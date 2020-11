Justizsenator Dirk Behrendt: „Keine zeitliche Grenze für Einschränkungen“

Berlin. An diesem Montag treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder erneut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), um über die Corona-Lage und die notwendigen Schritte zu verhandeln. Gegen das Verfahren, an den Parlamenten vorbei zu regieren, regt sich wachsender Widerstand. Im Interview mit der Morgenpost spricht Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) über die rechtlichen Grundlagen dieses Vorgehens, wie lange das anhalten kann und was geschehen sollte, damit die Regierungen besser auf Situationen wie die aktuelle Pandemie reagieren zu können.

Herr Behrendt, Katastrophen waren bislang immer kurz begrenzt und dann auch schnell wieder vorbei. Jetzt dauert das Regieren per Verordnung schon länger als ein halbes Jahr. Wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem das nicht mehr hinnehmbar ist?

Dirk Behrendt Also, zunächst einmal grundsätzlich zu den Vorwürfen, wir würden in einer Corona-Diktatur leben oder anderem: Alles, was wir bisher beschlossen haben im Berliner Senat, lässt sich auf das Infektionsschutzgesetz des Bundes stützen. Das ist die Grundlage aller unserer Handlungen. Dieses Gesetz ist in einem parlamentarischen Verfahren, wie alle anderen auch, im Deutschen Bundestag verabschiedet worden und stellt die Grundlage für die Infektionsschutzverordnungen aller 16 Bundesländer dar. Die Diskussion kreißt jetzt um die Frage, ob es eine hinreichende Grundlage ist. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber das Wesentliche in einem Gesetz zu regeln.

Ist das nicht so?

Jetzt ist die Diskussion entstanden, ob die doch sehr allgemein gehaltene Ermächtigung im Infektionsschutzgesetz ausreicht. Da will der Bundestag nachbessern. Momentan wird über eine erhebliche Erweiterung dieser gesetzlichen Grundlage diskutiert. Da geht es um 15 Regelmaßnahmen, die konkrete Eingriffe ermöglichen sollen.

Welche sind das?

Im Gespräch sind im Bund derzeit konkrete Regelungen zur Schließung von Gastronomie und Schulen, dem Maskentragen und Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit und im Privaten. Das soll konkreter gefasst werden, damit wir dann auch wirklich eine Regelung der wesentlichen Fragen durch ein Gesetz haben. Es ist aber auch richtig, dass der derzeitige Zustand kein Dauerzustand sein kann. Deswegen gibt es ja in den 16 Landesparlamenten momentan lebhafte Debatten darüber, wie man die parlamentarische Seite stärker beteiligen kann. Da werden unterschiedliche Modelle gehandelt. Auch in Berlin gibt es diese Debatte. Ich finde es legitim, dass die Parlamente sagen, wir wollen da stärker beteiligt werden. In Berlin haben wir bisher allerdings schon eine stärkere Beteiligung als in anderen Bundesländern, beispielsweise besteht die Pflicht des Senates, jede Verordnung unmittelbar dem Abgeordnetenhaus zur Debatte zuzuleiten. Auch das Recht des Parlamentes, anstelle des Senates tätig zu werden, gibt es in Berlin.

Aber dennoch bleibt ja diese ungewöhnlich lange Zeitspanne, in der die Sonderregeln gelten. Es werden an den Parlamenten vorbei quasi Berufsverbote verhängt, oder die Haushalte in einer Form belastet, deren Folgen noch viele Jahre zu spüren sein werden. Ist das noch rechtsstaatlich?

Wir sind jetzt bei sieben, acht Monaten. Das ist ja noch kein Dauerzustand. Das Infektionsschutzgesetz gibt die Möglichkeit, das solange zu machen, wie die Pandemie anhält. Solange Corona in der Welt ist, kann man so handeln. Der Bundestag könnte diese Kompetenzen aber auch einschränken und den Parlamenten überlassen.

Aber wie lange kann das praktisch gut gehen?

Es gibt keine zeitlich absolute Grenze, ab der man sagt, jetzt nach acht oder nach zehn Monaten geht das so nicht. Klar, die Einschränkung, die wir den Menschen abverlangen, wirkt umso intensiver, je länger sie andauert. Aber wir haben im April und im Mai auch schon sehr viel wieder gelockert. Über den Sommer waren Restaurants und Theater geöffnet. Jetzt mussten wir eben wegen der doch deutlich steigenden Zahlen gerade in Berlin auch wieder Einschränkungen vornehmen.

