Bomben-Entschärfung: Stundenlange Evakuierung in Kreuzberg

Polizisten stehen an der Ecke Neuenburger Straße in Kreuzberg.

Berlin. Die Evakuierung des Sperrgebiets in Berlin-Kreuzberg vor der geplanten Entschärfung einer Weltkriegsbombe hat sich bis in den Samstagnachmittag hingezogen. Seit 8.00 Uhr morgens waren rund 7500 Menschen dazu aufgefordert, ihre Wohnungen rund um die Neuenburger Straße nahe des U-Bahnhofs Prinzenstraße zu verlassen. Kurz vor 15.00 Uhr hieß es dann auf dem Twitterkanal der Polizei: "Die Evakuierungsmaßnahmen in Kreuzberg nähern sich so langsam dem Ende. Unsere Techniker des LKA bereiten sich bereits auf die Entschärfung der Weltkriegsbombe vor." Dazu stellte die Polizei ein Foto einer freigelegten 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe.

Die 7500 Menschen mussten ihre Wohnungen in dem Sperrkreis viele Stunden lang verlassen. Vor allem der Krankentransport von Hilfsbedürftigen benötige Zeit, erklärte eine Polizeisprecherin. Menschen, die Hilfe benötigten, seien nach und nach aus den Wohnungen gebracht worden, schrieb die Polizei. Die Feuerwehr sowie verschiedene Hilfsorganisationen wie die DLRG oder der Malteser Hilfsdienst seien vor Ort.

Das Rote Kreuz twitterte: "Wer lange von zu Hause fern bleiben muss, bekommt sicher irgendwann Appetit. Unsere DRK Helfer:innen kümmern sich um das leibliche Wohl der Untergebrachten mit kleinen Carepaketen. Fast wie Roomservice!"

Polizisten gingen von Tür zu Tür, um die Menschen einzeln anzusprechen. Rund 350 Polizisten waren im Einsatz. Die Polizei fuhr mit Lautsprecherwagen durch die Straßen. Es gab Durchsagen auf Deutsch, Türkisch und Arabisch. Zudem wurde über Twitter angekündigt: "Sobald die Maßnahmen beendet sind, können Sie zurück in Ihre Wohnungen. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden."

Die Bombe war bei Bauarbeiten im Hof des Patentamtes gefunden worden. Der Sperrkreis rund um den Fundort hatte einen Radius von 300 Metern. Autofahrer wurden aufgefordert, das Gebiet weit zu umfahren.