Sänger Tom Gaebel hofft weiterhin auf Weihnachtskonzerte

Eigentlich wollte Tom Gaebel schon im Oktober mit seinem Programm „Licence to Swing“ nach Berlin kommen, doch Corona machte auch dem Sänger und Bandleader einen Strich durch die Rechnung. Auf einen neuen Versuch hofft der 45-Jährige nun am 5. Januar 2021 im Admiralspalast. Wie er bis dahin die die auftrittsfreie Zeit verbringt, warum er sich mit politischen Äußerungen lieber zurückhält und weshalb er James Bond trotz aller Begeisterung nicht ernst nehmen kann, erzählt Gaebel bei einem Anruf in seiner Wahlheimat Köln.

Berliner Morgenpost: Herr Gaebel, wie geht es Ihnen in diesen Tagen?

Tom Gaebel Ganz gut. Man kann zwar gerade nicht viel machen, aber immerhin ist der Himmel blau. Ich sitze hier in meiner kleinen Übergangswohnung in Köln und halte die Laune hoch.

Übergangswohnung?

Es ist ein wenig bizarr, meine Frau und ich haben uns gerade ein Haus außerhalb von Köln gekauft. Einen Bungalow von 1967, bei dem wir nicht anders konnten, obwohl wir eigentlich erst in einigen Jahren etwas kaufen wollten. Ich war jedenfalls optimistisch und dachte, wir kündigen schon mal die Wohnung, wir haben ja ein paar Monate Zeit. Und jetzt hängen wir natürlich doch hinterher mit dem Renovieren. Jetzt sind wir also in dieser Übergangswohnung und dachten, wir geben uns noch mal richtig das Städtische, bevor es aufs Land geht. Jeden Tag essen gehen und so. Und jetzt hocke ich hier, sitze so rum und habe keine Auftritte. Es ist nicht ganz so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt hatte.

Sie klingen aber noch recht optimistisch. Ihre „Licence to Swing“-Tour mussten Sie gerade auf das kommende Jahr verschieben.

Ich bin generell sehr optimistisch, das basiert nicht auf der Realität. Ich hoffe weiterhin, dass ich noch ein paar wenige Weihnachtskonzerte spielen kann. Aber natürlich kann das gerade niemand sagen. Ich konnte mich mit dem Haus bisher gut ablenken, so dass die Sorgen über das, was für Musiker alles weggebrochen ist, bisher nicht so nah an mich herangekommen ist. Und ich habe meine Best-of-CD aufgenommen, ich hatte genug zu tun. Mal sehen, wie gut gelaunt ich bleibe, wenn das so weitergeht und der graue Winter dazu kommt.

Wie erleben Sie die Stimmung in der Branche? Beispielsweise von Ihrem Orchester? Ich vermute, Sie selbst müssen sich bisher noch keine Sorgen um einen finanziellen Ruin machen?

Ich kann es nachvollziehen, dass einige Menschen gerade die Nerven verlieren. Es ist immer leicht, sich über diejenigen lustig zu machen, die Corona nicht wahr haben wollen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man nur nicht mehr ins Restaurant gehen kann oder ob man nicht mehr weiß, wie man seinen Lebensunterhalt verdienen soll, wenn ich als Künstler, Techniker oder Veranstalter keine Jobs mehr habe. Das ist eine krasse Zeit. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen überstehen und die Menschen im kommenden Jahr wieder Lust haben, auf Konzerte zu gehen.

Herbert Grönemeyer hat den Vorschlag gemacht, dass Deutschlands Millionäre zu einer solidarischen Sonderabgabe verpflichtet werden. Eine gute Idee?

Daran glaube ich nicht. Ich finde es auch generell schwierig, wenn Musiker sich politisch so weit aus dem Fenster lehnen. Zu verlangen, dass jemand anders etwas abgibt, gefällt den wenigsten Menschen. Egal ob sie viel haben oder wenig. Hey, gib du doch etwas ab? Ich finde das schwierig. Herbert Grönemeyer ist wahrscheinlich sowohl Musiker als auch Millionär. Vielleicht geht er ja mit gutem Beispiel voran.

Warum finden Sie es schwierig, wenn sich Musiker politisch äußern?

Wenn Musiker oder Schauspieler in einer Talkshow klug daher reden, ist mir das oft zu schwarz oder weiß. Das Leben und die Politik sind doch etwas komplizierter. Einfach Rezepte sind da nicht die Lösung. Ich würde mich nicht hinsetzen wollen und sagen, wir müssen doch alle einfach nur ein bisschen freundlicher zueinander sein.

Unabhängig vom Finanziellen, wie hart trifft Sie als Künstler ein Auftrittsverbot, der Wegfall der Interaktion mit dem Publikum?

