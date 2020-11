Bandenkrieg zwischen Tschetschenen und arabischem Clan: Polizei mit Ermittlungsgruppe

Berlin. Die Polizei hat angesichts der blutigen Auseinandersetzungen zwischen Tschetschenen und kriminellen Mitgliedern eines arabischen Clans eine eigene Ermittlergruppe (EG) eingesetzt. „Durch diese Ermittlungsgruppe (EG) werden derzeit mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung geführt“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Die Polizei gab der Ermittlungsgruppe den Namen „Hammer“ – offenbar eine Anspielung darauf, dass ein Tatverdächtiger bei einem der Streitereien zwischen den Gruppen auf einem Überwachungsvideo mit einem Hammer zu sehen ist. Eingerichtet wurde die Gruppe laut Slowik bereits am Dienstag vergangener Woche.

Die Polizei reagierte damit auf mehrere Gewalttaten zwischen den verfeindeten Banden . Zunächst hatten Tschetschenen am Sonnabend vor einer Woche einen Spätkauf in der Wildenbruchstraße in Neukölln attackiert, der dem Einflussbereich der arabischstämmigen und polizeibekannte Familie R. zugerechnet wird.

Bandekrieg zwischen Tschetschenen und arabischem Clan: Attacken endeten blutig

Offenbar als Racheakt gingen arabischstämmige Männer, mutmaßlich Mitglieder d oder Sympathisanten der Familie R., noch am gleichen Abend in der Nähe des Bahnhofs Gesundbrunnen auf mehrere Männer tschetschenischer Abstammung los. Am Sonntag wurden Tschetschenen erneut Opfer einer Attacke.

Später erschienen Berichte auf, denen zufolge der Profi-Boxer Manuel Charr als eine Art „Friedensrichter“ zwischen den Gruppen vermittelt habe. Später tauchte ein Video auf. Darauf ist zu sehen, wie sieben Männer den vermeintlichen Frieden zwischen dem arabischen Clan und Tschetschenen aushandelte.

Polizeipräsidentin Slowik sagte, der vermeintliche Friedensgipfel sei „keine Garantie“ für eine Beilegung der Differenzen. „Ganz im Gegenteil, dem scheint man so eigentlich nicht Glauben schenken zu können“, sagte Slowik.

Berliner Polizei bei „Friedensgesprächen“ nicht involviert

Sie widersprach erneut Berichten, wonach die Polizei im Zusammenhang mit dem „Friedensgipfel“ in Absprachen involviert gewesen sei. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, die Berichte seien „absoluter Quatsch“.

Die Konflikte zwischen tschetschenischen und arabischstämmigen Clans eskalierten laut Slowik bereits seit Juli dieses Jahres. Das Landeskriminalamt der Polizei behandele den Konflikt nun im „Zentrum für Analyse und Koordination zur Bekämpfung krimineller Strukturen“. Dort sei eine „Informationssammelstelle“ eingerichtet worden.