Polizeibeamte müssen beim Objektschutz aushelfen

Berlin. Weil es in Berlin immer mehr Objekte gibt, die beschützt werden, müssen Schutzpolizisten Aufgaben des Zentralen Objektschutzes (ZOS) übernehmen. Polizisten sagen, dass ausgebildete Beamte Gebäude bewachen, statt Verbrecher zu jagen. Betroffen sind alle Direktionen und der Verkehrsdienst. Seit August übernehmen die Polizistinnen und Polizisten stadtweit elf Objektschutzstreifen im 24-Stunden- und Sieben-Tage-Rhythmus. Vom Bund der Kriminalbeamten und der CDU kommen deutliche Kritik an der Behördenleitung. Es brauche mehr Personal und den Einsatz moderner Videotechnik, heißt es.

Die Ursache für die Personalnot beim ZOS der Berliner Polizei liegt aber nicht nur in der steigenden und planbaren Anzahl von zu schützenden Objekten, sondern auch in aktuellen Entwicklungen. So seien in diesem Jahr „zusätzlich die personalintensiven pandemiebedingten Maßnahmen zum Schutz der Lager für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) des Senats und der Berliner Feuerwehr“ hinzugekommen, heißt es in einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine kleine Anfrage des innenpolitischen Sprechers und Fraktionsvorsitzenden der Berliner CDU, Burkard Dregger.

Auch der Prozess um die Räumungsklage in der Liebigstraße 34 und die damit zu schützenden Objekte des Eigentümers und der Anwaltskanzleien führten zu weiteren Belastungen. Zu den unerwarteten und personalintensiven Entwicklungen zählte auch die „personenbezogene Objektschutzmaßnahme sowie die intensivmedizinische Aufnahme des russischen Oppositionspolitikers, Herrn Alexej Nawalny, im Universitätsklinikum Charité“, teilte die Innenverwaltung weiter mit. Hierbei sind im Jahr 2020 mit Stand Oktober 41.000 zusätzliche Dienststunden angefallen.

CDU will technisch und personell aufrüsten lassen

Für die zusätzlichen Aufgaben werden Schutzpolizisten im mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst und der Kriminalpolizei herangezogen. Wie aus der Antwort der Innenverwaltung weiter hervorgeht, wird die Behördenleitung auch daran festhalten. Allerdings arbeite man derzeit auch an Lösungen, um diesen Engpass zu beseitigen.

CDU-Politiker Dregger kritisiert die aktuelle Praxis. Die sei nicht wirtschaftlich. Dregger fordert zudem den Einsatz von technischen Lösungen. „Die derzeitige Praxis führt dazu, dass Teile der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei nicht ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden und zudem in ihren originären Einsatzbereichen fehlen“, sagte Dregger der Morgenpost. „Daher ist der Zentrale Objektschutz zu stärken und zugleich im Hinblick auf seinen Auftrag und seine bisherigen Schutzkonzepte zu evaluieren“, sagte Dregger weiter. Ziel sei es, personell und technisch aufzurüsten. Denkbar sei etwa eine Videoüberwachung von gefährdeten Objekten. Die CDU will dazu einen Antrag im Abgeordnetenhaus einbringen.

Unterstützung bekommt Dregger von Gewerkschaftsseite. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) schrieb in einer öffentlichen Mitteilung kürzlich: „Zugleich sehen wir uns als BDK gezwungen zu hinterfragen, ob die althergebrachten Schutzkonzepte noch zeitgemäß sind.“ Auf den Prüfstand müssten laut BDK etwa der personalintensive Schutz von konsularischen Einrichtungen. So fordert auch der BDK, künftig stärker auf technische Lösungen zu setzen.

Stellen beim Zentralen Objektschutz sind alle besetzt

Allerdings dürfte eine Behebung des Personalengpasses schwierig werden. Denn beim ZOS sind nahezu alle der knapp 1600 Stellen besetzt. Auch über fehlende Bewerbungen kann sich die Behörde nicht beklagen, wie aus der Antwort der Innenverwaltung auf die Dregger-Anfrage hervorgeht. Die Bewerbungszahlen für eine Tarifbeschäftigung im Objektschutz waren stets ausreichend, so dass die Einstellungsziele in der Vergangenheit verlässlich erreicht worden seien. Zuletzt erfolgten im Oktober dieses Jahres 819 Bewerbungen auf 60 Einstellungsplätze. Die Innenverwaltung kommt zu dem Schluss: „Personellen Engpässen beim ZOS kann zukünftig nicht allein durch Besetzung der derzeit vorhandenen Stellen begegnet werden.“