Für Auftritte vor meinem Publikum mache ich das alles, ja. Mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß, Platten aufzunehmen, aber auf der Bühne zu stehen, Musik für Menschen zu machen, das ist das, was mir am meisten Erfüllung bereitet. Es ist eben doch kein Job wie jeder andere. Andere Menschen sind vielleicht froh, wenn sie gerade ein bisschen aus ihrem Alltagstrott ausbrechen können. Für Musiker ist das meistens anders, es ist ein großes Glück, dass unser Hobby unser Beruf ist. Wer kann das schon. Wenn einem dann aber Hobby und Beruf genommen werden, das, was einen im Inneren zusammenhält, dann ist das ein doppelter Schlag.

Im Januar kommen Sie dann hoffentlich mit Ihrem Programm „Licence to Swing“ in den Admiralspalast …

Ja, es geht um Filmmusik. Ich stamme aus einer Generation, in der, glaube ich, jeder Junge „James Bond“-Fan war. Wir sind vier Brüder zu Hause, wir haben das geliebt. Und natürlich hat mich auch die Musik geprägt. Ich finde, das hört man viel zu selten auf einer Bühne. Also dachte ich, mache ich es einfach selbst und habe dieses Programm entwickelt. „Rocky“, „Der Pate“, „Love Story“, „James Bond“ – wir haben alles dabei, was Spaß macht. Und dann spiele ich noch ein bisschen Sinatra, weil ich das immer mache.

Sie haben zu Ihrem Song „The Cat“ selbst ein Musikvideo im Agentenstil gedreht. Was ist für Sie die Faszination daran?

Ich sehe das schon mit einem Augenzwinkern. „James Bond“-Filme kann man teilweise doch wirklich nicht ernst nehmen. Gerade, was das Frauenbild angeht. Aber mir gefällt der Stil. Und es ist doch witzig, was damals als Action durchging, was die Menschen von den Sitzen gehauen hat. Und diesen Spaß habe ich mir dann erlaubt.

Mit Sean Connery ist gerade DER James Bond gestorben, gleichzeitig gibt es immer wieder die Idee, die Rolle müsste einmal von einer Frau übernommen werden. Hat sich das Konzept überlebt?

Frauen sind ja glücklicherweise ganz anders gestrickt als Männer. Denen würde man das Theater wahrscheinlich gar nicht abnehmen. Es ist ja kein Zufall, dass 90 Prozent der Menschen, die im Gefängnis sitzen, Männer sind. Die sind einfach wesentlich aggressiver und neigen dazu, Unsinn zu machen. Und so ist James Bond auch. Ein testosterongesteuertes Genre. Das wird heute zum Glück anders gesehen, deshalb wirken die Filme ja auch so seltsam. Mit Daniel Craig ist der Charakter etwas moderner geworden.

Was ist für Sie der beste Bond-Song aller Zeiten?

Mein Liebling ist aus „Liebesgrüße aus Moskau“, „From Russia with Love“. Das ist fast eine Ballade. Aber auch „Goldfinger“ und „Diamonds are Forever“, diese großen Klassiker von Shirley Bassey, das sind meine Favoriten.

Ihre Top 3 der Filmsoundtracks überhaupt?

Ich finde die Musik vom „Paten“ großartig. Und „Bram Stoker’s Dracula“. Da hat mich Filmmusik zum ersten Mal richtig begeistert, als ich im Kino saß. Da habe ich verstanden, wie wichtig Musik für Filme ist. Ennio Morricone natürlich, da können sich ja viele Leute drauf einigen. Bei ihm war ich einmal im Konzert, das war sehr mitreißend. Als Kind hat mich die Musik aus Walt Disney’s „Dschungelbuch“ sehr beeindruckt. Eine leichte Form von Jazzmusik, das hat auf jeden Fall meinen beruflichen Weg geprägt. Da haben wir als Kinder wie wild zu abgetanzt.

Und wie verbringen Sie dieses besondere Weihnachten 2020?

Ich hoffe, dass ich erst einmal ein paar Weihnachts-Konzerte spiele, aber da kann man ja zur Zeit kaum planen. Aber selbst, wenn ich nur ein Konzert spiele, freue ich mich darauf, mich mit den Jungs zu treffen und zu proben. Und dann feiere ich hoffentlich mit meiner Frau im neuen Haus. Sie zweifelt daran, ich habe noch Hoffnung. Den 24. allerdings verbringe ich immer bei meiner Mutter mit allen Brüdern. Das ist bei uns so Tradition. Meine Frau ist bei ihrem Vater, den heiligen Abend haben wir noch nie zusammen verbracht. Das wird hoffentlich nicht so anders sein als sonst.