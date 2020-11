Ab Mittwoch Maskenpflicht an allen weiterführenden Schulen

Berlin. Verpflichtung zur Mund-Nasen-Bedeckung für die komplette Schulgemeinschaft weiterführender Schulen ab kommenden Mittwoch, den 18.11. – das verkündete am Freitag die Senatsverwaltung für Bildung. Die Masken müssen dann von Schülern und Lehrkräften auch im Unterricht, im Gebäude und sogar auf den Freiflächen der Schule getragen werden.

Außerdem wird der Schulbeginn auf einen Zeitraum von zwei Stunden gestreckt, damit nicht mehr so viele Jugendliche in den öffentlichen Verkehrsmitteln aufeinandertreffen. „Wir stärken mit diesen Maßnahmen den Gesundheitsschutz für Schülerinnen und Schüler sowie für das gesamte Dienstpersonal an unseren Schulen“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Die Schritte seien mit dem Regierenden Bürgermeister Müller abgestimmt, der Musterhygieneplan werde zügig verändert.

Damit reagiert man in der Bildungsverwaltung auf die steigenden Coronazahlen unter Schülern und Schulpersonal. Aktuell müssen in Berlin 1022 Schüler öffentlicher Schulen zu Hause in Quarantäne bleiben, weil sie positiv auf Corona getestet wurden – in der Vorwoche waren es noch 744.

Unter dem Schulpersonal sind es 341 Angehörige, die aufgrund einer Covid-19-Infektion nicht zur Arbeit erscheinen können; auch hier eine Steigerung zur Vorwoche um rund 100 Personen. 622 Lerngruppen mussten deshalb an öffentlichen Schulen geschlossen werden, das entspricht einer Verdoppelung zur Vorwoche. Da waren es lediglich 326. Die meisten erkrankten Schüler finden sich an den weiterführenden Schulen (669), gefolgt von den Grundschulen (309).

Zu diesen Zahlen kommen noch die öffentlichen beruflichen Schulen, die Oberstufenzentren. Dort ähnelt die Lage der Woche zuvor: 251 Schüler sind hier erkrankt (Vorwoche: 207), 21 Lehrkräfte wurden positiv getestet (Vorwoche: 15). Die Zahl der geschlossenen Lerngruppen nahm dagegen aber deutlich zu: von 39 stieg sie auf 56.

In Prozenten ausgerechnet heißt das, dass die Zahl der infiziert gemeldeten Schüler aller öffentlichen Schulen in der Woche um 33 Prozent gestiegen ist, beim Schulpersonal beträgt die Steigerung sogar 53 Prozent. Und auch bei den Lerngruppen ist der Trend eindeutig: rund 46 Prozent mehr geschlossene Lerngruppen in ganz Berlin.

Aus den Bezirken Neukölln, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Marzahn-Hellersdorf wurde am Freitag bekannt, wie sie farblich ihre Schulen innerhalb des Corona-Stufenplans umgestellt haben. Dabei fällt auf, dass die Einstufungen – trotz steigender Coronafälle in Schulen – relativ ähnlich der Einstufung der Vorwoche ist. Die Maskenpflicht für weiterführende Schulen ändert nun die Situation. Zwei berufliche Schulen stehen weiterhin auf Rot.