Nun ist die Akzeptanz zwar immer noch sehr hoch, aber gleichzeitig wächst auch das Unverständnis. Gottesdienste dürfen weiter stattfinden, Theateraufführungen aber nicht, obwohl beide den gleichen verfassungsrechtlichen Schutz genießen. Wie erklären Sie das?

Richtig, über die einzelnen Maßnahmen wird lebhaft diskutiert. Auch über die Frage, warum Friseure eigentlich geöffnet haben, während andere Dienstleister geschlossen sind. Im Einzelfall mag es da die eine oder andere Ungerechtigkeit geben. Bundesweit wurde der Fokus darauf gelegt, dass wir für die tagsüber Arbeitenden alles so weiterlaufen lassen wie bisher und eben auch Schulen und Kitas offen lassen. Bisher haben die Gerichte das bundesweit bestätigt und keine Gleichheitsverstöße festgestellt.

Anders als zuvor bei der Sperrstunde…

Ja, die haben uns die Gerichte gekippt. Aber die neuen Maßnahmen, die stark einschränkend sind, haben sie im Hinblick auf den sehr legitimen Zweck, die Pandemie einzugrenzen, mitgetragen. Aber auch da ist klar: Je länger das andauert, umso eher laufen wir Gefahr, dass das unverhältnismäßig werden könnte. Es gibt immerhin eine sehr großzügige Entschädigungsregelung in Höhe von 75 Prozent des Umsatzes vom November des letzten Jahres…

…die aber jetzt, Mitte November, noch nicht einmal beantragt werden kann…

…das ist richtig. Aber die Zusage der Bundesregierung besteht ja. Und was die Kirchen angeht, muss man sagen, sie haben offenbar einen Stein im Brett bei der Bundeskanzlerin und bei den Ministerpräsidenten. Denn sie sind offen, anders als noch im Frühjahr, als die meisten Oster-Gottesdienste abgesagt werden mussten. Diesmal sind sie außen vor, obwohl es, anders als im Theater, nachweisbare Infektionen bei religiösen Veranstaltungen gegeben hat.

Sie haben die Sperrstunde angesprochen. Auch jetzt laufen ja wieder Dutzende Klagen gegen einzelne Teile der Verordnung. Fürchten Sie eigentlich, dass das Vertrauen in die Justiz verloren geht, weil sich jetzt ja viele Betroffene an Gerichte wenden?

Erst einmal ist es ein gutes Zeichen, wenn die Menschen sich an die Gerichte wenden, weil sie offenbar den Gerichten vertrauen. Sonst würden sie sich ja nicht an sie wenden. Und es ist auch ein Zeichen für einen funktionierenden Rechtsstaat. Das möchte ich gerade als Justizsenator betonen, dass wir nicht im völlig freien Raum agieren, sondern hier gerichtlicher Kontrolle unterliegen. Aktuell nehme ich in der Rechtsprechung wahr, dass es auch vonseiten der Gerichte eine Bereitschaft gibt, die jetzigen Maßnahmen mitzutragen. Natürlich immer mit dem Hinweis, dass das nicht für das nächste halbe Jahr gelten darf, sondern es sich um eine akute Maßnahme handelt, damit die Zahlen wieder sinken.

Könnte man dann möglicherweise umgekehrt sagen, dass das Vertrauen in die Politik schwindet, wenn sich so viele Menschen gegen die Einschränkungen wenden?

Als Jurist sehe ich das nicht so dramatisch, wenn jemand eine Maßnahme der gerichtlichen Kontrolle unterstellt. Wenn ich von der Polizei sanktioniert werde, kann ich das auch vom Gericht überprüfen lassen, ohne dass das bedeutet, dass ich die Straßenverkehrsordnung grundsätzlich nicht hinnehme. Da würde ich jetzt nicht grundsätzlich schwindendes Vertrauen annehmen. Bei dem einen oder anderen Rechtsstreit fragt man sich, ob das sein muss. Aber das ist in pandemiefreien Zeiten auch so.

Auch die Parlamente tun sich schwer, je länger die Pandemie dauert. Es ist die Rede von einem Notfall-Parlament, das in kleiner Besetzung tagt, wie es in Brandenburg schon möglich ist. In Berlin kommt man da nicht so recht voran. Grüne und Linke zögern, weil dafür eine Verfassungsänderung nötig wäre. Muss man da neu denken, um für solche Krisensituationen besser gerüstet zu sein?

Das ist Gegenstand von Diskussionen in den verschiedenen Landesparlamenten, wie man vor allen Dingen auf die Situation reagiert, wenn auch Abgeordnete entweder an Corona erkranken oder aber eben in Quarantäne müssen, weil sie Kontakt mit Erkrankten hatten. Aber das ist eine Parlamentsangelegenheit, da halte ich mich als Exekutive zurück.

