Royale Landung: Prinz Charles und Herzogin Camilla in Berlin

Berlin. Der britische Thronfolger Prinz Charles (71) und seine Ehefrau, Herzogin Camilla (73), besuchen Berlin. Sie nehmen am Sonntag, 15. November, an der zentralen Gedenkveranstaltung in der Hauptstadt zum Volkstrauertag teil. Der Besuch erfolge auf Einladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, teilte die britische Botschaft mit. Es sei das erste Mal, dass ein Mitglied der Königlichen Familie an der zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag teilnimmt, heißt es. Dieser sei in diesem Jahr der deutsch-britischen Freundschaft gewidmet.

Es ist nicht ihr erster Besuch: Im Jahr 1962 besuchte Charles Deutschland zum ersten Mal. Seitdem flog er rund 30 Mal sowohl offiziell wie auch privat nach Deutschland. Der erste offizielle Besuch von Camilla erfolgte im Jahr 2009.

Charles und Camilla in Berlin: Erster royaler Besuch am BER

Soldaten einer Ehrengarde treten nach dem Empfang des britischen Thronfolgers Prinz Charles, Prinz von Wales, und seiner Ehefrau, Camilla, Herzogin von Cornwall auf dem Rollfeld am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ab.

Foto: Odd Andersen/AFP Pool/dpa

Das königliche Paar landete am Sonnabend am neuen Berliner Flughafen BER. Es handelte sich nach Angaben der britischen Botschaft um den ersten royalen Besuch am BER und die erste VIP-Landung mit Staatsgästen. Für Schaulustige gab es allerdings nicht viel zu sehen. Die Ankunft fand auf dem militärischen Teil des Flughafens statt.

Bei ihrem letzten Besuch in Deutschland im Mai 2019 landeten die beiden Charles und Camilla noch am Flughafen Tegel und trafen danach die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Diesen Besuch wird es am Sonntag nicht geben.

Nach der Landung fuhr das Paar in einem großen Konvoi zum Schloss Bellevue. Nach Angaben der Sprecherin der britischen Botschaft dürfte die Kolonne kaum zu übersehen sein. Am Fahrzeug wehe die Flagge des Adelshauses.

Privates Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier

Der britische Thronfolger Prinz Charles, Prinz von Wales, und seine Ehefrau, Camilla, Herzogin von Cornwall, die Mund-Nasen-Bedeckungen tragen, werden von der britischen Botschafterin Jill Gallard (r) am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) begrüßt.

Foto: Odd Andersen/AFP Pool/dpa

Im Schloss Bellevue treffen Charles und Camilla auf den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender. Dort werden sich die Königlichen in das Gästebuch eintragen und ein privates Gespräch den Gastgebern führen. Die Sprecherin der britischen Botschaft sagt, es werde eine Fortsetzung des Gesprächs aus dem Jahr 2019 geben. Darin wird es um das deutsch-britische Verhältnis gehen. „Sie haben sich bereits im vergangenen Jahr sehr gut verstanden“, so die Sprecherin.

Anschließend fahren die britischen Königlichen zur zentralen Gedenkveranstaltung zur Neuen Wache in Berlin-Mitte. Gemeinsam mit dem Bundespräsidenten wird Charles einen Kranz niederlegen. Camilla soll einen Blumenstrauß in Gedenken an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ablegen. Im vergangenen Jahr legte das Paar einen Kranz am Denkmal für die Opfer der Berliner Luftbrücke am ehemaligen Flughafen Tempelhof nieder. Damals konnten Passanten das Ehepaar aus weiter Entfernung beobachten. In diesem Jahr wird aus Sicherheitsgründen rund um die Neue Wache großräumig abgesperrt.

Charles hält eine der Hauptreden der Gedenkstunde

Danach nehmen Charles und Camilla an der Gedenkstunde im Bundestag teil. Bei der 70-minütigen Veranstaltung im Plenarsaal seien laut Sprecherin der britischen Botschaft in diesem Jahr nur 50 Personen zugelassen. Prinz Charles soll eine der Hauptreden halten. Es soll um die gemeinsame Zukunft Deutschlands und Großbritannien gehen. Die Gedenkstunde wird ab 13.30 Uhr vom ZDF und von Phoenix live übertragen.

Es sei der letzte Programmpunkt des Deutschlandsaufenthalts von Camilla und Charles. Am Nachmittag fliegt das Paar vom BER wieder zurück nach Großbritannien. Wegen der Coronavirus-Pandemie finde der Besuch nur in einer abgespeckten Version statt, so die Sprecherin der britischen Botschaft.