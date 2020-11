Wie wir in Berlin wohnen – eine Bestandsaufnahme

Berlin. Stadtentwicklung ist immer Marathon, nie Schnellspurt. Bis Bebauungspläne aufgestellt, die Baugrube ausgehoben, das Richtfest gefeiert und der Neubau bezogen ist, vergehen oft viele Jahre. Umso wichtiger ist eine genaue Bestandsaufnahme: Wie wohnen wir heute – und welche Trends zeichnen sich für die Zukunft ab? Zahlen, Daten und Fakten zur Mieten- und Neubauentwicklung und zur Wohnungspolitik des Berliner Senats.

Berlin ist eine Mieterstadt. 85 Prozent der rund zwei Millionen Haushalte wohnen zur Miete. Und das überwiegend allein – der Anteil der Einpersonenhaushalte beträgt 52,9 Prozent, statistisch gesehen leben in jeder Wohnung 1,8 Menschen.

Die Wohnfläche in Berlin schrumpft kontinuierlich

Die Berliner müssen zunehmend mit weniger Wohnfläche auskommen. Konnten sich die Hauptstädter 2011 im Durchschnitt noch auf 40,9 Quadratmetern ausbreiten, standen ihnen im Jahr 2018 im Schnitt nur noch 38,1 Quadratmeter pro Person zur Verfügung.

Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 39,3 Quadratmeter. Die Durchschnittsgröße einer Berliner Wohnung beträgt 73,2 Quadratmeter und hat zweieinhalb Zimmer. Am größten sind Wohnungen mit im Schnitt rund 85 Quadratmetern in Steglitz-Zehlendorf, am kleinsten in Lichtenberg mit knapp 66 Quadratmetern.

Wohnungsmangel in Berlin durch falsche Prognose

Auf das von allen Experten vorausgesagte Bevölkerungswachstum nach der Wiedervereinigung hatte der Berliner Senat zunächst mit großangelegten Neubauprogrammen reagiert. Als sich jedoch herausstellte, dass Berlins Bevölkerungszahl stagnierte und Anfang der 2000er-Jahre sogar schrumpfte, wurden diese Programme eingefroren.

Seit 2009 wächst Berlin allerdings wieder deutlich, teils um bis zu 60.000 Menschen jährlich. Laut der aktuellen Senatsprognose vom August dieses Jahres wird die Bevölkerungszahl bis 2025 von derzeit 3,748 Millionen auf 3,888 Millionen Menschen wachsen – ein Zuwachs von rund 140.000, beziehungsweise rund 20.000 pro Jahr.

Ab 2025 soll der Zuwachs dann aber um gut ein Viertel zurückgehen, auf nur noch rund 37.000 Menschen – 7000 pro Jahr. 2030 würden damit laut Prognose knapp vier Millionen Menschen in der Hauptstadt leben. Nennenswert neu gebaut – mit Fertigstellungszahlen über 10.000 Einheiten jährlich – wird in Berlin jedoch erst wieder seit 2015.

Doch es gibt noch weitere Gründe, die ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle spielen: So beklagen Bauherren immer wieder die langwierigen Genehmigungsverfahren der bezirklichen Stadtplanungsämter, die dazu führen, dass mit dem Bau erst nach langen Wartezeiten begonnen werden kann. Auch die durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines sogenannten B-Plans – wichtig zur Ausweisung neuen Baulands – dauert extrem lange – im Durchschnitt knapp acht Jahre.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung verweist zudem auf den Baustau: Seit Jahren werden mehr Wohnungen genehmigt als gebaut. 2019 gab es in Berlin 64.000 Wohnungen, deren Bau zwar genehmigt, aber nicht fertiggestellt wurde. Ursache seien mangelnde Baukapazitäten und auch Bodenspekulation.

So viele Wohnungen fehlen in der Hauptstadt

Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 (Step2030), den die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erstellt hat, geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 insgesamt 194.000 neue Wohnungen benötigt werden. Diese Zahl errechnet sich aus dem erwarteten weiteren Bevölkerungswachstum sowie aus dem bereits bis 2017 aufgelaufenen Defizit von 77.000 Wohnungen.

