Wohnen im Alter: Lieber daheim statt im Heim

Berlin. Selbstbestimmt in der eigenen Wohnung alt werden, das wünscht sich Siegfried Krautz – trotz seiner langen Krankenakte. Seit einer Operation an der Bandscheibe kann der 69-Jährige nicht mehr ohne Hilfe stehen. Zudem leidet er seit elf Jahren an Parkinson. Für ein Pflegeheim fühlt sich der Berliner zu jung. Er will seinen Umzug hinauszögern – und zwar mit Hilfe von Sensoren.

In seiner Wohnung im Märkischen Viertel leuchtet nachts eine Lichtleiste auf, wenn er von seinem Bett ins Badezimmer will, und ein Herdwächter schaltet die Kochplatte rechtzeitig ab, bevor das Essen anbrennen kann. „Das ist auch Willenssache, wie lange man in den eigenen vier Wänden bleibt“, sagt Krautz.

Der Rentner wohnt in einer Projektwohnung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gesobau. Es nennt sich Pflege@Quartier und umfasst 34 Wohnungen, in denen Bewohner über 65 Jahre möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung bleiben sollen.

Helene Böhm leitet die soziale Quartiersentwicklung der Gesobau und hat das Konzept um die „Helferlein“, wie sie die Technik nennt, geschrieben. An der Finsterwalder Straße im Märkischen Viertel lädt sie zu einem Rundgang durch eine Pflege@Quartier-Musterwohnung ein – ein Zwei-Zimmer-Heim mit Küche und Bad.

110.000 altersgerechte Wohnungen fehlen

In Berlin leben rund 560.000 Berliner, die älter als 65 Jahre sind. Schätzungen des Senats zufolge soll die Zahl in diesem Jahr auf 675.000 steigen. Demnach würde diese Altersklasse einen Anteil von rund 20 Prozent der gesamten Bevölkerung Berlins ausmachen.

Die meisten der Berliner Wohnungen sind dafür aber nicht ausgerüstet. In vielen Altbauten fehlen Aufzüge, und die Quartiere sind in häufig nicht barrierefrei.

Um das zu überprüfen, haben die Berliner Linken eine Studie in Auftrag gegeben: „Sozialer Wohnungsraumversorgungsbedarf in Berlin“. Das Ergebnis ist alarmierend. Dem Bericht zufolge fehlen in der Hauptstadt 110.000 altersgerechte und barrierefreie Wohnungen.

Beim Betreten der Musterwohnung geht das Licht im Flur automatisch an, und wenn man sie verlassen will, gibt es neben der Eingangstür einen „Alles-Aus-Schalter“. „Solche vermeintlichen Kleinigkeiten geben Senioren Sicherheit“, sagt Böhm.

Sensoren gibt es auch an der Kühlschranktür

Licht sei ein wichtiges Element in einer altersgerechten Wohnung, ob entlang des Flurs zum Schlafzimmer oder das zirkadiane, als dem Biorhythmus entsprechende Licht im Wohnzimmer. „Es passt sich dem Verlauf des Tageslichts an, damit die Senioren im Tag- und Nacht-Rhythmus bleiben“, erklärt Böhm.

Helen Böhm hat das Konzept Pflege@Quartier geschrieben.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Während sie neben Krautz auf einem Stuhl im Wohnzimmer der Musterwohnung sitzt und spricht, wechselt ein kleines Lämpchen an einem steckdosengroßen Kasten am Türrahmen seine Farbe von orange auf rot. Das ist der CO₂-Melder. Sinkt der Sauerstoffgehalt im Zimmer unter einen kritischen Wert ab, öffnen die Fenster im Wohnzimmer automatisch für zehn Minuten zum Lüften. „Dadurch bleiben die Bewohner konzentriert“, sagt Böhm.

Einfache Haltegriffe am Bett oder Lichtsensoren können pflegebedürftigen Menschen den Alltag erleichtern.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Allerdings sei es nicht nur die Technik, die Menschen im Alter helfen könne. Auch einfache Haltegriffe an der Balkontür oder in der Dusche würden Senioren den Alltag erleichtern und sie beispielsweise vor Stürzen bewahren. Stürze – wenn Helene Böhm von der Wohnung erzählt, dreht sich vieles um dieses Wort.

Im Hinterkopf verfestige sich bei vielen alleinstehenden Senioren die Frage, was mache ich, wenn ich hinfalle und es niemand mitbekommt? Die Sorge ist nicht unbegründet.

Menschen über 65 Jahre stürzen statistisch gesehen mindestens einmal pro Jahr. In jedem fünften Fall ist eine medizinische Versorgung notwendig. „Wenn Senioren in ihrer Wohnung stürzen, macht sie das unsicher“, sagt Böhm.

Auch dagegen soll das Projekt der Gesobau helfen. Die Musterwohnung ist mit solchen Sensoren ausgestattet, die die Aktivität der Bewohner erfassen. Sie befinden sich beispielsweise an der Kühlschranktür. Wird der Kühlschrank für längere Zeit nicht geöffnet, generiert ein System eine Meldung, die beispielsweise ein Verwandter per App erhält. „Nur diese Person kann dann entscheiden, ob sie selbst hinfährt oder den Notruf wählt“, sagt Böhm.

Was in der Musterwohnung zu sehen ist, entspricht dem möglichen Programm, das das Gesobau-Projekt bietet. Was bei den Bewohnern selbst angebracht wird, hängt von deren Bedürfnissen, Pflegegraden und letztlich auch vom Geldbeutel ab.

Ein Herdwächter kann im Ernstfall leben retten: Er schaltet den Herd bei Gefahr aus.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Denn die meisten der Leistungen fallen leider nicht in den Regelkatalog der Krankenkassen. „Das war eigentlich eines der wichtigsten Ziele“, sagt Böhm. Aber in dem Projektzeitraum von drei Jahren zwischen 2015 und 2018 konnte nicht zweifelsfrei erwiesen werden, dass die Bewohner wegen der „Helferlein“ auch tatsächlich länger in ihren Wohnungen leben können.

Charité-Projekt zum „Virtuell betreuten Wohnen“

Und nicht nur die Gesobau sucht nach Lösungen. Auch die Howoge, eine weitere der sechs kommunalen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin, stellte kürzlich zusammen mit der Charité und der Krankenkasse BKK VBU ein neues Forschungsprojekt vor: „Virtuell betreutes Wohnen“.

Mit 200 Teilnehmern, die über 75 Jahre alt sind, verfolgt es einen digitalen Ansatz. Ähnlich wie bei der Gesobau werden die Wohnungen mit Bewegungssensoren ausgestattet, die die Aktivitäten der Bewohner erfassen und regelmäßige Verhaltensmuster erkennen.

Öffnet ein Teilnehmer beispielsweise täglich seinen Kühlschrank um 12 Uhr, lässt ihn aber dann zwei Tage hintereinander geschlossen, werde das vom System erkannt.

BKK-VBU-Sprecherin Wiebke Kottenkamp zufolge könne man dann entsprechend handeln und nach dem Bewohner sehen. Bei dem zunächst einjährigen Projekt erhofft sich das Team dahinter, dass die Helfer in die Regelversorgung der Krankenkassen aufgenommen werden. Es wäre ein wichtiger Schritt in Richtung selbstbestimmtes Wohnen.

