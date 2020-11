Berlin fördert ab Dezember Abbiegeassistenten für Lkw

Berlin. Gute Nachricht für alle Berliner Verkehrsteilnehmer: Für das bereits im Frühjahr beschlossene Förderprogramm des Senats zur Nachrüstung von Abbiegeassistenten in Lastwagen gibt es endlich einen Starttermin. Anträge für die Förderung können ab Dezember bei der Investitionsbank Berlin (IBB) gestellt werden, teilte die zuständige Wirtschaftsverwaltung der Berliner Morgenpost mit. Angenommen werden Anträge bis einschließlich 30. September des kommenden Jahres. Insgesamt stehen vier Millionen Euro zur Verfügung. Maximal 80 Prozent der Einbau- und Systemkosten werden gefördert, höchstens allerdings 1500 Euro pro Lkw.

Fehler und Unaufmerksamkeit beim Abbiegen führen immer wieder zu Unfällen. Allein die Berliner Polizei zählte laut Verkehrsstatistik im vergangenen Jahr 11.952 Abbiegeunfälle. Der Anteil von Lastwagen wurde nicht erfasst, generell waren sie aber zu 13,22 Prozent als Verursacher an allen Unfällen in Berlin beteiligt. Bislang sind in der großen Mehrheit der Lkw keine Abbiegeassistenten verbaut. Im dichten und manchmal stressigen Berufsverkehr fällt es Fahrern aber mitunter nicht leicht, den Überblick über ihre sechs Außenspiegel und den Verkehr zu behalten. Vor allem an Ampeln, wenn Geradeausfahrende und Abbieger gleichzeitig Grün haben, wird es für Fußgänger und Radfahrer oft gefährlich.

Laut ADFC in diesem Jahr bereits 15 getötete Radfahrer

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zählte in diesem Jahr bereits 15 im Berliner Straßenverkehr getötete Radfahrer. In sechs Fällen sollen Lastwagen beteiligt gewesen sein. „Jeder Unfall ist einer zu viel“, sagte Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) mit Blick auf das Anfang Dezember startende Förderprogramm. Berlin trage als Metropole mit erhöhtem Verkehrsaufkommen eine besondere Verantwortung für seine Verkehrsteilnehmer, so Pop. „Mit dem Förderprogramm Abbiegeassistent bieten wir eine Unterstützung bei der freiwilligen Nachrüstung von Bestandsfahrzeugen mit den aktuell effektivsten Warnsystemen. Ein wirksame Maßnahme, um Unfällen vorzubeugen und damit insbesondere Radfahrer und Fußgänger besser zu schützen“, erklärte die Senatorin weiter.

Das Land Berlin lege bei der Technik den Fokus auf den höchsten Sicherheitsstandard: Gefördert werden nur Kamera-Monitorsysteme gekoppelt mit einem optischen und akustischen Warnsignal, hieß es. Antragsteller müssen eine Betriebsstätte im Land Berlin haben sowie die zu fördernden Lkw in der Stadt auch betreiben.

Berlin ist mit der Förderung der Abbiegeassistenten nicht allein: Bereits 2019 hatte der Bund ein entsprechendes Programm aufgelegt. Wegen der großen Nachfrage waren die zur Verfügung stehenden Mittel jedoch bald ausgeschöpft. Europaweit werden die Assistenten erst schrittweise ab 2022 verpflichtend.

