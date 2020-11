Medien: Velodrom als Corona-Impfzentrum vorgesehen

Der Schriftzug "Velodrom" ist am Eingang zum Velodrom in Berlin zu sehen.

Berlin. Das Velodrom in Berlin ist laut Regierungskreisen als eines der sechs geplanten Corona-Impfzentren vorgesehen. Das berichtet die Berliner Morgenpost (Samstag). So soll der Senat bereits Anfragen bei den Betreibern gestellt haben. Neben der Sporthalle in Prenzlauer Berg kommen auch der Flughafen Tempelhof und die Messe als Zentrum in Betracht. Eine Entscheidung soll Anfang der kommenden Woche fallen.

Bis Mitte Dezember sollen die Zentren soweit umgebaut werden, dass sie einsatzbereit sind. Zudem soll jedes Zentrum ein spezielles Impf-Mobil erhalten, dass die Patienten versorgt, die den Weg zum jeweiligen Zentrum nicht mehr schaffen.