Und so viele Wohnungen werden neu errichtet

Auch wenn das Bevölkerungswachstum immer noch dynamischer voranschreitet als der Wohnungsneubau, wird seit 2017 immerhin wieder im großen Stil gebaut. So wurden 2017 mehr als 15.000, nämlich genau 15.669 Wohnungen fertig. Für 2019 meldeten die Bauaufsichtsbehörden insgesamt sogar 18.999 fertiggestellte Wohnungen.

Allerdings bleibt Berlin damit immer noch hinter den eigentlich notwendigen 20.000 Wohnungen pro Jahr, die laut Berechnungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eigentlich notwendig wären, zurück. Aber immerhin: Der Wohnungsbestand hat sich seit 2010 von 1.867.673 auf 1.968.315 im Jahr 2019 erhöht. Entscheidend für die vielen Menschen, die dringend eine neue Wohnung suchen, ist aber nicht nur, dass gebaut wird – sondern auch wo und was gebaut wird.

In einigen Berliner Bezirken wird kaum gebaut

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung setzt bei der Schaffung der bis 2030 fehlenden knapp 200.000 Wohnungen vor allem auf 14 neue Stadtquartiere. Diese liegen überwiegend am Stadtrand. Über die Hälfte des Baugeschehens findet zudem im ehemaligen Ost-Teil der Stadt, in den Bezirken Treptow-Köpenick, Mitte, Lichtenberg und Pankow statt. Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg meldeten die Bezirke Mitte mit 3918 und Treptow-Köpenick mit 2915 die meisten Wohnungsfertigstellungen. Die wenigsten entfielen auf Reinickendorf (352) und Steglitz-Zehlendorf (540).

Mietwohnungen dominieren beim Neubau in Berlin

Zwar entlastet jede neue Unterkunft die angespannte Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt, entscheidend für Wohnungssuchende ist jedoch vor allem, was gebaut wird: Einfamilienhaus, Miet- oder Eigentumswohnung.

Ein- und Zweifamilienhäuser sind vor allem in den Randbezirken von Bedeutung. In Reinickendorf, Neukölln und Marzahn-Hellersdorf umfasste der Anteil der fertiggestellten Wohnungen in diesem Segment über 20 Prozent. Der Neubau von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ist vor allem in den Bezirken Lichtenberg, Spandau, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg mit mehr als 80 Prozent bestimmend.

Neben dem Neubau können auch im Wohnungsbestand neue Wohnungen entstehen, beispielsweise durch den Ausbau von Dachgeschossen. In den Innenstadtbezirken Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf entstand rund jede vierte neue Wohnung durch Baumaßnahmen im Wohnungsbestand.

Dominierte Anfang der 2000er Jahre noch der Bau von Eigentumswohnungen, hat sich dieser Trend inzwischen umgekehrt. Inzwischen sind nur noch rund ein Drittel der neu entstehenden Wohnungen Eigentumswohnungen.

Mietentwicklung in Berlin hängt vom Mietendeckel ab

Laut Berliner Mietspiegel 2019 liegt die Durchschnittsmiete in der Hauptstadt bei 6,72 Euro je Quadratmeter und Monat (nettokalt). Wie hoch aktuell die Mieten in der Stadt sind, ist dagegen derzeit gar nicht so leicht zu beantworten – und das liegt nicht an der Corona-Pandemie, sondern vor allem am Berliner Mietendeckel, der seit 23. Februar 2020 in Kraft ist und am 23. November 2020 in die zweite Phase tritt: Ab diesem Zeitpunkt sind die Mieten in 1,5 Millionen Berliner Wohnungen – Neubauten, die ab 2014 bezugsfertig wurden, und Sozialwohnungen sind ausgenommen – nicht nur auf dem Stand vom Juni 2019 eingefroren, sondern müssen abgesenkt werden, sofern die im Gesetz vorgeschriebenen Obergrenzen um mehr als 20 Prozent überschritten werden.

Sollte das Verfassungsgericht, das eine Entscheidung zur Zulässigkeit des Berliner Mietendeckels für das erste Halbjahr 2021 angekündigt hat, das Gesetz kippen, müssten Mieter allerdings wieder die Ursprungsmiete zahlen. Das gilt auch für Mietverträge, die neu abgeschlossen wurden. Die meisten Vermieter sind dazu übergegangen, in Neuverträgen zwei Werte auszuweisen: Die gesetzeskonforme Deckelmiete sowie eine Miete, die rückwirkend ab Vertragsabschluss gelten soll, falls der Mietendeckel für nichtig erklärt wird. Der Mieterverein spricht hier von einer „Schattenmiete“.

