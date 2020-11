Demo in Berlin heute: Neues Infektionsschutzgesetz: Debatte und Demos im Liveblog

Berlin. Der Bundestag berät am Mittwoch (ab 12 Uhr) abschließend über die Reform des Infektionsschutzgesetzes. Mit der Neuregelung sollen Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Pandemie auf eine sicherere rechtliche Grundlage gestellt werden.

Gegner der Corona-Politik haben zu Protesten aufgerufen. Das Bundesinnenministerium hatte am Dienstag Demonstrationen direkt vor dem Reichstag und dem Bundesrat untersagt. Für andere Orte sind jedoch Demonstrationen und Gegendemonstrationen angemeldet. Die Berliner Polizei rüstet sich für einen Großeinsatz.

8.45 Uhr: Lambrecht - Demonstranten müssen Hygieneregeln einhalten

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat Demonstrationsteilnehmer zur Einhaltung der Hygieneauflagen aufgefordert. In einer Demokratie sei es selbstverständlich, dass Kritik nicht nur im stillen Kämmerlein geäußert werde, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „Aber zum Demonstrationsrecht gehört auch, dass man sich an Regeln und Auflagen hält – etwa zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder zum Abstandhalten.“

Lambrecht betonte, die „überwältigende Mehrheit“ der Bevölkerung stehe hinter den Corona-Maßnahmen und verhalte sich rücksichtsvoll.

8.42 Uhr: FDP-Chef Lindner kritisiert Neufassung als "Blankoscheck"

Der FDP-Vorsitzende und Fraktionschef Christian Linder übt massive Kritik am Infektionsschutzgesetz der großen Koalition. „Das ist eher ein Blankoscheck, denn der Handlungsspielraum der Regierungen für Eingriffe in Grundrechte ohne das Parlament ist einfach zu groß. Bestimmte Maßnahmen wie Ausgangssperren wollen wir zudem grundsätzlich ausschließen“, sagte der FDP-Chef der „Rheinischen Post“. Der Blick in das Gesetz führe daher nicht zur Rechtsklarheit bei den Menschen. Seine Fraktion habe dagegen einen Vorschlag gemacht, „welche konkrete Maßnahme bei welchem Infektionsgeschehen statthaft ist. Die Große Koalition hingegen zählt in ihrem Gesetzentwurf einfach nur auf, was alles gehen soll“, bemängelte Lindner.

8.39 Uhr: Göring-Eckardt warnt vor Übergriffen auf Abgeordnete

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat vor der Bundestagsabstimmung über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes vor Übergriffen antidemokratischer Gruppen auf Parlamentarier gewarnt. „Kritik und Widerspruch gegen Gesetze sind legitim. Eine Grenze ist überschritten, wenn Abgeordnete in ihrer freien Mandatsausübung behindert oder eingeschüchtert werden sollen“, sagte Göring-Eckardt der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Ich finde es perfide, wie insbesondere rechte Gruppen Verschwörungstheorien verbreiten und hetzen“, sagte sie.

8.34 Uhr: SPD-Fraktionschef Mützenich: Neuregelung schafft Rechtssicherheit

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz gegen den Vorwurf willkürlicher Grundrechtseinschränkungen verteidigt. Das Gegenteil sei richtig: „Künftig muss jede Maßnahme, jede Einschränkung des gewohnten Lebens gut und klar begründet sein. Einer möglichen Willkür ist damit ein Riegel vorgeschoben“, sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur.

In der Pandemie müssten von der Exekutive tiefgreifende Entscheidungen schnell getroffen werden, argumentierte der SPD-Politiker. „Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Aber die Entscheidungen müssen rechtssicher fallen.

8.15 Uhr: Das sagt Kultursenator Klaus Lederer zu den angekündigten Demos

Kultursenator Klaus Lederer zu den Corona-Demonstrationen

7.49 Uhr: Auch Brandenburger Landtag berät über Gesetzesänderung

Der Brandenburger Landtag debattiert ab 9.00 Uhr)über die geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die am selben Tag im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden sollen. Die AfD lehnt die Beschränkungen grundsätzlich ab und hat daher die Sondersitzung beantragt. Die ebenfalls oppositionellen Fraktionen von Linke und Freien Wählern dringen bei den Entscheidungen zu Corona-Beschränkungen insbesondere auf eine Beteiligung des Parlaments. Bislang wurden die Verordnungen allein von der Landesregierung erlassen.