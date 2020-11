Coronavirus in Berlin: "Das Verhalten ist schroffer geworden"

Berlin. Seit Anfang November ist Berlin wieder im Teil-Lockdown, diesmal begrenzt auf zunächst vier Wochen. Reporter der Berliner Morgenpost setzen das Tagebuch mit Beobachtungen aus dem Alltag fort.

Montag. Am Morgen stelle ich beim Blick aufs Handy fest, dass meine Corona-App wieder auf Grün gesprungen ist: Da steht „niedriges Risiko“. Die ganze letzte Woche stand da „erhöhtes Risiko“ vor einem bedrohlich dunkelroten Hintergrund, dazu die Anzahl von Tagen, vor denen die Begegnung mit einer infizierten Person stattgefunden hatte. Als ich das zum ersten Mal sah, rechnete ich zurück und stellte fest, dass ich am fraglichen Tag am Zentralen Omnibusbahnhof getestet worden war, eine Stunde Wartezeit in der Schlange inklusive. Dort muss die Begegnung stattgefunden haben. Ich bin aber vollständig symptomfrei. Ich frage mich, wie viele Risikobegegnungen eigentlich an den Teststellen stattfinden.

Felix Müller macht ein Selfie auf dem Balkon.

Foto: Felix Müller

Die neunjährige Tochter muss schnell in die Schule und sucht verzweifelt eine frische Maske. Meine Frau sagt, sie würde heute neue kaufen gehen. Ich schiebe die Arbeit noch eine halbe Stunde vor mir her und finde auf TikTok einen Kanal namens @coronawahnsinn. Dort werden Videos von Verstößen gegen die Hygieneregeln hochgeladen. In einem der Videos filmt ein Mann einen Polizisten, der das Attest eines unmaskierten Passagiers der Deutschen Bahn überprüft. Der filmende Mann belehrt den Polizisten aus dem Off über die Rechtslage und meint, ihm erklären zu müssen, ab wann der Tatbestand der Nötigung vorliege. Ich bewundere die Seelenruhe des Beamten, dem der Videofilmer außerdem noch ungefragt erklärt, er sei Landtagsabgeordneter und Onkologe. Ich frage mich, was das zur Sache tut, scrolle weiter und sehe Menschen, die sich im Supermarkt anschreien: Maske auf! Attest! Der Kanal vermittelt das Gefühl, das Land versinke im Bürgerkrieg. Ich sehe aus dem Fenster und stelle fest: Hier zumindest ist es ruhig. Dann lege ich das Handy weg.

Am frühen Nachmittag ein Spaziergang mit meiner Frau, Freunden und dem Hund durch den Volkspark Friedrichshain. Wunderbares Herbstwetter, die Bäume nur fast schon zu kahl. Gespräche über Joe Biden, Donald Trump und Corona. Nach der Rückkehr wieder am Rechner. Ich lese die Meldung, dass ein entscheidender Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff erzielt worden ist. Ich freue mich und rufe es ins Wohnzimmer, wo meine Frau gerade genau dasselbe liest. Ich lese noch den Artikel des Kollegen, der sich die Sitzung des Kulturausschusses im Abgeordnetenhauses im Livestream angesehen hat, Thema: die Kultur in Zeiten von Corona. Am Abend schreibe ich am Tagebuch und stelle fest, dass mich den ganzen Tag kaum ein anderes Thema beschäftigt hat als die Pandemie. Sie ist totalitär.

Infizierte in Berlin: 15.115. Tote: 301.

Dienstag. Morgens posiert die Tochter mit einer der neuen Masken vor dem Spiegel und ist begeistert, wie gut sie zum Outfit passt. Ob das eine prägende Erfahrung für ihre Generation wird, so wie „Wetten, dass…?“ und Erdnussflips vor dem Fernseher für meine? Ich setze mich früh an den Schreibtisch und denke über den ersten Lockdown im Frühjahr nach. Damals führte mein Kollege Sören Kittel für die Zeitung ein wöchentlich erscheinendes Tagebuch, ich war ihm als Redakteur zugeteilt, also gewissermaßen sein erster Leser. Viele Tage lang vermerkte er in seinen Aufzeichnungen nur die Zahl der Infizierten, und ich erinnere mich gut an den Tag, als er den ersten Toten hinzufügen musste. Es scheint so unendlich lang her. Wenige Wochen zuvor, Ende Februar auf der Berlinale, hatten wir noch launige Sprüche über die Schlagzeilen aus China gemacht, wenn auch schon mit erkennbar besorgten Untertönen. Inzwischen ist unklar, ob die Berlinale im kommenden Frühjahr überhaupt in der gewohnten Form stattfinden kann.

