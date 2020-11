362 Corona-Tote bislang in Berlin: 432 Neuinfektionen

Berlin. In Berlin sind am Sonntag mit 432 neuen Corona-Infektionen deutlich weniger neue Fälle gemeldet worden als in den Tagen zuvor. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen aber in der Regel niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten melden und auch weniger getestet wird. Weitere vier Menschen sind nachweislich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 363, hieß es im neuen Lagebericht der Berliner Gesundheitsbehörde.

274 Covid-19-Patienten werden auf Intensivstationen versorgt, das entspricht einer Auslastung der dortigen Betten von 22 Prozent. Bei der kritischen Marke von 25 Prozent würde diese Ampel von nun Gelb auf Rot wechseln. Der 7-Tages-Inzidenz liegt bei 209,1. Dieser Wert bildet die Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen ab. Als Grenzwert für die Berliner Corona-Ampel gelten 50 Fälle auf 100 000 Einwohner. Die Ampel steht bei diesem Kriterium schon lange auf Rot. Der sogenannte R-Wert stieg auf 1,25, liegt aber weiter im grünen Bereich. Mit dem Wert wird angezeigt, wie viele Menschen durchschnittlich von einem Erkrankten infiziert werden.