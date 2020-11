3:1 gegen Südkorea: Brasiliens U23 siegt mit Herthas Cunha

Matheus Cunha in Aktion.

Kairo (dpa) – Matheus Cunha vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat die Olympia-Auswahl von Brasilien zum Sieg im Testspiel gegen Südkorea geführt. Beim 3:1-Erfolg der U23 im Stadion Al Salam von Kairo hatte der 21-Jährige am Samstag kurz vor dem Seitenwechsel den Treffer zum 1:1 erzielt (42. Minute). Lee Dong-Gyeong hatte Südkorea in der siebten Minute in Front gebracht und 20 Minuten später zudem eine Elfmeterchance ungenutzt gelassen.

Nach der Halbzeitpause drehte Brasilien dann die Partie. Rodrygo (61.) und Reinier von Borussia Dortmund (73.) stellten den Sieg für das Team von Trainer Anfré Jardine sicher. Die Auswahl trifft nun am Dienstag auf die U23 von Ägypten.