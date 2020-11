Tierversuche in Berlin: Pharma-Firmen warnen vor Hürden

Auch der Bayers Pharmaceuticals-Chef Stefan Oelrich hat den Brief an Michael Müller unterschrieben.

Nach dem Brandbrief aus der Wissenschaft legen nun Konzerne nach: Der Streit um Tierversuche in Berlin geht in die nächste Runde.

Berlin. Der Streit um Tierversuche in Berlin geht in die nächste Runde. Nach den Spitzenvertretern großer Wissenschaftseinrichtungen haben sich nun auch die Chefs von vier forschenden Pharma-Unternehmen an den Regierenden Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) gewandt und vor Behinderungen von Experimenten an Tieren gewarnt.