Aber Sie sind doch ein erfahrener Jurist. Sie können da möglicherweise Lösungswege aufzeichnen?

Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das Einfachste ist eine Pairing-Verabredung, das heißt, wenn in einer Fraktion fünf Personen fehlen, dann bleiben auch in den anderen Fraktionen so viele Menschen weg, dass das Mehrheitsverhältnis gewahrt bleibt. Das kennen wir aus dem Deutschen Bundestag, in den Landesparlamenten ist das zum Teil überhaupt nicht gebräuchlich. In Berlin hat das mal geklappt, mal nicht und ist jetzt von einzelnen Oppositionsfraktionen aufgekündigt worden. Das muss man hinnehmen. Es gibt auch Überlegungen, digitale Parlamentssitzungen zu ermöglichen, aber da gibt es Bedenken beim wissenschaftlichen Parlamentsdienst, was die Abstimmungen angeht. Festzuhalten ist, dass es bisher gelungen ist, funktionierende Gerichte und Parlamente zu erhalten.

Nun sind sie ein grüner Justizsenator und die Grünen sind stolz auf ihre basisdemokratische Organisation. Warum nehmen sie die jetzige Situation des Regierens durch Ministerpräsidentenrunden so gleichmütig hin?

Vielleicht, weil wir über den baden-württembergischen Ministerpräsidenten daran beteiligt sind? Nein, im Ernst. Vor der letzten Ministerpräsidentenkonferenz haben wir die Verhandlungslinie des Landes Berlin im Senat erörtert. Jetzt am Montag wird es vor allem darum gehen, ob die Zahlen gesunken sind oder nicht. Das hoffen wir alle. Momentan zeigt sich das noch nicht. Wenn sie gesunken sind, dann wird man in Richtung Lockerungen im Dezember gehen können. Und wenn sie nicht gesunken sind, dann geht es um die Verlängerung oder sogar die Verschärfung der jetzigen Maßnahmen. Aber für eine deutliche Verschärfung gibt es momentan keinen Anlass.

Was bedeutet die Pandemie für die Grünen, die so viel Wert auf ihre Mitgliederentscheidungen legen?

Auch für innerparteiliche Verfahren ist das eine große Herausforderung. Wir haben ja bei den Berliner Grünen immer noch das Prinzip der Mitglieder-Vollversammlung. Es ist aber momentan nicht vorstellbar, dass man mit 2000 oder noch mehr Parteimitgliedern Vollversammlungen stattfinden lässt. Von daher müssen wir Konzessionen machen und werden das jetzt mit Parteitagsdelegierten machen. Da gibt es bei den Mitgliedern ein großes Verständnis. Die Parteisitzungen finden im Wesentlichen digital statt. Wir treffen uns dann wieder für Wahlen, um Kandidaten aufzustellen.

Viele Fachleute sagen, trotz des möglicherweise in Aussicht stehenden Impfstoffes, dass die Pandemie uns trotzdem noch weit in das nächste Jahr beschäftigen wird. So eine Abkehr vom Mitglieder-Prinzip - ist das möglicherweise eine Sache, die die Grünen auf Dauer einrichten müssen?

Das ist in anderen Landesverbänden zum Teil schon erfolgt. Dort gibt es das Prinzip der Mitglieder-Vollversammlung gar nicht mehr. Aber ich fand das immer ein wichtiges Prinzip, dass jedes einzelne Parteimitglied mitentscheiden kann, wer uns in den Parlamenten vertritt. Ich würde ungern davon Abschied nehmen. Wir haben jetzt 10.000 Mitglieder in Berlin, wenn wir uns den 20.000 annähern, dann ist das irgendwann schwieriger. Ich hoffe, dass wir diese wichtige Regel über die Zeit der Pandemie hinaus retten können.

Zur Person

Der gebürtige Reinickendorfer Dirk Behrendt ist seit dem 8. Dezember 2016 Justizsenator des Landes Berlin. Zuvor war er von 2006 bis 2016 Mitglied des Abgeordnetenhauses. Der 49-Jährige ist seit 1994 Mitglied der Grünen, von 1995 bis 1999 war er für die Partei Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung in Kreuzberg. Nach dem Jurastudium an der Freien Universität Berlin arbeitete er ab 2000 als Richter, zunächst beim Landgericht Berlin, dann bei den Amtsgerichten Mitte und Köpenick und von Sommer 2005 bis Sommer 2006 war er Richter am Verwaltungsgericht Berlin.