Rolf Hoppenheit, Inhaber der Saphire-Bar in der Bötzowstraße, muss derzeit seine Cocktails im Außerhausverkauf anbieten.

Foto: Felix Müller

In der Videoschalte mit den Kollegen aus der Redaktion diskutieren wir über die Neuigkeiten des vergangenen Tages. Wie schnell kann man sich ab wann in Berlin impfen lassen? Wer kommt zuerst an die Reihe? Ab wann ist eine breite Wirksamkeit erzielt? Eigentlich geht es, fällt mir irgendwann auf, immer um dieselbe Frage: Wann bekommen wir unser altes Leben zurück? In den USA, lese ich später, beklagt sich der abgewählte Präsident darüber, dass die Neuigkeit des Impffortschrittes erst nach der Wahl am 3. November kommuniziert worden sei. Er hätte es sonst als eigenen Erfolg verkaufen und vielleicht noch die entscheidenden Stimmen holen können. Ich staune darüber, dass er angesichts der alarmierenden Infektionszahlen in seinem Land keine anderen Sorgen hat. Dann fällt mir mein Onkel Claus Mueller ein, ein älterer Bruder meines Vaters. Er ist 77 Jahre alt und lebt als emeritierter Professor für Soziologie in New York. Er dürfte seit dem Frühjahr seine Wohnung in Manhattan kaum verlassen haben. Ich schreibe ihm eine E-Mail und frage, wie es ihm geht.

Am späten Nachmittag gehe ich mit dem Hund im Viertel spazieren. Es gibt hier viele Restaurants, fast jedes bietet Außer-Haus-Verkauf an. Beim Asiaten und beim Österreicher stehen die Angestellten in Winterkleidung hinter Tischen und warten, es ist nicht viel los. Auch das kleine Café mit dem lustigen Namen hat jetzt Flammkuchen zum Mitnehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass viele von den Angeboten Gebrauch machen. Andererseits scheinen die Lieferservices zu boomen. Als ich abends an einem Burger-Laden an der Greifswalder Straße vorbeikomme, warten dort gleich vier Radfahrer mit ihren klobigen Thermorucksäcken. Einer flucht laut: Er ist zur falschen Filiale gefahren.

Infizierte in Berlin: 15.934. Tote: 313.

Mittwoch. Heute ist der 11. November, Martinstag. Ich schlage meiner Frau morgens vor, beim Österreicher um die Ecke Martinsganskeulen zu ordern. Sie winkt ab und sagt, die Gans gebe es erst zu Weihnachten. Um halb neun sitze ich am Schreibtisch und will das Tagebuch schreiben, aber ich komme nicht recht voran. Das ist einer der Vorteile am Homeoffice: Ich kann jetzt durch die Wohnung streunen und nachdenken. In der Redaktion würde ich mir dabei bescheuert vorkommen, hier geht es ganz gut. Ich beginne, mein Bücherregal umzusortieren. Ich habe viel zu viele Bücher, sie stehen in zwei Reihen hintereinander, und wenn ich ein bestimmtes suche, finde ich es nicht. Ich sortiere aus und fülle eine ganze Umzugskiste, schreibe „Zu verschenken“ darauf und stelle sie unten neben die Haustür. Als ich drei Stunden später nachsehe, sind alle Bücher weg. Offenbar wird während des Lockdowns viel gelesen.

Am Abend gehe ich im Viertel spazieren. Es ist kalt geworden. In der Dämmerung sehe ich ein paar Kinder mit Martinslaternen, eine hat die Form einer fliegenden Untertasse. Es sind viel weniger Kinder als in den letzten Jahren. Ich vergleiche die Corona-Schilder an den Geschäften. „Bitte nur max. 2 Parteien“, steht an der Eingangstür des Brillenladens, und ich vermute, dass der Inhaber keine Lust auf sperrige Gender-Schreibweisen hatte. An der Änderungsschneiderei sehe ich eine handgemalte Maske und darunter nur das Wort „AHA“, was, vermute ich, für „Abstand halten“ steht. Ich komme nach Hause und sehe, dass die E-Mail mit den neuen Infektionszahlen gekommen ist. Ich beschließe, sie erst morgen zu lesen.

Infizierte in Berlin: 16.323. Tote: 321.

