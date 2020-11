Solo-Selbständige in Berlin klagen über Corona-Ärger mit dem Amt

Berlin. Vor Corona war Berlin ein gutes Pflaster für Veranstaltungen. Für Kongresse galt die deutsche Hauptstadt als gern genutzter Schauplatz, ebenso für Diskussionsrunden von Stiftungen oder Verbänden. Unternehmen, die von der Organisation und Planung der Events lebten, ging es vergleichsweise gut. Auch Thomas Bardeck konnte von seinem Verdienst gut leben. Als Solo-Selbstständiger und Alleingesellschafter sowie Geschäftsführer seiner GmbH erzielte er im vergangenen Jahr noch gut eine halbe Million Euro Umsatz. Kunden kamen aus dem politischen Bereich und aus der Wirtschaft. Corona allerdings stoppte im März sein Geschäft schlagartig.

Bardeck versuchte daraufhin bei einem Jobcenter Grundsicherung zu beantragen – und scheiterte. Bis heute erhalte er keine Unterstützung durch das Amt. Als Solo-Selbstständiger konnte er sich auch nicht selbst in Kurzarbeit schicken, um sich selbst über die kritische Zeit zur retten. „In meinem Fall habe ich das Gefühl, dass mit aller Macht nach einem Grund gesucht wird, nicht zu zahlen“, sagt Bardeck mit Blick auf den Austausch mit dem Jobcenter.

Immer wieder habe das Amt Belege verlangt, ihn und seine GmbH durchleuchtet. Der Antrag auf Grundsicherung zog sich unter anderem wegen der Höhe des noch vorhandenen Betriebsvermögens und seiner eigenen Rücklagen für die Altersvorsorge hin. Bardeck sagt, er hätte gerne auf den Antrag auf Grundsicherung verzichtet, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, seine privaten Kosten abzusichern – also eine Art Unternehmerlohn. Eine solche Regelung sahen aber zumindest die Hilfen des Bundes nicht vor. Mit der Kombination Solo-Selbstständig und GmbH gilt Bardeck zwar als Sonderfall. Auf einen abschließenden Bescheid des Jobcenters wartet er hingegen noch immer.

IHK: Viele Beschwerden von Solo-Selbstständigen

In Berlin ist das kein Einzelfall gewesen. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) habe es in den vergangenen Wochen über die Corona-Hotline der Kammer viele Beschwerden Solo-Selbstständiger gegeben. Entgegen anders lautender Versprechen der Bundespolitik sei der Zugang zur Grundsicherung für Solo-Selbstständige eben nicht unbürokratisch gewesen. In einigen Fällen sollen Jobcenter-Mitarbeiter verlangt haben, dass die Solo-Selbstständigen zunächst ihr Betriebsvermögen auflösten. Das käme nach Ansicht der IHK aber einer Betriebsaufgabe gleich.

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin kann auf Anfrage keine Zahl zu den abgelehnten Anträgen von Solo-Selbstständigen auf Grundsicherung nennen. Von März bis Oktober hätten 9.791 selbstständig erwerbstätige Berliner Arbeitslosengeld II, also Grundsicherung, bezogen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien es hingegen nur 1.586 gewesen. Vor allem im April und Mai stieg die Zahl der Selbstständigen, die Grundsicherung beziehen mussten. Besonders Menschen, die in sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufen sowie den Lebensmittel- und Gastgewerbeberufen tätig gewesen seien, waren davon betroffen, so die Arbeitsagentur. Allerdings: Der statistische Wert umfasst nicht ausschließlich Solo-Selbstständige, sondern auch Selbstständige, die etwa einen Betrieb mit Angestellten führen.

In Berlin gelten etwa elf Prozent der Erwerbstätigen als solo-selbstständig. Der Anteil ist höher als in anderen Bundesländer. Der Senat hatte deshalb zu Beginn der Corona-Krise ein gesondertes Hilfsprogramm für Kleinst-Unternehmer und Solo-Selbstständige aufgelegt, um dieser Zielgruppe schnell und unbürokratisch zu helfen. Die Soforthilfe kam auch bei Thomas Bardeck an. Zumindest den Landes-Teil der Hilfe konnte Bardeck als auch Unternehmerlohn verwenden. Das waren 9000 Euro. Weitere 5000 Euro Soforthilfe aus den Bundesmitteln waren lediglich dazu gedacht, die Betriebsausgaben zu decken.

