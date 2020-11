Union-Profi Pohjanpalo fällt lange aus: OP unumgänglich

Berlin. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss mehrere Wochen auf seinen finnischen Nationalspieler Joel Pohjanpalo verzichten. Der 26 Jahre alte Stürmer hatte sich beim 2:1-Sieg der finnischen Auswahl am Sonntag in Bulgarien in der 35. Minute verletzt und musste ausgewechselt werden. Die anschließenden Untersuchungen ergaben eine schwerwiegende Verletzung am linken Sprunggelenk.

Pohjanpalo müsse operiert werden und stehe längerfristig nicht zur Verfügung, teilte der 1. FC Union Berlin am Montag mit. In der zurückliegenden Bundesliga-Spielen war der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Pohjanpalo von Trainer Urs Fischer meist als Joker eingewechselt worden und hatte in sechs Spielen bisher zwei Tore erzielt.