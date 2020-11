Corona-Krise: So bekommen Bars und Spätis 3000 Euro Zuschuss

Berlin. Die Antragstellung für das bereits Mitte Oktober vom Senat beschlossene Förderprogramm Schankwirtschaft startet am Montag. Das teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft der Berliner Morgenpost am Mittwoch mit.

„Mit der Soforthilfe Schankwirtschaft unterstützen wir insbesondere diejenigen, die ihren bisherigen Hauptumsatz am späten Abend erwirtschaften und von der coronabedingten Schließzeit im Monat Oktober besonders betroffen waren. Diese können ab Montag unbürokratisch bis zu 3000 Euro Mietzuschuss beantragen“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne).

Förderprogramm Schankwirtschaft: Geld kommt aus Gewerbemieten-Topf

Zielgruppe des Programms sind alle bei einem Berliner Finanzamt gemeldeten Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten mit dem Branchencode „Ausschank von Getränken“ (WZ 2008) und Spätverkaufsstellen, die im Oktober existenzgefährdende Umsatzeinbußen in Höhe von mindestens 20 Prozent plausibel machen können, hieß es.

Allein aus der Gastronomiebranche rechnet die Senatsverwaltung mit 2500 möglichen Antragsstellern. Offizielle Zahlen zu Spätis in der Stadt gibt es nicht. Schätzungen gehen von 2000 und mehr aus. Das Geld für den Schankwirtschaftszuschuss stammen aus dem Topf der Soforthilfe Gewerbemieten. Dafür hatte das Land 90 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Anträge lagen allerdings deutlich unter den Erwartungen.

Der Senat hatte das Programm als Reaktion auf die im Oktober verhängte Sperrstunde beschlossen. Wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus verfügte die Berliner Koalition damals, dass Restaurants, Bars, Kneipen und die meisten Geschäfte zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen sein müssen. Mittlerweile ist die Regelung obsolet, da seit Anfang November ein bundesweiter Teil-Lockdown für die Gastronomie gilt. Betriebe dürfen derzeit lediglich ein Außer-Haus-Geschäft anbieten.

Schankwirtschaftshilfe kann nicht mit Bundesprogrammen kombiniert werden

Betroffene Berliner Wirte können die Hilfe am Montag auf den Internetseiten der Investitionsbank (IBB) beantragen. Gefördert werden den Angaben zufolge die gezahlten Gewerbemieten (Nettokaltmiete) für Oktober. Maximal werden 3000 Euro Zuschuss gezahlt. Voraussetzung für den Zuschuss ist ein Umsatzrückgang von mindestens 20 Prozent in dem Monat. Verbundene Unternehmen oder Unternehmen mit mehreren Mietobjekten in Berlin können nur einen Antrag stellen, der gegebenenfalls aber mehrere Mietobjekte enthalten kann. Der Umsatzrückgang von mindestens 20 Prozent bezieht sich dann auf jedes einzelne Berliner Objekt, so die Senatsverwaltung.

Ein etwaiger aus dem Programm Schankwirtschaft gezahlter Zuschuss kann allerdings nicht mit den Hilfen des Bundes verrechnet werden. Die Senatsverwaltung empfiehlt Antragstellern deshalb zuvor zu überprüfen, ob sie nicht für eine Förderung über die Überbrückungshilfe II infrage kämen. Bei dem Bundesprogramm müssen die Firmen allerdings einem Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent nachweisen. Dann würden aber nicht nur Miete, sondern auch andere Fixkosten anteilig übernommen. Eine zuvor erhaltene Soforthilfe vom Land würde in jedem Fall von der Überbrückungshilfe II abgezogen, so die Senatsverwaltung.

Senatsverwaltung stellt Beispielrechnung zur Verfügung

Für Betroffene könnte folgende Beispielrechnung hilfreich sein: Wenn ein Schankbetrieb 2000 Euro Mietkosten im Monat verausgabt und zusätzliche Fixkosten von circa 1500 Euro anfallen, könne sich der Betrieb im Rahmen der Soforthilfe für Betriebe der Schankwirtschaft die 2000 Euro Mietkosten für den Oktober erstatten lassen, rechnet die Senatsverwaltung vor.

In der Überbrückungshilfe II könnte der Betrieb bei einem Umsatzeinbruch von angenommenen 52 Prozent in den Monaten September, Oktober, November und Dezember jeweils 60 Prozent der Fixkosten, 2100 Euro pro Monat erhalten, in Summe 8400 Euro. In dem konkreten Fall wäre eine Unterstützung durch die Bundeshilfen für den Wirt also lukrativer als bei einer Zahlung aus dem Förderprogramm des Senats.