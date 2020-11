Digitalpakt für Schulen: Mittel fließen nur schleppend

Berlin. Die Siegerland-Grundschule ist schon jetzt digital dort, wo viele andere Berliner Schulen gerne hinmöchten. Seit über zehn Jahren gehört hier „Computer und Smartboard gestützter Unterricht“ zum festen Programm, ein Whiteboard befindet sich in 20 von 21 Klassenzimmern. Eine Privatschule? Weit gefehlt.

Die Schüler können das Wissen mit den I-Pads vertiefen, sammeln so neue Informationen.

Foto: Sergej Glanze / FFS

Die Grundschule steht in Spandau zwischen Hochhäusern am Rande der Falkenseer Chaussee, viele Kinder kommen aus Familien, deren Eltern staatliche Hilfe brauchen und wachsen mehrsprachig auf: türkisch, arabisch, viele osteuropäische Sprachen kommen zum Deutschen hinzu. Sie gehört zu den Bonusschulen, auch Brennpunktschulen genannt. Trotzdem hat das Schulkollegium den digitalen Aufbruch früh hinbekommen – durch einen Förderverein, verschiedene öffentliche Geldtöpfe, eine europäische Vernetzung.

Aber auch hier sagt man: „Wir warten auf den Digitalpakt.“ Einige Smartboards sind bereits in die Jahre gekommen, müssen ausgetauscht werden. Und I-Pads spielen in den Klassen inzwischen eine viel größere Rolle. „Die schaffen wir selber an. Wir wollen weiter“, sagt der stellvertretende Schulleiter Kevin Kirchner ungeduldig. Am Anfang habe man als Pädagoge viel Zeit investieren müssen, erzählt seine Kollegin, Schulleiterin Sandra Schweigert, um den digitalen Unterricht hinzubekommen. Doch die Kinder profitierten sehr davon. Drum weiter geht es mit hohem Tempo auf dem digitalen Weg.

93,4 Prozent der Schulen mit Medienkonzept

Warten auf den Digitalpakt – das hört man aus vielen Schulen. Spätestens die Coronapandemie hat gezeigt: Wir brauchen eine schnelle und gute IT-Infrastruktur an den Schulen der Hauptstadt. Rund 16.700 Berliner Schüler, so die Kultusministerkonferenz, sind aktuell in Quarantäne. Dann kann nur mit digitalen Hilfsmitteln unterrichtet werden. 257 Millionen Euro stehen dem Land Berlin für diesen Ausbau bis zum Jahr 2024 zur Verfügung. Voraussetzung für die Schulen, um die Digitalpaktmittel zu erhalten – sie müssen ein Medienkonzept einreichen. 93,4 Prozent der allgemeinbildenden öffentlichen Schulen Berlins haben das inzwischen getan, ergab eine Anfrage der FDP-Abgeordneten Maren Jasper-Winter, die der Morgenpost vorliegt.

Lesen Sie auch: Berlins Schulen kommen Breitband einen Schritt näher

Vermutlich liegt die Zahl sogar über 93 Prozent, denn auf eine stichprobenartige Anfrage der Morgenpost bei acht Schulen, die aufgelistet sind als Schulen ohne Medienkonzept-Einreichung, meldeten sich vier zurück. Das Medienkonzept sei inzwischen beim Bezirk, heißt es meist, es habe eine zeitliche Überschneidung mit der Anfrage gegeben. Und der Schulleiter einer Gemeinschaftsschule fügte hinzu: „Was wir machen, machen wir gründlich.“ Außerdem gebe es keine Eile – die Konzepte lägen danach eh nur bei der Verwaltung herum.

„Der zeitliche Umfang für die Prüfung variiert stark“

Tatsächlich zeigt die Anfrage der Abgeordneten Maren Jasper-Winter, dass dies ein Problem sein könnte. „Der zeitliche Umfang für die Prüfung der Medienkonzepte variiert stark und ist nicht pauschal zu beziffern“, heißt es in der Antwort der Senatsbildungsverwaltung. Geprüft wird genau in dieser Behörde von deren Mitarbeitern. Wie viele Mitarbeiter hat man dort speziell für diese Aufgabe? „Der Fachbereich ist im Aufwuchs“, sagt ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung. Und ergänzt: „Die meisten Medienkonzepte sind inzwischen auch genehmigt.“

Lesen Sie auch: Senat und Bezirke geben Geld für Schulen nicht aus

Allerdings: das Geld für den Digitalpakt fließt weiterhin langsam ab. Zwar wurden im Oktober den allgemeinbildenden Schulen rund 2,2 Millionen Euro bewilligt und in den beiden Monaten davor jeweils rund 1,5 Millionen. Aber im Juli waren es spärliche 192.000 Euro. „Weiterhin sind nicht einmal ein Drittel der verfügbaren 50 Millionen Euro in die Digitalisierung der Berliner Schulen geflossen“, kritisiert Jasper-Winter. „Der Senat bestimmt das Tempo der Digitalisierung der Berliner Schulen und verschleppt das Thema wiederholt.“

Konferenz zur Digitalisierung der Schulen ab Donnerstag

Wie wichtig ein hohes Tempo bei dem drängenden Thema ist, wird ab Donnerstag die Konferenz Bildung Digitalisierung in Berlin zeigen. Sie trägt den Titel: „Fast Forward“ – und gibt damit die Richtung vor. Es gebe eine gewisse Trägheit im System, gerade wenn es um die Verwaltungen gehe, sagt Jacob Chammon, Vorstand des Forum Bildung Digitalisierung, die das Event organisieren. Oft seien die entsprechenden Stellen personell unterbesetzt, es fehle an Zeit und Know-how. Da müsse es ein Umdenken geben. „Die Schulen haben die Vorarbeit gemacht“, sagte er mit Blick auf Berlin und die Medienkonzepte.

Lesen Sie auch: Nochmal 40.000 Tablets für Berlins Schüler

1800 Anmeldungen gibt es schon für die Konferenz über zwei Tage, die diesmal digital geführt wird. Das Thema Corona spielt im Programm bislang eine eher untergeordnete Rolle. „Wir wollten keine Coronakonferenz“, betont Chammon. Und auch keine Fixierung auf Technikfragen. „Wir setzen die Pädagogen vor die Technik“, sagt er – sprich: es geht vermehrt um die Frage, wie setze ich konkret digitale Medien im Unterricht ein, was kann es mir bringen? Die Konferenz will Mut machen, erstmal in die digitale Welt aufzubrechen; selbst wenn manchmal dabei ein Irrweg eingeschlagen wird.

Infos zur Konferenz unter: www.forumbd.de/veranstaltungen/konfbd20/