Berliner Polizei spielt bei Großrazzia nur eine Nebenrolle

Im November 2019 rauben Einbrecher Juwelenschmuck von unschätzbarem Wert aus dem Grünen Gewölbe in Dresden. Bei einer Großrazzia in Berlin wurden nun drei Tatverdächtige festgenommen.

Nach dem Einbruch im Grünen Gewölbe in Dresden vor knapp einem Jahr führen die sächsischen Beamten in der Hauptstadt die Ermittlungen.

Berlin. Ein ungewohntes Bild bot sich am Dienstagmorgen noch in der Dunkelheit auf den Berliner Straßen. Unzählige Polizeifahrzeuge mit Dresdner Kennzeichen reihten sich aneinander, mit Schwerpunkt in Kreuzberg und Neukölln. Auffällig dabei war, dass kaum ein Polizeifahrzeug mit Berliner Kennzeichen zu sehen war. Mit einem bislang nie da gewesenen Polizeiaufgebot haben Polizeieinheiten aus anderen Bundesländern, überwiegend aus Sachsen, in Berlin Durchsuchungen und Verhaftungen bei der arabischen Großfamilie R. vorgenommen.

Bereits am späten Montagabend und in der Nacht zu Dienstag kamen etwas mehr als 1600 Polizistinnen und Polizisten aus acht Bundesländern in die Hauptstadt. Doch die Berliner Polizei spiele am Dienstag bei der bis zum letzten Moment geheim gehaltenen Großrazzia nur eine Nebenrolle.

Sachsen Polizei im Großeinsatz in Berlin

Federführend bei diesem Einsatz war die Polizei Sachsen, insbesondere die Polizeidirektion in Dresden und die Staatsanwaltschaft Dresden. Hintergrund für diesen Großeinsatz war der Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe am 25. November 2019 in Dresden. Dabei wurden nach Angaben der Museumsleitung einige Kunstschätze von unschätzbarem Wert entwendet.

Im Einsatz waren Kräfte aus Sachsen, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch Spezialeinsatzkräfte des Bundes waren dabei. Nach Angaben der Polizei Sachsen waren 1638 Beamte im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Berliner Polizei lediglich mit Teams der Spezialeinsatzkräfte. Das Gros der Berliner Polizei wurde am Dienstag jedoch außen vorgelassen. Das gab Anlass für Spekulationen.

Verhindern, dass vorab Informationen an die Clans durchgestochen werden

„Es ist üblich bei so großen Einsätzen im Bereich Organisierte Kriminalität und Clankriminalität den Kreis der Mitwissenden klein zu halten“, sagte ein Ermittler. Nur so könne man verhindern, dass nichts an die Clans durchgestochen wird. In der Vergangenheit waren in Berlin mehrere Fälle ans Licht gekommen, in denen einige „schwarze Schafe“ unter den Polizisten in kriminelle Machenschaften der arabischen Großfamilien zumindest verstrickt waren oder verstrickt gewesen sein sollen.

Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagmorgen bei der Razzia in Neukölln im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden. Foto: TV News Kontor / BM

Polizisten am Dienstagvormittag bei den Durchsuchungen in Berlin. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Polizisten am Dienstagvormittag bei den Durchsuchungen in Berlin. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Polizisten am Dienstagvormittag bei den Durchsuchungen in Berlin. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Polizisten am Dienstagvormittag bei den Durchsuchungen in Berlin. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Polizei und Kriminaltechniker stehen bei einem Einsatz in einem Hauseingang. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Reto Klar / BM

RPolizei und Kriminaltechniker stehen bei einem Einsatz in einem Hauseingang. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Reto Klar / BM

Polizei und Kriminaltechniker stehen bei einem Einsatz in einem Hauseingang. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Reto Klar / BM

Polizeibeamte nehmen bei einem Einsatz in der Gitschiner Straße die Fingerabdrücke einer Person. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Annette Riedl / dpa

Polizei und Kriminaltechniker stehen bei einem Einsatz in einem Hauseingang. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Annette Riedl / dpa



Polizeifahrzeuge stehen bei einem Einsatz vor Häusern in der Gitschiner Straße. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Annette Riedl / dpa

Polizeifahrzeuge stehen bei einem Einsatz vor Häusern in der Gitschiner Straße. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Annette Riedl / dpa



„Auf solche Spekulationen werden wir uns nicht einlassen“, sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei, auf die Frage, warum die Berliner Polizei an diesem Einsatz kaum beteiligt war. „Wir nutzen selbstverständlich erst einmal unsere eigenen Polizeikräfte für unseren Einsatz“, sagte er. „Die Berliner Polizei hat genug andere Arbeit.“ Nach Informationen der Berliner Morgenpost hat es zumindest ein Amtshilfeersuchen gegeben. Das soll aber mit der Begründung abgelehnt worden sein, man habe zu wenig Kräfte zur Verfügung.

Eine Machtdemonstration des Staats

Bei der sächsischen Polizei sieht man es auch als ein deutliches Zeichen, wer den Ermittlungserfolg für sich verbuchen kann. Es sei eine klare Ansage, wenn Hunderte sächsische Polizeibeamte in der Hauptstadt „einreiten“ und drei mutmaßliche Täter aus dem Berliner Clanmilieu verhaften kann, die unter dem dringenden Tatverdacht stehen, am Jahrhundertraub in Dresden beteiligt gewesen zu sein, heißt es in Polizeikreisen. Und sie wurden am Dienstag auch noch nach Dresden gebracht und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. „Das ist eine Machtdemonstration des Staats.“

Reger Austausch zwischen Ermittlern aus Berlin und Dresden

Bei der Berliner Polizei sei man nicht sauer darüber, dass die Polizei in Dresden den Erfolg für sich verbuchen möchte, sagte ein Berliner Beamter unter der Voraussetzung, dass sein Name nicht genannt wird. Schließlich wisse man ja, dass das Berliner Mobile Einsatzkommando (MEK) maßgebliche Erfolge an den Ermittlungen hatte. Bereits in den vergangenen Tagen hatte das MEK die Verdächtigen im Visier. Und beim Zugriff selber war das SEK aus Berlin beteiligt. Zudem gab es einen regen Austausch zwischen den Dresdner Ermittlern und den Ermittlern des Berliner Landeskriminalamtes 4, zuständig für Organisierte Kriminalität.