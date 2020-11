Berlin testet Drohnen-Flüge für Medizin-Transporte

Laborproben werden per Drohne durch die Luft transportiert. Der Testbetrieb läuft in Berlin an. Quelle: DroneBrothers/LaborBerlin/Matternet

Berlin. Als das Flugobjekt „SUI-9843“ an diesem trüben Dienstagnachmittag surrend in den Himmel steigt, ist ein Quantensprung für die Notfallmedizin in Berlin eingeläutet. Künftig sollen dringende Laboruntersuchungen per Drohne von den Krankenhäusern zum Labor Berlin transportiert werden, um Zeit zu sparen und Leben zu retten. „Das wird uns extrem helfen“, sagt die Chefin des Labor Berlin, Nina Beikert, während sie den Flug der Drohne am Himmel verfolgt. Seit dem 10. November läuft der Probebetrieb dazu, ab dem kommenden Jahr sollen alle zwölf Krankenhausstandorte im Regelbetrieb Notfalltests per Drohne an das Labor in Mitte liefern.