Auch das Hauptstadt-Parlament strebt an, die Exekutive stärker zu kontrollieren. Ein Notfallplan soll die Arbeitsfähigkeit sichern.

Pandemie-Bekämpfung Berlins Abgeordnetenhaus will Landesgesetz zu Corona

Berlin. Wie der Bundestag möchte auch das Berliner Landesparlament stärker in die Entscheidungen der Exekutive in die Covid-19-Bekämpfung eingebunden werden. Zunächst muss das Abgeordnetenhaus dazu aber seine eigene Arbeitsfähigkeit auch bei einer sich verschärfenden Lage sicherstellen. Nachdem die Fraktionen seit der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr darüber diskutierten, ist nun eine Einigung in Sicht.