Oranienburg: Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Oranienburg. In Oranienburg ist eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. „Es hat alles gut funktioniert“, sagte Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) am Mittwoch. „Wir waren schon angespannt.“ Eigentlich habe die Stadt ja - nach dem 212. Blindgänger, der seit der Wende unschädlich gemacht worden sei - inzwischen Routine. „Aber die Corona-Situation hat uns noch mal vor besondere Herausforderungen gestellt“, so der Kommunalpolitiker.

Rund 5500 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Rund um den Fundort des Blindgängers im Oranienburger Ortsteil Lehnitz wurde gegen 8.00 Uhr ein Sperrkreis mit einem Radius von 1000 Metern gezogen. Auch eine Schule und eine Kita waren betroffen.

„Wir haben deutlich mehr Anlaufstellen für die Bewohner, um den Abstand einzuhalten. Es wird häufig desinfiziert“, sagte Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer. Drinnen gelte Maskenpflicht. Speisen und Getränke, die Betroffene sonst bekämen, könne es wegen der Pandemie nicht geben. 60 Personen hatten nach Angaben der Stadt die Anlaufstellen aufgesucht. Platz hätte es für 300 Menschen gegeben. Aufgrund von Corona seien die Kapazitäten vorsorglich im Vergleich zu vergangenen Bombenentschärfungen deutlich erhöht worden.

Unter den Anwohnern waren auch einige Corona-Fälle, sagte Fehlauer. Die Betroffenen seien gesondert untergebracht worden. Einige, die am Rand des rund 1000 Meter großen Sperrkreises rund um den Fundort der Bombe auf einem Grundstück am Inselweg wohnten, durften in Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst in ihren Wohnungen bleiben.

Neben den Einsatzkräften des Kampfmittelbeseitigungsdienstes waren laut Stadtverwaltung 186 Personen von der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei sowie aus der Stadtverwaltung im Einsatz. Bei Kontrollen des Sperrkreises auf Unbefugte seien Mitarbeitende von Tür zu Tür gegangen. Zur Unterstützung wollte die Polizei ein Drohnenkommando einsetzen, das den Sperrbereich mittels Wärmebildkamera nach etwaigen Menschen absucht.

Gegen 11.30 Uhr konnten die Kampfmittelexperten mit ihrer Arbeit beginnen. Nach Stadtangaben wurde der Bombenkörper zunächst gereinigt. „Jetzt wird die Wasserschneideanlage installiert, mit der die Bombe entschärft werden soll.“ Da sich der Fundort in direkter Nähe zur Havel befindet, sollten Spundwände eingesetzt und das Grundwasser abgesenkt werden.

Gegen 15.00 Uhr teilte die Stadt dann mit: „Bombe ist entschärft.“ Kurze Zeit später konnte der Sperrbereich aufgehoben werden. Bürgermeister Laesicke bedankte sich bei den Einsatzkräften. „Ganz besonders möchte ich mich auch bei den Anwohnerinnen und Anwohnern bedanken, die unter diesen besonderen Bedingungen einer Pandemie ihre Häuser verlassen mussten und sehr kooperativ dazu beigetragen haben, dass die heutige Entschärfung ohne Zwischenfälle abgeschlossen werden konnte.“

Es war die 212. Bombe, die seit 1990 in Oranienburg entschärft oder neutralisiert werden musste - erstmals in der Corona-Pandemie.