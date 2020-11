Grünes Gewölbe: Die Spur führt ins Berliner Clan-Milieu

Berlin. Sie kamen bei Dunkelheit und in voller Montur: mit Maschinenpistolen, die Gesichter mit Sturmhauben verdeckt. Mehr als 1600 Polizisten, Beamte aus acht Bundesländern sowie Spezialeinsatzkräfte des Bundes, zogen am Dienstag ab 6 Uhr in der Hauptstadt auf. In Kreuzberg und Treptow-Köpenick, in Reinickendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf – und vor allem im Norden Neuköllns. Über den Dächern kreiste der Polizeihubschrauber. Ganze Straßenzüge waren in das blaue Flackerlicht der Einsatzfahrzeuge getaucht.

Per Videostatement auf dem Kurznachrichtendienst Twitter meldete sich wenig später der Sprecher der Dresdner Polizei zu Wort. „Für uns ist es ein Großeinsatz“, sagte der Sprecher. Er klang unaufgeregt. Fast schon zu unaufgeregt. Denn der Einsatz war der größte, den die Dresdener Kriminalpolizei in ihrer Geschichte jemals durchführte. Wichtiger noch: Die Razzia markierte den vorläufigen Höhepunkt von Ermittlungen, die nicht nur die sächsischen Behörden seit einem Jahr in Atem hielten, sondern das ganze Land – und vor allem die Kunstwelt.

Nun also der Durchbruch. Bei der Razzia durchsuchten die Beamten 20 Wohnungen, zwei Garagen, ein Café und mehrere Fahrzeuge. Dabei stellten sie mögliche Beweismittel sicher: Speichermedien und Bekleidungsstücke sowie geringe Mengen Betäubungsmittel. Und: Die Polizisten nahmen drei Männer fest. Sie stehen im Verdacht, an einem der größten Kunstdiebstähle in der Geschichte der Bundesrepublik beteiligt gewesen zu sein: dem Einbruch in das Grüne Gewölbe des Residenzschlosses in Dresden am 25. November 2019.

Viele Clanmitglieder gehören zur Organisierten Kriminalität

Die Namen der Tatverdächtigen können nicht wirklich überraschen. Denn sie gehören einer Großfamilie an, deren kriminelle Mitglieder schon seit Jahren immer wieder mit schwersten Straftaten auffallen und sich auf spektakuläre Einbrüche spezialisiert haben. Es ist die Familie Remmo. Ihre ersten Mitglieder kamen in den 80er-Jahren aus dem Libanon nach Deutschland. Mittlerweile gehören dem Clan hierzulande um die 500 Mitglieder an. Viele von ihnen leben in Berlin, vor allem in Neukölln. Längst nicht alle sind kriminell. Aber diejenigen, die es sind, sind aus der Organisierten Kriminalität nicht mehr wegzudenken.

Einer der Festgenommenen ist Wissam Remmo. Der 23-Jährige ist mehrfach vorbestraft. Unter seinesgleichen wurde er vor allem für seine Beteiligung an dem spektakulären Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze „Maple Leaf“ aus dem Berliner Bode-Museum im März 2017 gefeiert. Der Gangster-Ruhm hatte seinen Preis: Im März 2018 verurteilte ihn das Landgericht Berlin zu viereinhalb Jahren Gefängnis. Die Revision nahm Wissam im September wieder zurück, so dass das Urteil rechtskräftig wurde. Doch der Haftantritt verzögerte sich und wurde bis zum heutigen Tag nicht vollstreckt. Das bestätigte die Sprecherin der Berliner Strafgerichte, Lisa Jani, der Berliner Morgenpost. Dass zwischen Rechtskraft eines Urteils und Haftantritt einige Monate vergingen, sei durchaus üblich.

Razzia in Berlin nach Einbruch in das Grüne Gewölbe - die Bilder

Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagmorgen bei der Razzia in Neukölln im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden. Foto: TV News Kontor / BM

Polizei und Kriminaltechniker stehen bei einem Einsatz in einem Hauseingang. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Reto Klar / BM

Polizeibeamte nehmen bei einem Einsatz in der Gitschiner Straße die Fingerabdrücke einer Person. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Annette Riedl / dpa

Polizeifahrzeuge stehen bei einem Einsatz vor Häusern in der Gitschiner Straße. Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Dienstagmorgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Seit dem Morgen wurden insgesamt 18 Objekte durchsucht. Foto: Annette Riedl / dpa

Als die Beamten Wissam Remmo festnahmen – Dienstagnacht gegen 2.45 Uhr –, erwischten sie den zu einer Gefängnisstrafe verurteilten Straftäter daher in Freiheit. Ein Zufallsaufgriff. Wissam war auf Spritztour, und zwar viel zu schnell. Als Beamte ihn deswegen stoppten, stellten sie fest, dass ein Haftbefehl vorliegt – und nahmen ihn fest.

