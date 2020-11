Corona: Michael Müller lehnt Lockerungen ab

Die Deutschen müssen sich nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf weitere Monate mit Corona-Beschränkungen einstellen: "Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.

Berlin. Vor dem Zusammentreffen der deutschen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor vorschnellen Lockerungen gewarnt. Die Situation bleibe weiter kritisch. Sorge bereite ihm die zunehmende Auslastung der Krankenhäuser und die Belegung der Intensivbetten, sagte Müller am Sonntag der Berliner Morgenpost. „Das bedeutet, dass wir keine Entwarnung geben können, auch wenn wir zumindest vorsichtig optimistisch sein können“, so Müller.

Die Länderchefs setzen bei ihren neuen Gesprächen mit Merkel auf Abwarten. Am Wochenende schlossen mehrere Regierungschefs Lockerungen des Teil-Lockdowns aus, nach einem Bericht des „Spiegel“ soll es erst am 23. November neue Entscheidungen geben. Eine Entspannung der Infektionslage ist weiter nicht in Sicht.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 16.947 Neuinfektionen, am Sonnabend waren es 22.461 Neuinfektionen. Im Vergleich zum Wochenende vor einer Woche gab es damit zwar nur geringfügig mehr Fälle, ein Rückgang ist aber noch nicht erreicht. Merkel und die Ministerpräsidenten wollen ein Zwischenfazit des seit dem 2. November geltenden Teil-Lockdowns ziehen, der bisher bis zum 28. November befristet ist.

Die Proteste rund um die Corona-Maßnahmen werden derweil immer aggressiver. So musste die Polizei am Wochenende mit Wasserwerfern Blockaden einer Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen in der Frankfurter Innenstadt auflösen. Hunderte Gegendemonstranten hatten sich dem „Querdenken“-Protestmarsch entgegengestellt. Die Berliner Polizei dokumentierte in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit Corona-Protesten Hunderte Straftaten. Das geht aus Zahlen hervor, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegen.

Insgesamt erfasste die Behörde bislang mehr als 700 Straftaten, die in der Ermittlungsgruppe „Quer“ bearbeitet werden. Darunter sind etwa 197 Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte, 97 tätliche Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten, 90 Beleidigungen, 34 einfache und schwere Körperverletzungen, 24 Landfriedensbrüche und 170 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz.

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Kursana-Pflegeheim in Lichtenberg mit zwölf Toten prüft der bezirkliche Amtsarzt seit der Verlegung von 14 Bewohnern am vergangenen Freitag, ob die geltenden Schutzmaßnahmen eingehalten worden sind. „Die Anzeichen verdichten sich, dass Mitarbeiter, die zwar nicht positiv getestet worden sind, aber Symptome hatten, zur Arbeit gekommen sind“, sagte Lichtenbergs Gesundheitsstadtrat Martin Schaefer (CDU) am Sonntag der Berliner Morgenpost.

Einer Kursana-Sprecherin zufolge liegen zu diesen Vorwürfen keine Hinweise vor. „Nach unserem Pandemieplan sollen Mitarbeiter mit Symptomen zu Hause bleiben, bis sie einen negativen Test bekommen haben“, sagte sie der Berliner Morgenpost. Täglich gebe es Screenings und Temperaturmessungen bei den Beschäftigten, um Mitarbeiter mit Symptomen schnell zu erkennen.

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, warnt vor einer verschärften Situation in der Weihnachtszeit. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Feiertage ein Kick-Starter für die Influenza-Ausbreitung waren, sagte der Infektiologe, der am Uniklinikum Regensburg schwere Corona-Fälle behandelt, der Berliner Morgenpost. Gleichzeitig bremste er die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität: „Wir werden im Dezember kein normales Leben haben. Das kann nicht sein und wäre nicht vernünftig.“

Österreich verhängt harten Lockdown Österreich verhängt harten Lockdown

Österreich geht von Dienstag an erneut in einen harten Lockdown. Die meisten Geschäfte schließen, Schulen stellen auf Fernunterricht um. Das Verlassen von Haus oder Wohnung ist wie im Frühjahr nur aus bestimmten Gründen erlaubt. Anschließend sollen Massentests, zum Beispiel bei Lehrern, unerkannten Infektionen auf die Spur kommen.