Donnerstag. Ich verbringe den ganzen Tag am Schreibtisch, nebenbei geplagt von der wachsenden Sorge darüber, was ich in dieses Tagebuch schreiben soll. Am Abend beschließe ich, noch eine Runde zu drehen. Ich komme am „Sorsi e Morsi“ in der Marienburger Straße vorbei, einer Kneipe, die eigentlich immer brechend voll ist – jeder im Viertel kennt den Inhaber, einen sympathischen Italiener namens Johnny. Der Rollladen ist oben, aber hinter der Scheibe brennt kein Licht, niemand ist da. Ich setze ich mich auf eine kleine Bank und schaue auf mein Handy. Mein Onkel Claus, der Soziologieprofessor aus New York, hat mir endlich geantwortet. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Er schreibt, er sei damit einverstanden, dass ich seine Antworten hier veröffentliche.

Wie hast du die Pandemie seit dem Frühjahr erlebt?

Seit Anfang der Pandemie habe ich in New York persönliche Besuche und meine Sozialleben stark reduziert, meine Wohnung selten verlassen und über die letzten Monate selbst in der „wohlhabenden“ Upper East Side, wo ich lebe, mehr Obdachlose und selbst Bettler entdeckt. Das Verhalten ist schroffer geworden, wenn man Personen daran erinnert, Masken zu tragen. Das Coronavirus wird hier jetzt öfters als Begründung mangelnder Leistungsfähigkeit gebraucht. Die wachsende Verarmung großer Teile der Bevölkerung wird übersehen.

Wird es unter dem neuen Präsidenten Biden ein besseres Management der Krise geben?

Eine bessere öffentliche Antwort auf die Pandemie wird eher durch anscheinend wirksame Impfstoffe wie das von Biontech und Pfizer ermöglicht als durch rigorose Maßnahmen von Biden. Das Virus breitet sich nach neun Monaten hiesiger Existenz weiter rapide aus, fast elf Millionen US-Amerikaner sind angesteckt, die tägliche Todesrate ist auf 1000 gestiegen. Der Handlungsspielraum für den neuen Präsidenten ist zu klein, solange der Senat von der republikanischen Partei kontrolliert wird, Trump einen reibungslosen Wechsel blockiert und seine Leute entscheidende Stellen in Ministerien und den wichtigsten Regierungsbehörden haben.

Wie wird die deutsche Corona-Politik bei euch beurteilt?

Da es hier bis zum Frühsommer bei ständig wachsender Pandemie keine zentral gelenkte Maßnahmen gab und Deutschland sehr gut abschnitt, gab es überwiegend eine positive Beurteilung. Weil in der euro-zentrierten US-Presse viel über Italien und Spanien und jetzt England berichtet wurde, gab es relativ wenig über andere erfolgreiche Länder wie Taiwan, Südkorea und China.

Ich schreibe ihm kurz zurück, danke und wünsche ihm alles Gute. Auf dem Heimweg habe ich die Hände in den Jackentaschen und bin froh über die dicke Maske aus Baumwolle, die ich trage. Sie wärmt.

Infizierte in Berlin: 17.429. Tote: 333.

Freitag. Als ich am späten Nachmittag mit der Arbeit fertig bin, gehe ich noch etwas einkaufen, abends wollen Freunde zu Besuch kommen. Ich kaufe Baguettes und Käse im französischen Restaurant an der Ecke. Der Verkäufer, der Sprachmelodie nach ein Rheinländer, beklagt sich über den zweiten Lockdown. Sie hätten sich im Restaurant peinlich an die Hygienevorschriften gehalten, das Risiko sei doch hier deutlich geringer als zum Beispiel in Shoppingmalls. „Von Theater- und Kinobetreibern hört man das auch“, sage ich. „Ja“, sagt er, „die sind noch schlimmer dran.“

Ich komme an der „Saphire Bar“ an der Bötzowstraße vorbei, wo es Cocktails to go gibt. Der Inhaber Roland Hoppenheit hat Leuchtbänder auf dem Bürgersteig ausgelegt, damit der Verkaufsstand besser sichtbar ist. Es sieht hübsch aus, ich mache ein Foto. Er sagt, er werde so oft von Passanten gefragt, wie es ihm gehe. Aber das helfe ihm genauso wenig, wie das Klatschen auf dem Balkon den Krankenschwestern helfe. Das einzige, was helfe, sei, ihm seine Cocktails abzukaufen. Ich nehme einen mit.

Infizierte in Berlin: 17.956. Tote: 348.

Sonnabend. Wie an jedem Wochenende suche ich nach den Paarungen des Bundesliga-Spieltags. Dann fällt es mir wieder ein: Länderspielpause, Deutschland spielt in der Nations League gegen die Ukraine. Vielleicht lese ich dann einfach ein Buch am Nachmittag. Eines, das im normalen Leben spielt und nichts mit Corona zu tun hat.

Infizierte in Berlin: 18.322. Tote: 358.