Ebenfalls festgenommen wurden der 23 Jahre alte Rabih Remmo und der 26 Jahre alte Bashir Remmo. Flüchtig sind dagegen die 21 Jahre alten Zwillingsbrüder Abdul Majed und Mohamed Remmo. Auch ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen und – weil sie eines der Fluchtfahrzeuge angezündet haben sollen – auch Brandstiftung. Die Dresdner Polizei leitete eine Öffentlichkeitsfahndung ein. Einer der Flüchtigen sei möglicherweise mit einem recht neuen grauen Renault Megane unterwegs. Kennzeichen: B-HB 306. Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter der Nummer 0351 – 483 22 33 entgegen.

Interessant sind die Umstände, die die Polizei auf die Spur der Remmos brachten. Sie geben einen Einblick in die Arbeit der Ermittler – und sie zeigen erneut, dass der Staat der Organisierten Kriminalität mit rechtsstaatlichen Mitteln auf die Schliche kommen kann.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost führte der Weg unter anderem über eine Betrachtung eines Tatgegenstands. Es war ein sogenannter Hydraulikspreizer. Rettungskräfte setzen das Gerät beispielsweise ein, um Opfer aus den Trümmern demolierter Fahrzeuge zu befreien. Einbrecher nutzen das Werkzeug dagegen, um zum Beispiel Geldtransporter aufzubrechen.

Die Analyse der Spuren am Grünen Gewölbe ergab, dass die Täter auch hier einen Hydraulikspreizer nutzten. Genauer gesagt: ein Gerät der Firma „Lukas Hydraulik“ aus Erlangen. Für die Kriminalisten ergab sich daraus ein Ermittlungsansatz. Nur einen Tag nach dem Einbruch brachte die Soko „Epaulette“ eine bundesweite Erkenntnisabfrage auf den Weg. Die Sicherheitsbehörden aus Bund und Ländern sollten Fälle melden, in denen eben solche Geräte gestohlen wurden. „Es wird um dringende Bearbeitung gebeten“, hieß es in dem Schreiben.

Die Abfrage ergab einen Treffer: Denn in einem Showroom des Herstellers Lukas in Erlangen war Ende 2018 eine Hydraulikspreize gestohlen worden, die auf die Beschreibung passte. Aus Sicht der Ermittler sollte es noch besser kommen. Denn der Dieb hatte am Tatort eine DNA-Spur hinterlassen. Sie passte zu einem Mann, den die Beamten bereits aus anderen Zusammenhängen bestens kannten: Wissam Remmo. Im November 2019 verurteilte das Amtsgericht Erlangen ihn wegen des Diebstahls zu zweieinhalb Jahren Gefängnis.

Wohl ebenso wichtig für die Ermittler war eine zweite Spur: Sie fanden heraus, dass eines der Fluchtautos optisch verändert wurde. Genauer: Die Einbrecher hatten einen Mercedes, Typ S-Klasse 500, mit einer Folie so umgestaltet, dass der Wagen wie ein Taxi aussah. Zu den Gründen wollte die Dresdner Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. Zu vermuten ist aber, dass die Täter hofften, in einem vermeintlichen Taxi bei ihrer Flucht weniger aufzufallen.

Die Ermittlungsbehörden ließen nach den Erkenntnissen Werkstätten durchsuchen, in denen solche Folien auf Autos angebracht werden können. Sie stellten Geschäftsunterlagen und Datenträger sicher – und landeten auch mit dieser Maßnahme einen Treffer, der zu den Tatverdächtigen führte.

Die Anklage soll möglichst bald erhoben werden

Die Ermittlungsbehörden können sich nun feiern lassen. „Wir waren sehr erfolgreich“, sagte der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion der Dresdner Polizei, Volker Lange. Gegen die drei Festgenommen wurden Haftbefehle erlassen. Ziel sei es nun, zeitnah Anklage zu erheben, sagte ein Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft. Helfen dürften dabei Aufnahmen aus Überwachungskameras. Um den Tatverdächtigen konkrete Tatbeteiligungen zuzuordnen, seien diese „äußerst hilfreich“, sagte der Sprecher.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, die „hervorragende Arbeit der sächsischen und Berliner Polizei“, sei belohnt worden. Der Rechtsstaat allein setze die Ordnung durch. „Er tut das entschlossener und klüger als manch Krimineller glaubt“, sagte Geisel.