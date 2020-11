Knabe: „Lederer sägte freundlich lächelnd an meinem Stuhl“

Berlin. Der ehemalige Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, hat die Vorwürfe, die im Jahr 2018 zu seiner Entlassung führten, im Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses erneut bestritten und Klaus Lederer (Linke), als Kultursenator derzeit Stiftungsratsvorsitzender der Gedenkstätte, scharf kritisiert. Knabe war 2018 als Leiter der Gedenkstätte zunächst freigestellt und später gekündigt worden, weil er nichts gegen Vorwürfe der sexuellen Belästigung von Mitarbeiterinnen durch seinen Stellvertreter unternommen haben soll.

Knabe, der als Zeuge geladen war, führte aus, ihm sei zu Ohren gekommen, Lederer sei mit seinem Amtsantritt gegen ihn aus politischen Gründen in unterschiedlichen Zusammenhängen vorgegangen. Lederer habe „im Stiftungsrat freundlich gelächelt, aber hinterrücks an seinem Stuhl gesägt“, so Knabe. Als Hintergrund dafür nannte der ehemalige Gedenkstätten-Direktor seine eigene Positionierung im Fall der Stasi-Verstrickung der heutigen Vorsitzenden der Amadeu Antonio Stiftung, Anetta Kahane, und des ehemaligen Staatssekretärs in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Andrej Holm.

Er, Knabe, habe nach dem Bekanntwerden der ersten Vorwürfe im Jahr 2016 gegen seinen Stellvertreter schon weitreichende Maßnahmen im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten ergriffen. Mit dem für ihn nicht näher durchschaubaren Vorwurf „analoger Vorfälle“ aus dem Jahr 2018 sei dann ein Prozess angestoßen worden, der zur Einsetzung einer Antidiskriminierungsbeauftragten geführt habe. „Ich war mir meiner Verantwortung stets bewusst“, sagte Knabe, der Lederer „bewusste Gesprächsverweigerung“ vorwarf.

Im Vorfeld der Sitzung hatte Knabe sein Schreiben an den Präsidenten des Abgeordnetenhauses publik gemacht. Darin kritisierte er die zuletzt im Untersuchungsausschuss an ihn gerichteten Fragen und verwies auf die Aussagegenehmigung seines früheren Dienstherren, der er Folge zu leisten habe, um sich nicht strafbar zu machen. Wie schon in vorigen Sitzungen kam es im Ausschuss häufig zu Unterbrechungen, in denen sich Knabe mit seinen Anwälten beriet.

Ausgelöst worden war die die Entlassung Knabes durch eine Volontärin, die sich Ende 2018 bei der Frauenbeauftragten der Kulturverwaltung über übergriffiges Verhalten des Vize-Direktors der Stiftung beklagt hatte. Später wandten sich sechs weitere Frauen mit einem Brief an die Kulturverwaltung und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), worin ebenfalls von unangemessenem Verhalten des Vize-Direktors die Rede war. Der Vize-Direktor räumte später sein Fehlverhalten auch ein. Knabe dagegen bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe von Anfang an vehement und versprach Aufklärung. Diese sah der Stiftungsrat als nicht ausreichend an und informierte Knabe im September 2018 darüber, ihn zunächst freizustellen und später fristgerecht entlassen zu wollen.

Der im Februar auf Antrag von CDU und FDP eingesetzte Untersuchungsausschuss soll bis Ende 2020 einen Abschlussbericht vorlegen, den das Plenum des Abgeordnetenhauses im kommenden Januar beraten soll.