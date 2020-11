So lebt es sich in einem Berliner Neubaugebiet

Berlin. Seit Tim Budig in seine Wohnung im Spandauer Quartier „Waterkant“ eingezogen ist, hat sich viel getan. Wo zunächst noch leere Baufelder waren, sind inzwischen Häuser entstanden. An den Klingelschildern der bereits fertigen Gebäude sind neue Namen hinzugekommen. Und die Spielplätze werden mittlerweile immer stärker genutzt. „Es verändert sich rasant hier“, sagt Budig.

Der 30-Jährige war einer der ersten Bewohner in dem Quartier. Denn die „Waterkant“ befindet sich noch mitten im Bau. Wie die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag, die das Projekt zusammen mit der WBM verantwortet, mitteilt, sind bereits 362 Wohnungen fertig und 286 von ihnen bezogen. Insgesamt sollen bis 2025 in dem neuen Viertel an der Havel rund 2500 Mietwohnungen entstehen.

Kräne läuten an der Waterkant mit einem Hupen den Schichtbeginn ein

Budig hat seine Zwei-Zimmer-Wohnung seit dem 1. Mai gemietet, sein Nachbar Marcel Diekfoß ist Mitte Mai eingezogen. Beide wohnen im obersten Stockwerk in erster Reihe zur Havel und können ins Schwärmen geraten, wenn es um den Ausblick geht, der nie langweilig werde und „100 Prozent Neid-Garantie“ habe, so Budig.

Diekfoß sagt aber auch: „Es ist ein Leben auf der Baustelle.“ Und das bringt eben Beeinträchtigungen mit sich. Dazu gehört, dass ab dem frühen Morgen auf einem angrenzenden Baufeld Kräne im Einsatz sind – und zum Schichtbeginn, so berichten es die beiden Spandauer, jeden Tag eine laute Hupe ertöne.

„Ich bin durch die Corona-Pandemie im Homeoffice und da stört es schon manchmal, wenn man einen Videocall hat und dann geht ein Schweißgerät los“, sagt Diekfoß. „Aber ich wusste ja vor dem Einzug, dass hier noch gebaut wird.“ Auch die Gewobag erklärt, dass die Bewohner in ihren Mietverträgen darauf hingewiesen werden, dass „nach dem Einzug weiterhin durch die von uns beauftragten Firmen gebaut wird und es daher weiterhin zu Baulärm, Bauschmutz und sonstigen bautypischen Immissionen kommt“.

Baufirmen halten sich laut Gewobag an gesetzliche Vorgaben

Dies schließe Störungen der Mieter innerhalb und außerhalb der Ruhezeiten ein, sagt eine Unternehmenssprecherin. Dabei werde auch vereinbart, dass die Bewohner aufgrund der baubedingten Immissionen hier keine Rechte geltend machen können. Die Vorgaben aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und das Landes-Immissionsschutzgesetzes Berlin würden von den Baufirmen aber „klar eingehalten“, heißt es.

Aber nicht nur an Häusern wird gebaut, auch an der Daumstraße laufen Arbeiten. Dort werden derzeit Fernwärmeleitungen für das neue Quartier verlegt, was laut Verkehrsinformationszentrale Berlin voraussichtlich noch bis Ende des Jahres zu Einschränkungen führen wird.

Zudem sind die ersten Bewohner zwar da – die soziale Infrastruktur fehlt aber noch. Im Untergeschoss der neuen Häuser sind teilweise Gewerbeflächen entstanden, aber noch nicht bezogen. Die Vermarktung aber läuft; drei Mietverträge seien schon geschlossen, teilte die Gewobag mit. Auch ein gastronomisches Angebot gibt es zurzeit noch nicht. „Dafür muss man erst über die Brücke auf die andere Seite der Havel fahren“, sagt Budig. Zumindest ein Bistro würde er sich deshalb in der „Waterkant“ wünschen.

Zentraler Versorgungsstandort für die Waterkant soll 2022 fertig werden

Weitere Infrastruktur soll in den nächsten Bauabschnitten folgen – ein Stadtteilzentrum, ein Gymnasium, eine Quartiersgarage und ein Park mit Freizeitmöglichkeiten sind vorgesehen, werden aber wohl teilweise erst in einigen Jahren fertig werden. Anfang 2022 soll das Baufeld, zu dem auch der zentrale Versorgungsstandort und die Energiezentrale für das Quartier gehören, fertig werden. „Hier wurde bereits ein langfristiger Mietvertrag mit einem Vollsortimenter abgeschlossen“, sagte eine Sprecherin der Gewobag.

Immerhin soll sich noch in diesem Jahr etwas in Sachen Mobilität für die Bewohner tun: „Eine Jelbi-Station mit den verschiedenen Sharing-Angeboten an der Waterkant wird voraussichtlich Ende des Jahres betriebsbereit sein“, so die Sprecherin. An der Station können dann Autos oder E-Scooter ausgeliehen werden.

