in der Plenarsitzung von ihrem Staatssekretär Daniel Tietze vertreten.

7.05 Uhr: Lehrer leugnet Corona - Kündigung droht

Einem Berufschullehrer drohen dienstrechtliche Konsezquen. Er verharmloste gegenüber Schülern die Corona-Pandemie. Zudem inszenierte er sich als Corona-Leguner auf Youtube. Er sprach sich gegen das Tragen von Masken aus. An der Schule war das laut Inforadio seit Frühjahr bekannt. Der Schulleiter informierte die Schulaufsicht erst im August. Wie das Inforadio berichtete, will die Bildungsverwaltung dienstrechtliche Konsequenzen bis hin zu einer Kündigung prüfen.

6.31 Uhr: Senat über Corona-Krise - Lockdown noch wochenlang

Knapp eine Woche vor den nächsten Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen gegen die Corona-Pandemie zeichnen sich bereits mögliche Beschlüsse ab. So bestehe ein weitreichender Konsens, den seit Anfang November geltenden Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember zu verlängern. Das bestätigten mehrere Vertreter der Berliner Koalition der Berliner Morgenpost. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

+++ Donnerstag, 19. November 2020 +++

19.46 Uhr: Aktuelle Polizei-Bilanz - Fast 80 verletzte Beamte bei Corona-Demo, 257 Strafermittlungsverfahren

Bei der Demonstration gegen die Corona-Politik am Mittwoch in Berlin sind nach Angaben der Polizei Einsatzkräfte massiv angegriffen worden. Es habe 77 verletzte Polizisten und 365 Festnahmen gegeben, berichtete die Polizei am Donnerstagabend in einer vorläufigen Bilanz zu den Protesten in Berlin-Mitte. „Das Potenzial und die Brutalität der Gewalt am Mittwoch waren immens. Einzelne Stimmen haben mir gesagt, sowas haben wir in Berlin seit Jahrzehnten nicht erlebt“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik dem „Tagesspiegel“.

Da die Demonstranten gegen die Hygiene-Auflagen angesichts der Corona-Pandemie verstießen, verfügte die Polizei die Auflösung der Versammlung. Schließlich kamen mehrfach Wasserwerfer zum Einsatz, weil die Teilnehmer laut Polizei nicht abziehen wollten.

Einzelne Gruppen griffen Einsatzkräfte massiv an, wie die Polizei mitteilte. Demonstranten versuchten demnach, Polizisten die Helme vom Kopf zu zerren. Bei einigen Einsatzkräften seien die Visiere hochgerissen worden, es sei Reizgas ins Gesicht gesprüht worden. Flaschen, Steine und Pyrotechnik seien auf Einsatzkräfte geflogen.

Zudem hätten rund 40 Hooligans versucht, Absperrlinien zu durchbrechen, um in Richtung des Reichstagsgebäudes zu gelangen. Hier hätten die Einsatzkräfte Reizgas eingesetzt. Polizisten seien unter anderem auch mit Stühlen und Tischen, die vor Lokalen standen, beworfen worden. Die Polizei leitete 257 Strafermittlungsverfahren ein, teils wegen schweren Landfriedensbruchs und versuchter Gefangenenbefreiung.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag versammelten sich rund 9000 Menschen am Brandenburger Tor zu Protesten gegen die Corona-Politik. Am Mittwoch hatte eine Sprecherin von rund 7000 Menschen gesprochen. Rund 2500 Einsatzkräfte begleiteten laut Polizei die Proteste.

19.10 Uhr: Umfrage - Zustimmung zu Corona-Maßnahmen in Brandenburg gesunken

Die Zufriedenheit mit den staatlichen Corona-Maßnahmen ist in Brandenburg einer Umfrage zufolge gesunken - rund jeder vierte Befragte hält sie für nicht ausreichend. 52 Prozent der Befragten bewerten die derzeitigen Maßnahmen als angemessen, zum Zeitpunkt der ersten Pandemiewelle im April waren es noch 76 Prozent, wie eine aktuelle Befragung von infratest dimap im Auftrag von „Brandenburg aktuell“ und Antenne Brandenburg des RBB ergab.

27 Prozent der Befragten halten die Maßnahmen für nicht ausreichend. Im Vergleich zum April ist das eine Zunahme um 13 Prozentpunkten. 18 Prozent halten die Corona-Beschränkungen hingegen für übertrieben - ein Plus von neun Prozentpunkten.

