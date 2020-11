Umzug ins Heim: "Ein Verlust der Selbstständigkeit"

Berlin. Viele Senioren haben den Wunsch, so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung zu bleiben. Gundula Kozariszczuk ist Bereichsleiterin des DRK Pflegeservice Müggelspree. Sie hat täglich Kontakt mit Menschen, die zwar auf Hilfe angewiesen sind, aber in ihrem vertrauten Umfeld leben. Im Interview spricht Kozariszczuk darüber, was Senioren den Alltag erleichtern kann und wann der Zeitpunkt ist, an dem sie nicht mehr selbstständig wohnen können.

Berliner Morgenpost: Sie sind im ständigen Austausch mit Senioren, die auf Hilfe angewiesen sind. Wie wollen Pflegebedürftige im Alter leben?

Gundula Kozariszczuk Ich habe mit vielen alleinstehenden Menschen, oft Frauen, zu tun, die seit vielen Jahren in ihren Wohnungen sind. Einige haben ihre Kinder darin großgezogen oder lebten mit ihrem Partner in der Wohnung. Die ist dann voll mit Erinnerungen, die sie nicht aufgeben wollen. Deshalb kann ich sagen, in erster Linie ist es der Wunsch der Senioren, so lange wie möglich zu Hause zu wohnen.

Eine Alternative ist das Pflegeheim. Was bedeutet es für einen Senioren, aus seiner Wohnung in ein Altersheim zu ziehen?

Es wäre ein Verlust der Selbstständigkeit und auch der Identität. Mit einem Umzug fehlt vielen dann auch die Geborgenheit der eigenen Wohnung, denn in der Regel bleibt der gesamte Hausrat zurück – und damit eben auch viele Erinnerungen. Außerdem gibt es in den meisten Pflegeheimen feste Essenszeiten und Regeln, an die sich die Pflegebedürftigen halten müssen. Damit kann sich nicht jeder anfreunden, der jahrelang für sich selbst gesorgt und einen gewohnten Tagesablauf hat.

Glauben Sie wirklich, dass für viele Menschen das Pflegeheim eine Horrorvorstellung ist?

Ich kann natürlich nur das wiedergeben, was unsere Klienten und deren Angehörigen uns erzählen. Viele Senioren fürchten sich davor, in ein Umfeld mit vielen fremden Menschen zu kommen. Das sind Veränderungen, die nicht immer so gut sind. Sie stellen sich dann auch Fragen, wie zum Beispiel komme ich mit den Bewohnern dort aus.

Was müssen Senioren mitbringen, um möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu bleiben?

Die Menschen müssen den unbedingten Willen haben, zu Hause bleiben zu wollen. Aber sie sollten sich auch kooperativ zeigen und Hilfe von anderen annehmen. Für viele ist es auch eine Umstellung, wenn wir beispielsweise vom Pflegedienst mit ihnen zum Einkaufen gehen, weil sie das nicht mehr allein machen können.

Damit wären wir bei der Frage, wie Sie die Senioren bei ihrem Wunsch unterstützt?

Wenn wir einen Klienten neu aufnehmen, schauen wir uns seine Versorgungssituation an.

Das heißt?

Viele Senioren wohnen in Altbauwohnungen, die nicht wirklich altersgerecht sind. Entweder gibt es keinen Aufzug oder die Stufe in die Dusche ist zu groß oder die Türschwelle eine Stolpergefahr. Da gibt es Möglichkeiten über die Pflegekassen, solche Umbaumaßnahmen zu gestalten, und wir können bei den Fragen helfen, was hilft und welche Maßnahmen übernommen werden.

Mittlerweile gibt es viele kleine Helfer für den Alltag. Etwa Sensoren, die die Aktivität der Menschen messen, oder Herdwächter, die das Kochfeld ausschalten können. Was halten Sie davon?

Es gibt einmal die digitale Technik wie die genannten Beispiele oder ein Hausnotrufsystem, die es Senioren einfacher machen. Die sollten aber auch immer mit analogen Pflegehilfsmitteln ergänzt werden, etwa einer Toilettensitzerhöhung oder einem Rollator. Im Verbund kann das durchaus dazu beitragen, dass Senioren länger zu Hause bleiben können. Bei all der Technik darf aber nie vergessen werden, dass es auch oft zwischenmenschliche Kontakte sind, die den Senioren helfen, etwa mit Angehörigen oder Mitarbeitern vom Pflegedienst.

Wann ist denn der Zeitpunkt, an dem ein pflegebedürftiger Mensch nicht mehr allein wohnen kann?

In der Regel sind es nicht die Pflegebedürftigen selbst, die sich für einen Umzug ins Pflegeheim entscheiden. Oftmals kommen die Angehörigen auf uns zu und fragen nach Rat.

Davor ist den Menschen aber in der Regel etwas passiert ...

Richtig. In vielen Fällen sind Stürze der Auslöser für einen Umzug. Bricht sich jemand etwa den Oberschenkel, dann ist er anschließend verunsichert. Die Senioren haben dann Angst vor der Situation, dass dies nochmals passieren könnte – vor allem wenn sie allein sind. Hier kann dann eben ein Sturzmelder helfen.

Aber es gibt auch andere Gründe für den Umzug in das Pflegeheim?

Ja, ein häufiger Grund für pflegebedürftige Menschen aus ihrer eigenen Wohnung auszuziehen, ist eine Erkrankung an Demenz, die schnell voranschreitet. Dann gibt es einfach Gefahrenpotenzial, etwa wenn sie den Herd versehentlich anlassen.

