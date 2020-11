Reform des medizinischen Notfalldienstes abgeschlossen

Berlin. Mit der Eröffnung der elften Notdienstpraxis im Klinikum Neukölln ist die Reform des Notfallwesens in Berlin abgeschlossen. Wegen der notorischen Überlastung der Notaufnahmen in den Krankenhäusern hatte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) das Notfallwesen in den vergangenen drei Jahren neu aufgestellt, um die medizinische Betreuung kranker Menschen zu verbessern. „Unser Notdienst-Netz sorgt dafür, dass Menschen mit akuten Beschwerden auch außerhalb der Praxissprechzeiten ärztlich gut versorgt sind, ohne die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu belasten“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der KV, Burkhard Ruppert.

Vor allem an Wochenenden ist es in den vergangenen Jahren in den Notaufnahmen der Krankenhäuser regelmäßig zu überfüllten Warteräumen und langen Wartezeiten gekommen. Die KV ist deshalb dazu übergegangen, eigene Notdienstpraxen in den Krankenhäusern einzurichten, die die Betreuung der weniger schweren Fälle übernimmt, um die Notaufnahmen zu entlasten. Dazu wurde eine neue Leitstelle eingerichtet, in der schon im Vorfeld abgeklärt wird, welche Behandlung für Patienten die richtige ist. „In 50.000 Fällen, die von den Bereitschaftsärzten betreut wurden, war keine weitere medizinische Behandlung notwendig“, sagt Ruppert. Die Leitstelle ist an sieben Tagen rund um die Uhr besetzt und unter der Telefonnummer 116–117 zu erreichen. Bei Bedarf stehen zwei Ärzte zur Verfügung, die Patienten sofort am Telefon betreuen können.

In Notdienst-Praxen künftig 652 Ärzte tätig

In den elf Notdienst-Praxen, die auf das ganze Stadtgebiet verteilt sind, sind künftig 652 Ärztinnen und Ärzte tätig, die zusammen mit den Notaufnahmen kranke Menschen behandeln. Gleichzeitig wurde der ärztliche Bereitschaftsdienst ausgebaut, der Patienten mit akuten Beschwerden zu Hause aufsucht. In diesem Jahr absolvierte der Bereitschaftsdienst bereits mehr als 85.000 Hausbesuche. Hier sind noch einmal 320 Ärzte tätig, die den Fahrdienst bestreiten.

Die Reform der Notfallversorgung war nötig geworden, weil immer mehr Menschen die Notaufnahmen aufsuchten, auch mit weniger starken Symptomen. In Berlin besteht ein dichtes Netz an fast 40 Rettungsstellen, sodass es für viele Kranke einfacher ist, in die Notaufnahmen zu gehen, statt zu einem Arzt. „Dafür waren die Notaufnahmen aber nicht gedacht“, sagt Ruppert. Mit der Einrichtung der elf Notfall-Praxen habe sich die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und den Krankenhäusern deutlich verbessert und es könne die beste Behandlungsform für kranke Menschen gefunden werden. Auch die Wartezeiten in den Notaufnahmen seien dadurch deutlich verkürzt worden.