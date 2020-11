Koalition streitet sich über Tierversuche für die Forschung

Berlin. Im rot-rot-grünen Berliner Senat ist ein Streit über Tierversuche ausgebrochen. Über Kreuz liegen die vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Senator geführten Wissenschaftsverwaltung und das das für den Tierschutz zuständige Ressort für Justiz und Verbraucherschutz des Grünen-Senators Dirk Behrendt.

Anlass des Konfliktes ist ein Brief mehreren angesehener Wissenschaftsinstitutionen an Müller, seinen Staatssekretär Steffen Krach und Behrendt. Darin beklagen die Spitzen der Charité, des Robert-Koch-Instituts (RKI), des Max Delbrück-Zentrums für molekulare Medizin (MDC) sowie der Freien Universität (FU) eine „Gefährdung des Wissenschaftsstandortes“ Berlin. Die Bio,medizinische Forschung erleide einen Wettbewerbsnachteil. Denn die Tierschutzkommission, die im Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) Anträge von Wissenschaftlern auf Forschungsprojekte mit Versuchstieren genehmigen muss, habe seit Anfang September nicht mehr getagt.

„Diese Situation blockiert die biomedizinische Forschung und kann zu einer ernstzunehmenden Verzerrung des europäischen (und weltweiten) Forschungswettbewerbsführen, sollten die Sitzungen nicht kurzfristig wieder stattfinden“, heißt es in dem Schreiben, das Carité-Dekan Axel Radlach Pries, Fu-Präsident Günter Ziegler, RKI-Chef Lother Wieler und MDC-Vorstand Thomas Sommer unterzeichneten Schreiben, über das der Tagesspiegel zuerst berichtet hatte. Die neu berufene Tierschutzkommission habe am 17. September zusammenkommen sollen. Die Sitzung sei ohne Angaben von Gründen abgesagt worden. Weil für die Genehmigung von Forschungsanträgen aber Fristen einzuhalten seien, solle die Kommission schnellstmöglich ihre Arbeit aufnehmen.

Hintergrund des Konfliktes ist die Absicht des Grünen-Politikers Behrendt, die im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag festgelegte Linie, die Zahl der Tierversuche zu reduzieren, auch in der Tierversuchskommission sichtbar zu machen. Bisher saßen in dem Gremium sieben ehrenamtliche Experten. Zwei Tierschützer, ein Ethiker und vier Wissenschaftler. Künftig sollen unter den dann acht Mitgliedern vier Tierschützer, ein Biostatistiker, zwei Wissenschaftler und ein Ethiker sein. Die einzelnen Personen sucht aber nicht die Senatsverwaltung aus, sondern das Landesamt Lageso. Behrendt habe das Amt mehrfach aufgefordert, die neue Kommission tagen zu lassen, heißt es aus der Senatsverwaltung. Aus dem Lageso heißt es dagegen, es gebe noch keine Einigung über de Zusammensetzung, deshalb man noch nicht zusammen kommen können.

Politisch schlagen die Wellen hoch. Müllers Staatssekretär wurde im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses ungewöhnlich emotional und griff den Grünen-Senator scharf an. „Ich habe es satt, dass unsere Wissenschaftler für ihre wichtige Arbeit kritisiert werden“, sagte Steffen Krach: „Natürlich wünschen wir uns alle so wenige Tierversuche wie möglich und treiben in Berlin die Entwicklung alternativer Methoden voran.“ Aber die medizinische Forschung sei keine Spielwiese für ideologisches Wunschdenken. Dafür sei das Thema zu ernst. „Hier geht‘s nicht um die nächste Hautcreme sondern um Forschung zu Krebs oder Corona. Da helfen Globuli nicht weiter“, schimpfte Krach: „Ich sag’s ganz deutlich: In vielen Bereichen kommen wir heute, morgen und auch übermorgen ohne den Einsatz von Tieren noch nicht aus. Wer also heute auf Tierversuche verzichten will, muss konsequenterweise auch auf den vielversprechenden Impfstoff verzichten, den die ganze Welt letzte Woche feierte.“ Die dem Impfstoff zugrundeliegende RNA-Technologie sei unter Einsatz von Mäusen entwickelt worden. „Wer durch öffentliche Äußerungen oder Verwaltungshandeln der Forschung Steine in den Weg legt und medizinische Erkenntnisse ausbremst, schadet dem Wissenschafts- und Gesundheitsstandort Berlin, und auch der Berliner Wirtschaft. Das werde ich nicht akzeptieren“, so Müllers Mann für die Wissenschaft.

Behrendt konterte prompt: „Den Vorwurf, die Neubesetzung der Tierversuchskommissionen zu blockieren, weise ich deutlich zurück“, sagte der Grünen-Politiker. Vielmehr habe er den Präsidenten des LaGeSo in einem Gespräch Anfang Oktober zu einer zügigen Lösung gedrängt und ihn mit einem Schreiben vom 4. November dann „dringlich gebeten, die überfällige Einberufung der Tierversuchskommissionen nunmehr umgehend in die Wege zu leiten“. Schließlich sei es um die Bescheidung wichtiger Forschungsanträge gegangen. „.Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Einzelne die Situation nutzen wollen, um hinter die Vereinbarungen in der Koalition zugunsten von mehr Tierschutz in der Forschung insgesamt zurückzufallen“, sagte Behrendt, der vergangenen Woche gerade die erklärte Tierversuchts-Kritikerin Kathrin Herrmann als neue Tierschutzbeauftragte des Landes vorstellte. .Entscheidend sei, dass die Kommissionen mit der erhöhten Anzahl an Tierschützerinnen und Tierschützern sich kommende Woche konstituieren und die dringenden Anträge befassen können, sagte Behrendt. Um die Arbeit zu beschleunigen, würden erstmals zwei Kommissionen geschaffen, die die Projekte prüfen.