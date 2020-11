Millionen Masken für Berliner Schüler

Berlin. Ab diesem Mittwoch gilt in Berlin an allen weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht auch im Unterricht, unabhängig davon, in welche Ampel-Stufe der Corona-Infektionslage sie eingeordnet sind. Der Senat flankiert diese Verschärfung der Hygieneauflagen für viele Schüler und Lehrkräfte, indem er den Schulen Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung stellt. Zehn Millionen Masken werden vom Land beschafft und an die Schulen verteilt. Das lässt sich der Senat 3,2 Millionen Euro kosten. Das wurde am Dienstag per Tischvorlage der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) beschlossen.

Allein 8,3 Millionen Mund-Nasen-Bedeckungen sollen für die 250.000 betroffenen Jugendlichen an weiterführenden Schulen zur Verfügung stehen. Eingeschlossen sind nicht nur die Klassen ab Stufe 7, sondern auch die Schüler, die etwa grundständige Gymnasien oder Gymnasialklassen ab Klasse 5 besuchen. Es sei geplant, eine Maske pro Tag und Schüler auszugeben, so ein Sprecher der Bildungsverwaltung.

Auch Lehrkräfte und anderes Dienstpersonal sollen die Masken erhalten. 1,75 Millionen Mund-Nasen-Bedeckungen und 100.000 FFP2-Filtermasken sind für 50.000 Personen vorgesehen, dazu gehören auch Lehrkräfte an Grundschulen, die etwa in den Lehrerzimmern Masken tragen müssen.

Der Mund-Nasen-Schutz wird laut Bildungsverwaltung schrittweise bis in die nächste Woche hinein ausgeliefert. Die Schüler dürfen aber auch eigene Masken tragen. Man zeige den Schulen, dass „wir sie in dieser Situation nicht allein lassen“, sagte Bildungssenatorin Scheeres (SPD).

Die Maskenverteilung fällt in die Debatte um weitere Einschränkungen des Schulunterrichts. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist wie viele Experten dafür, vor allem ältere Schüler verstärkt zu Hause zu unterrichten. Berlin und die meisten anderen Bundesländer wollen solche Schritte zunächst nicht gehen.

Müller spricht mit Pop und Lederer über Corona-Strategie

Am Mittwoch kommender Woche sollen die Länderchefs mit der Kanzlerin das weitere Vorgehen gegen die Pandemie beschließen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz angekündigt, ein „Gesamtkonzept“ vorlegen zu wollen. Dieses soll den Umgang mit der Pandemie bis weit ins kommende Jahr regeln.

Wie sich Berlin in dieser Debatte positionieren wird, hat Müller am Dienstag mit den anderen beiden Spitzenvertretern der Koalition, Ramona Pop (Grüne) und Klaus Lederer (Linke), besprochen. Zuletzt hatte es in Berlins Koalition durchaus unterschiedliche Meinungen darüber gegeben, wie mit den steigenden Infektionszahlen umzugehen sei. Während die SPD-Seite eher den auch von der Kanzlerin gewünschten Verschärfungen etwa bei den persönlichen Kontakten zuneigt, sind Linke und Grüne eher skeptisch. Sie befürchten, dass sich die Bürger kaum an solche Regeln halten würden.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) stellte derweil weitere Details zur Impfstrategie vor. Berlin bereite sich vor, im Dezember beginnen zu können, falls dann schon ein Impfstoff bereit stünde. Die Senatorin sagte, sie erwarte vom Bund schnelle Entscheidungen, wer in der ersten Phase zunächst geimpft werden sollte. Kalayci sprach in dem Zusammenhang von 390.000 Berlinern über 75 Jahren und knapp 100.000 Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Für die Terminvergabe wartet sie auf ein zentrales Telefonsystem, das der Bund aufbauen möchte. Ob der Bund das System rechtzeitig fertig habe, sei aber „ein Risiko“, so die Senatorin.

Die Gesundheitsämter meldeten am Dienstag mit 1572 Neuinfektionen und 22 Toten wieder hohe Zahlen. In Pflegeheimen sind seit Pandemie-Beginn mehr als 130 Bewohner an Covid-19 gestorben. In einem Pflegeheim in Lichtenberg ist die Zahl der Toten laut Gesundheitsverwaltung auf 15 gestiegen. Hier rechnet Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci diesen Mittwoch mit dem Bericht des Amtsarztes. In einem Heim der Seniorenstiftung Prenzlauer Berg wurde nach 13 positiven Corona-Tests bei Bewohnern ein Besuchsverbot verhängt.