Vier von fünf Brandenburgern (79 Prozent) rechnen schon jetzt mit einer Verlängerung der November-Einschränkungen in den Dezember. Jeder Zweite (53 Prozent) wünscht sich, dass die Beschränkungen zu Weihnachten wieder gelockert werden.

17.24 Uhr: Maskenverweigerer versprüht Reizstoff in Schnellrestaurant

Zwei Gäste und zwei Angestellte sind bei einer Reizstoff-Attacke in einem Schnellrestaurant in Berlin-Friedrichsfelde leicht verletzt worden. Ein Mann in Sturmhaube soll das Reizmittel in der Nacht zu Donnerstag in dem Lokal in der Straße Alt-Friedrichsfelde versprüht haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll der Mann das Schnellrestaurant zunächst ohne Mund-Nasen-Schutz betreten haben. Er gab an, ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht zu haben, konnte dieses jedoch nicht vorweisen. Der Filialleiter verwies ihn des Hauses. Eine Viertelstunde später kehrte der Mann mit seiner etwas anderen Maske zurück. Er entkam unerkannt.

16.15 Uhr: Mehr als 20.000 aktuelle Corona-Fälle, 21 weitere Tote

In Berlin sind 21 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 422. Das meldete die Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstag. Die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Spandau meldeten am Donnerstag keine neuen Zahlen.

1251 neue Infektionen wurden bestätigt, 1457 waren es am Mittwoch. 20.065 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 19.856 waren es am Mittwoch. 32.827 Menschen gelten inzwischen als genesen. 296 Menschen werden auf den Intensivstationen behandelt, vier weniger als Mittwoch gemeldet. 1062 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, einer mehr als am Mittwoch.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,94 wieder auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 222,1 weiter auf Rot, die Ampel für die mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten mit 23,4 Prozent weiterhin auf Gelb.

Die Fallzahlen aus den Bezirken:

15.51 Uhr: Zwei Schulen in Friedrichshain-Kreuzberg auf Stufe Rot

Bei der wöchentlichen Festlegung der Gefährdungsstufe von Berliner Schulen zeigt sich eine Verschärfung der Corona-Lage in Friedrichshain-Kreuzberg. Dort wurden laut Schulstadtrat Andy Hehmke (SPD) in der Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule die Klassen sieben aufwärts von Orange auf Rot gesetzt. Die Hector-Peterson-Oberschule sprang ebenfalls von Orange auf Rot.

Auch im Grundschulbereich gab es Verschlechterungen: Fichtelgebirge-, Jens-Nydahl- und Rosa-Parks-Grundschule wurden von Gelb auf Orange gestellt, ebenso die Grundschulstufe der Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule sowie das Förderzentrum Gustav-Meyer-Schule, dessen Klassen von eins bis zwölf gehen.

14.05 Uhr: Touristische Übernachtungen bleiben in Berlin verboten

Das Verbot touristischer Beherbergungen hat Bestand. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin am Donnerstag in einem Eilverfahren entschieden. Die Antragstellerin, eine Vermieterin von 228 Ferienappartements, hatte gerügt, das Verbot sei unverhältnismäßig. Dem widersprach die 14. Kammer des Gerichts. Nach summarischer Prüfung sei nicht mit der erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich das angegriffene Verbot in einem etwaigen Hauptsacheverfahren als rechtswidrig erweisen werde, begründeten die Richter ihre Entscheidung. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

12.30 Uhr: „Querdenker“ wollen an Silvester in Berlin demonstrieren

Die Initiative "Querdenken" ruft Gegner der Corona-Maßnahmen auf, an Silvester nach Berlin zu kommen. Eine Demonstrations-Anmeldung sei jedoch von Polizei abgelehnt worden, so „Querdenken“ in einer Mitteilung. Die Behörde begründet es damit, weil auf der Straße des 17. Juni die jährliche Silvesterfeier stattfindet. Deswegen steht der Ort für eine Demonstration nicht zur Verfügung. Die Initiative "Querdenken" versteht die Absage als Einladung. Unterstützer sollen sich an den Feierlichkeiten beteiligen.

