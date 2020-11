Mindestens 50 Menschen haben sich in einem Pflegeheim in Lichtenberg mit Corona infiziert. Betroffen sind Bewohner und Pflegekräfte.

Corona-Pandemie Corona-Massenausbruch in Lichtenberg: Altenheim geräumt

Berlin. In einem Altenheim an der Gensinger Straße im Bezirk Lichtenberg hat es einen massiven Ausbruch von Corona-Fällen gegeben. Von den 90 Bewohnern seien 50 positiv getestet worden. In den vergangenen Tagen habe es mehrere Todesfälle gegeben, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Berliner Morgenpost.

Auch 17 Pflegekräfte und enge Kontaktpersonen seien positiv getestet worden. Die Pflege der Bewohner könne daher nicht mehr im ausreichenden Maße sichergestellt werden. Der Amtsarzt von Lichtenberg habe am Freitag daher die teilweise Räumung angeordnet. Bei wievielen Todesfällen eine Corona-Erkrankung ursächlich gewesen sei, sei noch unklar.

Nach Corona-Massenausbruch: Die Bewohner müssen ein Altenheim in Lichtenberg verlassen.

Foto: Morris Pudwell

46 der positiv getesteten Bewohner würden unter Einhaltung der Quarantäne-Vorschriften nun in umgehenden Kliniken untergebracht, sagte der Sprecher, aber auch in Pflege-Notstationen. Die anderen würden in dem privat betriebenen Heim verbleiben.

Die Feuerwehr habe die Räumung mit 20 Mitarbeitern unterstützt, die logistische Hilfe geleistet hätten. Das Deutsche Rote Kreuz habe den Transport mit rund 30 Mitarbeitern organisiert. Die Maßnahmen seien in enger Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Gesundheit und dem Gesundheitsamt von Lichtenberg erfolgt.

#Amtshilfe in #Lichtenberg

16 Bewohner wurden in andere Einrichtungen verlegt. Die teilweise Räumung dauerte bis in die Abendstunden an. Möglicherweise werde es am Samstag weitere Verlegungen geben, hieß es.

Altersheime: Corona-Infektionen gehen meist von Pflegekräften aus

In der Seniorenwohnanlage mit mehreren Stockwerken gibt es insgesamt 108 Einzel- und 20 Doppelzimmer.

Generell sehen Berliner Amtsärzte Besucher als geringere Infektionsgefahr in Heimen. Meist gingen Ansteckungen vom Personal aus, obwohl die Schutzkonzepte seit dem Frühjahr vielerorts verbessert worden seien. In Berlin hat es seit Beginn der Pandemie mehrere Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen gegeben, es kam auch zu Todesfällen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. (mit dpa)