Die geforderten Mieten im Neubausegment, der ja vom Mietendeckel ausgenommen ist, liegen laut Wohnmarktreport 2020 von Berlin Hyp und CBRE bei 14 Euro je Quadratmeter – und damit knapp 40 Prozent über den Angebotsmieten im Bestand (10,09 Euro pro Quadratmeter), die zuletzt ohne den Mietendeckel verlangt wurden.

Kaufpreise legen erneut deutlich zu

Die Angebotskaufpreise für Eigentumswohnungen erhöhten sich 2019 um 10,2 Prozent auf 4630 Euro pro Quadratmeter. Die günstigsten Angebote für Eigentumswohnungen unter 2000 Euro pro Quadratmeter gab es nur noch in Marzahn-Hellersdorf und Spandau.

Die teuersten Wohnungen mit Durchschnittspreisen von jeweils 5300 Euro wurden in Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf angeboten. Betrachtet man nur die angebotenen Neubau-Eigentumswohnungen, ist der geforderte Kaufpreis noch deutlich höher: Nach einer Analyse des Maklerhauses Engel & Völkers liegen diese im 2. Quartal 2020 bei durchschnittlich 6633 Euro.

Wohnkosten verschlingen 28 Prozent des Einkommens

Knapp die Hälfte aller Mieterhaushalte hat laut IBB Wohnungsmarktbericht 2019 zwischen 1500 und 3200 Euro als mittleres Nettoeinkommen im Monat zur Verfügung. Rund 30 Prozent der zur Miete lebenden Haushalte lagen mit ihrem mittleren Nettoeinkommen unterhalb von 1500 Euro im Monat. Mehr als ein Fünftel der Haushalte besaß ein mittleres Nettoeinkommen von mindestens 3200 Euro.

Durchschnittlich 28,2 Prozent des Haushaltseinkommens werden für die Miete (bruttokalt) aufgebracht. Der bundesweite Mittelwert liegt bei rund 27 Prozent. Knapp 40 Prozent der Haushalte müssen jedoch mehr als 30 Prozent ihres jeweiligen Nettoeinkommens für ihre Bruttokaltmiete aufwenden.

Wie reagiert die Politik?

Um die Wohnungsnot und die damit verbundenen Mietsteigerungen zu dämpfen, versucht der Berliner Senat mit verschiedenen Instrumenten gegenzusteuern. Die größte Nachfrage in Berlin besteht aufgrund der im Bundesdurchschnitt immer noch geringeren Kaufkraft der Berliner vor allem nach günstigen Mietwohnungen.

Erhöhung des kommunalen Wohnungsbestandes

Die rot-rot-grüne Landesregierung hat sich deshalb auf die Erhöhung des öffentlichen Wohnungsbestandes von rund 305.000 auf rund 360.000 Wohnungen, je zur Hälfte durch Zukauf und Neubau, in dieser Legislaturperiode verständigt. Mindestens 30.000 Neubauwohnungen sollten neu gebaut werden.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung geht davon aus, dass bis zum Ende der Wahlperiode im Jahr 2021 jedoch nur 24.000 Wohnungen von den landeseigenen Gesellschaften geschaffen werden. Damit würde das Ziel der Koalition um 6.000 Wohnungen verfehlt.

Kooperationsvereinbarungen mit den landeseigenen Gesellschaften

In der Kooperationsvereinbarung mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften von 2017 – über eine neue mit noch höheren Vorgaben wird aktuell verhandelt – werden diese zudem dazu verpflichtet, 60 Prozent ihrer jährlich zur Wiedervermietung kommenden Wohnungen an WBS-Berechtigte maximal zur ortsüblichen Vergleichsmiete zu vergeben.

Bei Neubauprojekten der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mit Baubeginn ab 01. Juli 2017 gilt grundsätzlich, dass mindestens 50 Prozent der Wohnungen an WBS-Berechtigte zu 6,50 Euro je Quadratmeter (nettokalt) zu vergeben sind. Zudem haben sich die städtischen Gesellschaften verpflichtet, auch die Wohnungen im frei finanzierten Neubauanteil zukünftig für unter zehn Euro im Durchschnitt anzubieten.