Die Vermietung läuft indes weiter: Die Nachfrage nach Wohnungen an der „Waterkant“ sei ungebrochen hoch, heißt es von der Gewobag. Bis Ende des Jahres wird eine Vollvermietung im ersten Bauabschnitt erwartet. „Man merkt, dass Leben einzieht, man hört mehr Kinderlachen. Es ist nicht mehr nur eine Betonwüste“, sagt Tim Budig. Freiwillig wieder hergeben würde weder er noch Diekfoß seine Wohnung. „Das Quartier hat das Potenzial, das urbane Leben hier sehr zu bereichern“, meint Budig.

Auch an der Paulsternstraße entsteht ein neues Wohnquartier

Nur wenige Kilometer von der „Waterkant“ entfernt, an der Paulsternstraße, entsteht zurzeit ein weiteres Quartier . 483 Wohnungen werden es insgesamt, auch hier ist ein Teil bereits fertig und bezogen, während an anderen Gebäuden noch Bauarbeiten laufen. Unter den ersten Bewohnern waren Ende September Sandra Pogonka und Sebastian Kohn mit ihren Söhnen Linus (7) und Lias (4). Gut 100 Quadratmeter ist die Wohnung der Familie groß, hat vier Zimmer, zwei Bäder und zwei Balkone. Die Warmmiete liege bei knapp 1300 Euro.

„Wir sind wirklich zufrieden“, sagt Pogonka – vor allem, weil sie zunächst befürchteten, dass es mit der Wohnung doch nicht klappen könnte. „Es war ein ganz schönes Zittern und Bangen“, berichtet die 29-Jährige. Das Interesse an dem Quartier, das von der privaten Kilian-Immobiliengruppe gebaut und von Degewo und WBM bewirtschaftet wird, ist laut den landeseigenen Wohnungsbauunternehmen ebenfalls groß. Die Mieten beginnen wie an der „Waterkant“ bei 6,50 Euro pro Quadratmeter im geförderten Bereich. Für die restlichen Wohnungen sollen sie im Durchschnitt bei 9,99 Euro liegen.

Familie freut sich auf eine neue Kita

Für Pogonka und Kohn ist es das erste Mal, dass sie in einen Neubau ziehen. Sie sehen vor allem die Vorteile – dass sie die ersten sind, die die Räume beziehen und nichts renoviert werden muss, was vor allem mit Kindern eine Erleichterung sei. „Wichtig war uns, dass das Haus mit unserer Wohnung fertig ist, wenn wir einziehen“, sagt Kohn. Dass im Rest des Viertels noch gebaut wird, stört die Familie nicht weiter, auch wenn es immer mal Kleinigkeiten gebe, die nicht funktionieren. „Aber es wird sich schnell gekümmert und man findet dann eine Lösung“, sagt Pogonka. Und inzwischen ziehe immer mehr Leben ein.

Bald sollen die beiden auch einen der gut 400 Pkw-Stellplätze in dem neuen Parkhaus bekommen, „solange suchen wir noch Parkplätze in den Nebenstraßen“, sagt die 29-Jährige. In das höchste Gebäude des Quartiers sollen zudem demnächst noch Gewerbe für die Nahversorgung und eine Kita mit gut 40 Plätzen einziehen. Ein weiterer Punkt, der das Paar überzeugt hat, auch wenn Lias einen Kitaplatz in Charlottenburg hat. „Falls nochmal Nachwuchs kommt, ist es schon toll, hier eine Kita zu haben“, sagt Pogonka.

Auch ihre Söhne seien schnell von dem neuen Zuhause begeistert gewesen, sagt das Paar. Die beiden hätten gar nicht mehr weg gewollt. Und sie selbst finden es spannend zu sehen, wie sich ihr Umfeld weiter entwickelt. „Es ist total schön zu sehen“, sagt Kohn, „wie immer mehr Zäune wegkommen.“

Wohnen im Neubau - Das rät der Mieterverein

Wer in ein Neubau-Quartier zieht, sagt Wibke Werner vom Berliner Mieterverein, soll sich am Anfang darauf einstellen, dass auch in der eigenen Wohnung noch Nachbesserungsarbeiten erforderlich oder Mängel vorhanden sein können. „Daher sollte bei Einzug in die Wohnung ein gründliches Übergabeprotokoll angefertigt werden“, sagt Werner. Auch außerhalb der Wohnung sollten neue Mieter sich auf Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten vorbereiten.

„Ein Mietminderungsrecht kann gegeben sein, wenn es sich um erhebliche Beeinträchtigungen handelt, die allerdings ebenfalls gut dokumentiert werden müssen“, erklärt Werner. „Hier sind als Nachweis der Belästigungen folgende Angaben notwendig: Datum, Uhrzeit, Dauer, Ort bzw. Ausgangspunkt der Beeinträchtigung, Art der Arbeiten und Beschreibung der dadurch eintretenden Beeinträchtigung. Zudem sollten für einzelne Arbeiten und Belästigungen Zeugen vorhanden sein.“

Nicht in allen Fällen ist laut Werner eine Mietminderung jedoch möglich. Diese kann im Mietvertrag ausgeschlossen werden, indem auf den durch die Bauarbeiten entstehenden Baulärm hingewiesen wird. Hat man vorab Kenntnis vom Mangel, dann gibt es kein Mietminderungsrecht.

