Berlin: Aufnahmen zeigen Geheim-Verhandlungen bei Clan-Gipfel

Nach dem Clangipfel bei Profiboxer Manuel Charr sind bislang nicht bekannte Videoaufnahmen aufgetaucht. Darauf ist zu sehen, wie sieben Männer den vermeintlichen Frieden zwischen einem bekannten arabischen Clan und Tschetschenen aushandeln.

Die Gruppe sitzt in Ledersesseln um einen Tisch in einem Büro an der Keithstraße. Die Worte, die fallen, haben es in sich. Ein Mann sagt: „Wer vor deine Tür kommt, den darfst du umbringen. Das ist ein Weltgesetz“. Bei dem Mann soll es sich um einen Vertreter der polizeibekannten Großfamilie R. handeln. Der Angesprochene ist ein Vertreter der Tschetschenen.

Clan gegen Tschetschenen: Mehrere Verletzte nach Übergriffen

Bei dem Gespräch geht es um den Übergriff auf den Spätkauf an der Wildenbruchstraße und mehrere Racheakte in Gesundbrunnen. Der Spätkauf wurde mutmaßlich von Tschetschenen überfallen. Der Kiosk gehört zum Einflussbereich von Familie R.

Als die Lage zu eskalieren drohte, verkündete Profiboxer Charr plötzlich auf der Fotoplattform Instagram Frieden. Doch Ermittler halten das inzwischen für reine PR ohne wirklichen Wert. Wie die Bild-Zeitung zuletzt berichtete, soll es sich bei den Tschetschenen um einen Hamburger Ableger handeln, der mit den Berliner Tschetschenen im Streit liegt. Inzwischen sollen neue Verhandlungen laufen.

Polizisten setzen Tschetschenen kurzzeitig fest

Wie angespannt die Lage ist, zeigte sich erst am vergangenen Freitag. Mitten im Berufsverkehr setzten in Moabit schwer bewaffnete Polizisten mehr als 20 Tschetschenen kurzzeitig fest. Es bestand Gefahr im Verzug. Bilder der Aktion erinnern eher an Bandenkriege aus Mexiko. Solche Szenen waren bislang aber mitten in der Hauptstadt, nicht weit entfernt von Europas größten Strafgericht, eher untypisch.

In dem nun aufgetauchten Video von den angeblichen Friedensverhandlungen erfährt man auch viel, wie die eine Parallelwelt funktioniert. In dem Video ist zu hören, wie jemand sagt: „Bruder. Das ist auch bei euch so. Wenn jemand zu dir kommt, wo deine Mutter ist. Wo deine Frau ist. Du darfst ihn töten“.

Übergriff auf 17-Jährigen Auslöser für Attacken

Noch immer ist unklar, was der Grund für den Überfall auf den Spätkauf an der Wildenbruchstraße war. Ermittler vermuten Verteilungskämpfe im Drogenmilieu. Ein Vertreter der tschetschenischen Community sagte der Berliner Morgenpost hingegen, dass der Grund für die Auseinandersetzung der Übergriff auf einen 17-jährigen Tschetschenen gewesen sei.

Wie die Berliner Morgenpost zuerst berichtete hatte, soll ein Teil der Tschetschenen extra aus Magdeburg angereist sein . Die sachsen-anhaltische Stadt gilt als ein Zentrum der tschetschenischen Organisierten Kriminalität. Dort standen Anfang des Jahres drei Brüder unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Sie sollen eine Shisha-Bar am Hasselbachplatz überfallen haben. Einer der Verdächtigen von damals trägt denselben Namen wie einer bei den Auseinandersetzungen in Berlin verletzter Tschetschene.

In dem nun aufgetauchten knapp zwei Minuten langen Video legt auch ein Vertreter der Familie R. seine Sicht der Dinge dar: „Er ist gekommen. Er wollte eine Nummer schieben. Er ist nicht gekommen mit einem Strauß Blumen“ und weiter: „Aber wenn er kommt mit 20 Leuten, Bruder. Ich will das nicht verharmlosen. Wir sind Männer. Wir wissen, was das ist. Wir wissen, dass wir uns beide vernichten können“.