Berliner Modell für private Wohnbauvorhaben

Bereits der SPD-CDU geführte Senat hatte 2014 das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung eingeführt, unter Rot-Rot-Grün wurde es 2018 noch einmal überarbeitet. Das Berliner Modell greift immer dann, wenn für ein Wohnbauprojekt ein Bebauungsplanverfahren nötig ist.

Es verpflichtet den privaten Bauherren dazu, die Kosten für die Erschließung sowie für Kita- und Schulplätze zu tragen und 30 Prozent der Wohnfläche als Sozialwohnungen zu errichten. Diese Wohnungen werden zu einer Anfangsmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter nettokalt an Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins (WBS) vermietet. Städte wie München und Hamburg haben ähnliche Modelle eingeführt.

Milieuschutzgebiete, Umwandlungsverordnung und Vorkaufsrecht

Um zu verhindern, dass Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, hat der rot-rot-grüne Senat zudem die seit 2015 geltenden Umwandlungsverordnung, die im März ausgelaufen wäre, um fünf Jahre verlängert. Das Umwandlungsverbot gilt in sogenannten Millieuschutzgebieten, von denen es zurzeit 61 in Berlin gibt.

Sie liegen nach Informationen des Berliner Mietervereins in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf (3), Friedrichshain-Kreuzberg (10), Lichtenberg (2), Mitte (12), Neukölln (9), Pankow (13), Reinickendorf (1), Tempelhof-Schöneberg (8), und Treptow-Köpenick (3).

In diesen Gebieten muss der Bezirk der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zustimmen. Zudem gilt für das gesamte Stadtgebiet eine Kündigungssperrfrist von zehn Jahren nach Umwandlung und anschließendem Verkauf. Weil es jedoch diverse Ausnahmetatbestände gibt, wurden trotz dieser Verordnung mit behördlicher Genehmigung im vergangenen Jahr 12.689 Miet- zu Eigentumswohnungen.

In Milieuschutzgebieten haben Berliner Bezirke bei Immobilien zudem ein Vorkaufsrecht, wenn private Eigentümer Wohnhäuser veräußern. Dieses haben die Bezirke im vergangenen Jahr 29 Mal ausgeübt. Auf diese Weise erwarben sie 685 Wohnungen.

Berliner Mietendeckel: Mieten sollen eingefroren werden

Mit dem Berliner Mietendeckel, der im Februar dieses Jahres in Kraft getreten ist und für fünf Jahre gelten soll, sollen die Mieten in der Hauptstadt auf dem Stand vom 18. Juni 2019 (Stichtag) eingefroren werden. Ab dem 1. Januar 2022 ist ein Inflationsausgleich von maximal 1,3 Prozent möglich.

„Wuchermieten“, die über den im sogenannten Mietendeckel festgelegten Grenzwerten liegen, müssen ab 23. November abgesenkt werden. Neubauten, die ab dem 1. Januar 2014 erstmals bezugsfertig wurden, sowie öffentlich geförderte Sozialwohnungen sind von dem Gesetz ausgenommen.

Fraglich ist jedoch, ob das Gesetz Bestand haben wird, aktuell überprüfen sowohl das Landes- als auch das Bundesverfassungsgericht die Zulässigkeit des Gesetzes. Dabei geht es im Kern um die Fragen, ob das Land Berlin überhaupt Regelungen zur Miethöhe treffen darf und ob der Eingriff in das Eigentumsrecht zulässig ist.

Wie wirkt sich die Corona-Krise und Mietendeckel aus?

Wie sich die Corona-Krise auf die Entwicklung der Miet- und Kaufpreise auswirken wird, kann derzeit noch niemand seriös voraussagen. Die Analysten der Berlin Hyp rechnen jedoch damit, dass zumindest kurz- bis mittelfristig eine abschwächende Miet- und Kaufpreisentwicklung durch Rezession und Arbeitslosigkeit zu erwarten ist.

Auch die Auswirkungen des Berliner Mietendeckels, der seit Februar 2020 in Kraft ist, können derzeit noch nicht abgeschätzt werden, denn das rechtlich höchst umstrittene Gesetz wird derzeit sowohl vom Landes- als auch vom Bundesverfassungsgericht auf seine Zulässigkeit überprüft.

Nach Auskunft von Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) kann mit einer Entscheidung frühestens Mitte 2021 gerechnet werden.