12.28 Uhr: Wirte können Soforthilfe wegen Oktober-Sperrstunde beantragen

Kneipen- und Barbesitzer in Berlin können von Montag an wegen der Sperrstunde im Oktober einen Mietzuschuss von bis zu 3000 Euro beantragen. Sie müssen dafür Umsatzeinbußen von mindestens 20 Prozent in dem Monat plausibel machen, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Donnerstag mitteilte. „Die eingeschränkten Öffnungszeiten können zu erheblichen existenzgefährdenden Umsatzeinbußen führen und damit den Verlust von Arbeitsplätzen zur Folge haben“, hieß es zur Begründung.

Das Hilfsprogramm im Zuge der Corona-Krise richtet sich an die rund 2500 Unternehmen mit dem Schwerpunkt Ausschank von Getränken, außerdem an Spätverkaufsstellen. Sie haben unter der Schließzeit von 23 Uhr bis 6 Uhr besonders gelitten. Gefördert werden ausschließlich gezahlte Gewerbemieten (nettokalt). Die Förderkriterien werden an diesem Freitag auf der Website der Investitionsbank veröffentlicht, dort ist die Hilfe auch zu beantragen.

12.20 Uhr: Heim-Leitung nach Corona-Ausbruch in Lichtenberg abgesetzt

Die Senatsgesundheitsverwaltung hat die Leitung des Lichtenberger Pflegeheims abgesetzt. Dort gab es einen Corona-Ausbruch mit 15 Toten. Der private Betreiber Kursana solle neue Personen melden, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Sie gehe davon aus, dass dort die Hygieneregeln nicht eingehalten worden seien, so die Senatorin. Es sei nicht zu verzeihen, wenn Pflegekräfte einfach mal auch ohne Maske herumliefen. "Das ist ein No-Go in der pandemischen Phase." Jeder, der in einem Pflegeheim herumlaufe, müsse äußerste Vorsicht walten lassen.

Die jetzt abgesetzte Heimleitung habe auch die vom Land gelieferten Corona-Schnelltests in der Einrichtung nicht engesetzt, das habe die Heimaufsicht anordnen müssen. Bei einem so massiven Ausbruch sei klar, dass etwas schief gelaufen sei. Die Vorwürfe der Pflegebranche an der Kritik der Senatorin wies Kalayci zurück. Es gebe ein gemeinsames Interesse, schwarze Schafe zu finden. "Es darf in Pflegeheimen keine schwarzen Schafe geben", so Kalayci.

11.44 Uhr: Zahl der Ansteckungen in Brandenburg steigt weiter - 15 neue Todesfälle

In Brandenburg hat sich die Zahl der bestätigten Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages weiter erhöht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden von Mittwoch zu Donnerstag 455 neue Fälle gemeldet. Die Zahl neuer Todesfälle in der amtlichen Corona-Statistik stieg um 15 auf 284. Aktuell werden 409 Patienten im Krankenhaus behandelt; davon werden 113 intensivmedizinisch betreut. 65 Patienten müssen beatmet werden. Aktuell infiziert sind bei 5101 Menschen im Land.

Nach Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sind in Brandenburg derzeit 604 Intensivbetten belegt, 181 sind noch frei. Innerhalb einer Woche könnten zusätzlich 425 Intensivbetten aufgestellt werden. Seit März haben sich insgesamt 15.143 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Als genesen gelten 9758 Menschen - 459 mehr als einen Tag zuvor.

+++ Mittwoch, 18. November 2020 +++

16.31 Uhr: 1457 Neuinfektionen, acht weitere Tote, Inzidenz bei 236,0

In Berlin sind acht weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 401. Das meldete die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwoch. Der Bezirk Neukölln meldete am Mittwoch keine neue Zahlen.

1457 neue Infektionen wurden bestätigt, 1572 waren es am Dienstag. 19.856 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 19.273 waren es am Dienstag. 31.806 Menschen gelten inzwischen als genesen. 300 Menschen werden auf den Intensivstationen behandelt, zwölf mehr als Dienstag gemeldet. 1061 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 23 mehr als Dienstag.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,97 wieder auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 236,0 weiter auf Rot, die Ampel für die mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten mit 23,8 Prozent weiterhin auf Gelb.

Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin. Alle bisheringen Nachrichten, Entwicklungen und Zahlen zur Coronavirus-Pandemie für Berlin, die Berliner Bezirke und Brandenburg finden Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

