Krankenschwestern auf Intensivstationen: „Arbeiten am Limit“

Berlin. Kathrin Preuß hatte in dieser Woche einen Moment der Hoffnung. „Die sind wichtig für uns“, sagt die Intensivkrankenschwester, „weil wir uns damit emotional über Wasser halten“. Seit Wochen betreut die 42-Jährige in einem Krankenhaus in Tempelhof einen Mann, der künstlich beatmet wird. „Er ist 1983er-Jahrgang und hat keine Vorerkrankungen“, sagt sie, „aber ich sehe schon die ganze Zeit, dass wir alle Körpermaße und Altersklassen hier haben“. Der Patient, von dem sie spricht, wird seit 24 Tagen beatmet. „Heute“, sagt sie, „konnte ich zum ersten Mal Kontakt mit ihm aufnehmen und er hat mir Ja-Nein-Fragen beantworten können.“

Haben Sie Schmerzen? - Kopfschütteln.

Liegen Sie bequem? - Nicken.

Möchten Sie Musik hören? - Kopfschütteln.

Der Teil-Lockdown in Deutschland dauert nun fast zwei Wochen, und es gibt mehrere Unterschiede zum März, als das öffentliche Leben zum ersten Mal heruntergefahren wurde. Alles war neu und das Gefühl, als Gesellschaft jetzt zusammenzuhalten und „da jetzt durchzumüssen“ erreichte auch die Pfleger in den Krankenhäusern. In Berlins Straßen wurde abends für ihren Einsatz geklatscht, es wurde Schutzausrüstung bestellt und die Bundesregierung beschloss ein Bonusprogramm für Pflegende. Auf der anderen Seite ist bei manchen auch Frust: Beklagte man noch im Frühjahr vor allem fehlende Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte, ist im Herbst auch der Engpass in den Pflegeberufen ein Thema.

Neun Stunden in voller Schutzkleidung im Zimmer

„Meine Füße brennen vom vielen Laufen“, sagt Kathrin Preuß am Donnerstagmorgen dieser Woche nach einer Nachtschicht. „Ich will eigentlich nur noch noch schlafen.“ Nicht nur das die Arbeit viel Konzentration verlange und körperlich anstrengend sei, sie müsse zusätzlich auch die ganze Zeit auf ihre Sicherheit achten und die Schutzkleidung tragen. So gehe ihr das wieder seit Wochen. „Mein längster Aufenthalt im Frühjahr in einem Zimmer war neun Stunden“, sagt sie „ohne Trinken, Essen oder Toilette.“ Glücklicherweise achten die Kollegen aber inzwischen vielmehr aufeinander und erinnern einander daran, auch sich selbst nicht zu überschätzen. „Das ist besonders wichtig, weil die Zahlen aktuell wieder ansteigen.“

In der Tat sind die Zahlen in Berlin in den vergangenen Wochen gestiegen. Die Berliner Corona-Warnampel steht, was die Auslastung der Intensivstationen angeht, noch auf „gelb“. Einige Krankenhäuser verlegen Intensivpatienten, die nicht an Covid-19 erkrankt sind, in andere Häuser, damit sie sich vorrangig um Corona-Patienten kümmern können. Während im März zu Hochzeiten rund 600 Patienten im Krankenhaus gepflegt wurden, sind es derzeit schon rund 1000. Die Zahl der Intensivbetten, die zur Verfügung stehen, sinkt weiter. Am Sonnabend wurden 275 Patienten in Berliner Intensivstationen behandelt. Etwas weniger als 200 Betten stehen damit noch zur Verfügung — hinzu kommt noch eine Reserve von 435 Intensivbetten, die innerhalb von sieben Tagen für Covid-19-Patienten eingerichtet werden können.