Arbeitsministerium setzt Freibetrag hoch

Um Selbstständige in der Corona-Krise zu unterstützen, hatte die Bundesregierung den Zugang zur Grundsicherung für diese Zielgruppe vereinfacht. Unter anderem sollte eine Vermögensprüfung entfallen. Dazu mussten die Antragsteller allerdings versichern, dass sie eine bestimmte Vermögensgrenze nicht überschreiten. Diese lag zunächst bei 60.000 Euro. Das führte allerdings dazu, dass wie im Falle von Thomas Bardeck, Solo-Selbstständige mitunter durchs Raster fielen. Selbstständige sollten ohnehin eigentlich mehr auf der hohen Kante haben: 60.000 Euro Schonvermögen anstatt der Rente – damit kommt man nicht lange aus.

Das Bundesarbeitsministerium hat nun offenbar auf die Probleme einzelner Solo-Selbstständiger reagiert und Klarstellungen an die Jobcenter geschickt. Unter anderem, so hieß es darin, gelte jetzt ein gesonderter, individueller Freibetrag für die Altersvorsorge der Solo-Selbstständigen. Für jedes Jahr der Selbstständigkeit sollen demnach künftig 8.000 Euro, die zur Altersvorsorge vorgesehen sind, nicht als Vermögen angesehen werden. Ein Solo-Selbstständiger kann also etwa nach einer 30-jährigen Selbstständigkeit einen Freibetrag in Höhe von 240.000 Euro geltend machen. In diesem Fall bliebe ein Vermögen bis zu 240.000 Euro anrechnungsfrei.

Zudem wurde klargestellt, dass das Betriebsvermögen anrechnungsfrei bleibe, wenn es zur Fortsetzung der Selbstständigkeit dient. Bundesarbeitsmister Hubertus Heil (SPD) hatte zudem bereits Ende Oktober erklärt, den vereinfachten Zugang zu Hartz-IV-Leistungen in der Corona-Pandemie über das Jahresende bis März 2021 verlängern zu wollen. Das hält auch die Berliner IHK für sinnvoll.

„Es ist gut, dass jetzt klargestellt wurde, dass der vereinfachte Zugang für Selbstständige zur Grundsicherung bis März 2021 bestehen bleibt. Wir wissen aus zahlreichen Anrufen von Solo-Selbstständigen bei unserer Corona-Hotline, dass hier Klärungsbedarf bestand. Die Lage wird für viele Solo-Selbstständige in den von den Corona-Maßnahmen besonders betroffenen Branchen immer prekärer“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Kammer, Jan Eder. Solo-Selbstständige bräuchten daher jetzt dringend im Rahmen der Überbrückungshilfen eine schnelle und passgenau Unterstützungsleistung, so Eder.

Erst am Freitag hatte die Bundesregierung weitere Hilfen beschlossen. Demnach sollen Solo-Selbstständige unter anderem aus dem Kulturbereich einen einmaligen Zuschuss von bis zu 5000 Euro für diesen Dezember und die ersten sechs Monate 2021 erhalten. Der Betrag soll sich nicht auf Ansprüche aus der Grundsicherung auswirken, sondern zusätzlich ausgezahlt werden.

DGB fordert grundsätzlich bessere Absicherung für Solo-Selbstständige

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Berlin forderte eine bessere Absicherung für Solo-Selbstständige auch über die Corona-Krise hinaus. Das sei vor allem innerhalb des Systems der sozialen Sicherung nötig, sagte der DGB-Chef für Berlin und Brandenburg, Christian Hoßbach. „Aus Corona lernen heißt auch: Solo-Selbstständige sind einem ähnlichen Risiko bei Erwerbslosigkeit ausgesetzt, wie abhängig Beschäftigte. Deshalb brauchen sie einen besseren Schutz“, erklärte er.

Die Weisung an die Bundesagentur für Arbeit, die nun Solo-Selbstständigen einen zusätzlichen Freibetrag für die Altersvorsorge zuspricht, bezeichnete er als „guten und konkreten Erfolg“. Hoßbach hätte sich allerdings noch mehr gewünscht. „Der DGB hat sich gezielt für das vollständige Aussetzen der Vermögensprüfung eingesetzt“, sagt er. Dabei seit die Dachorganisation der Gewerkschaften jedoch jedoch am Widerstand der Unionsparteien gescheitert.

