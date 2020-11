U3 fährt nach Brand wieder planmäßig

Berlin. Nach dem Feuer in der Ladenzeile am Zehlendorfer U-Bahnhof Onkel Toms Hütte kann die U-Bahnlinie U3 ab Donnerstagmorgen wieder planmäßig fahren. Ein sicherer U-Bahnbetrieb sei nach einer gründlichen Begutachtung gewährleistet, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch mit. Bei dem Brand in der Nacht zum Montag waren drei Menschen verletzt worden, die Feuerwehr war mit bis zu 160 Kräften im Einsatz. Der U-Bahnverkehr war nach dem Feuer unterbrochen. Laut BVG können die Schäden am Bauwerk nach Einschätzung der Fachleute ohne größere Beeinträchtigungen des Zugverkehrs beseitigt werden.

( dpa )