Bei Corona-Verharmlosern platzt der Krankenschwester der Kragen

Anja Voigt, die ebenfalls Intensivkrankenschwester im Neuköllner Vivantes-Klinikum ist, berichtet von einem anhaltende hohem Arbeitsdruck. „Ein Ende ist davon noch nicht abzusehen“, sagt sie. „Inzwischen haben sich gewissen Routinen ergeben, die wir im März noch nicht hatten, aber im Bezirk Neukölln sind die Fallzahlen hoch und wir merken den Anstieg jeden Tag in der Klinik.“ Sie lobt das Zusammengehörigkeitsgefühl auf der Station, weil sie erlebt, dass alle, egal auf welchem Hierarchie-Level sie arbeiten, effizient zusammenarbeiten wollen. Überstunden haben alle Mitarbeiter angesammelt. „Unsere Vorgesetzten sind vom Personalmangel genauso betroffen wie wir in der Pflege“, sagt sie, „es gab immer mal wieder Zeiten, in denen das deutlich wurde, aber wenn das so lange anhält wie jetzt, dann ist es gut, dass es jeder Mitarbeiter merkt.“ Sie müssen rund um die Uhr funktionieren. „Alle arbeiten am Limit.“

Was sowohl Anja Voigt als auch Kathrin Preuß berichten, ist der großen Gegensatz zwischen der „Welt da draußen“ und den Erlebnissen auf ihrer Station. Es geht weniger um volle S-Bahnen, denn inzwischen halten sich dort die meisten an die Abstands- und Maskenregeln. Aber beide können nicht verstehen, wenn Demonstrationen von Corona-Leugnern durch die Straßen ziehen, während bei ihnen im Alltag die Krankheit täglich mit voller Wucht zuschlägt — und das bis ins Privatleben hinein Auswirkungen hat. Nicht nur, weil sie auf sich selbst achten müssen und schon zum Wohl ihrer Patienten sich keinem Risiko aussetzen dürfen, sondern auch, weil sie sich wegen ihres Berufes dem Virus aussetzen und dann nicht eigene Verwandte gefährden wollen. Wenn sie dann sehen, dass es Menschen gibt, die sich bewusst nicht an die Regeln halten — oder das Virus mit einer Erkältung vergleichen, platzt ihnen schon mal der Kragen.

Kontakt zu Angehörigen über das Tablet vermittelt

„Ich fahre viel mit der Bahn durch Berlin“, sagt Anja Voigt, „da halten sich ja die Menschen inzwischen an die Regeln.“ Aber auch sie versteht nicht, warum das Ikea voll sein darf und eine Demonstration mit über 20.000 Menschen in Leipzig erlaubt wird, wo doch alle zurzeit eigentlich Abstand halten sollen. „Ich muss auch immer wieder Freunde daran erinnern, vorsichtig zu sein.“ Jeder sei gefragt, das sei vielen nicht bewusst. „Ich sage denen schon, dass sie sich auch bei sehr guten Freunden anstecken können.“

Kathrin Preuß ärgert, dass es nur einige wenige braucht, um die Anstrengungen von vielen zunichte zu machen. „Ich bekomme Wut, wenn ich sehe, wie wenig sich einige Egoisten um ihre Mitmenschen scheren“, sagt sie, „während andere gleichzeitig auf so viel verzichten, damit wir alle bald wieder ein normales Leben führen können. Dabei sind beide Krankenschwestern froh, dass jetzt zumindest ein Impfstoff in den letzten Testrunden ist. Aber bis der verteilt werden kann, werden sie weiter versuchen, den Alltag mit der Krankheit in den Intensivstationen zu optimieren. Das heißt auch, dass der menschliche Kontakt mit den Patienten genauso wertgeschätzt wird wie die medizinische Betreuung. Beide berichten von Patienten, denen sie über ein Tablet Kontakt zu Angehörigen oder Freunden vermitteln konnten. „Erst gestern hatte ich eine Patientin, die so mit ihrer Freundin telefonieren konnte“, sagt sie. „Für ein paar Momente war sie im Himmel und konnte Kraft sammeln für das, was noch vor ihr liegt.“